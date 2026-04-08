"ראיה החזיר את ארסנל למסלול, הטוב בעולם?"

ארסנל יצאה אתמול לפורטוגל על מנת להתמודד מול ספורטינג ליסבון במסגרת המשחק הראשון של שלב רבע הגמר. התותחנים התקשו לאורך כל המשחק, לא היו מספיק איכותיים אך הצליחו לנצח בזכות שער ניצחון של קאי האברץ בדקה ה-91. למרות הניצחון הדרמטי, באנגליה התמקדו בסיום בשחקן אחד על הלונדונים, השוער דויד ראיה.

ב’BBC’ נכתב: “ראיה היה איש המשחק בניצחון 0-1 של ארסנל על ספורטינג בליגת האלופות, כאשר קאי האברץ כבש את השער המכריע בדקה האחרונה. השוער הספרדי הציל ארבע פעמים מצבי סיכון והבטיח את השער הנקי, ה-7 שלו במפעל העונה המוביל בין כל השוערים והקבוצות, החזיר את התותחנים למסלול לאחר משחקים קשים”.

“ראיה, בן 30, שומר על 22 שערים נקיים ב-41 הופעות בכל המפעלים העונה ומוביל את כל השוערים בחמש הליגות הגדולות באירופה, ארבעה יותר מיאן זומר מאינטר. השוער הפך לדמות מפתח בארסנל, גם כחלק מקבוצת ההובלה וגם בהובלת המשחק מהשער, האם הוא הטוב בעולם?”.

קיבל שבחים. דויד ראיה (רויטרס)

ארטטה: “הוא יוצא דופן”, ראיה: “השערים הנקיים חשובים לנו”

“במשחק מול ספורטינג, ראיה עצר כבר בתחילת המשחק את מקסי אראוחו עם הצלה אדירה אל המשקוף, ולאחר מכן ביצע שלוש הצלות נוספות עד לשער הניצחון של האברץ”. מאמן ארסנל, מיקל ארטטה, שיבח את השוער: "הוא יוצא דופן, מופלא, מדהים. אני לא יודע את התואר הנכון, אבל אנחנו כל כך שמחים שהוא איתנו”.

השוער הספרדי התראיין בסיום המשחק ואמר: "אני מנסה לעזור לקבוצה בכל פעולה, לא רק בהגנה אלא גם בשליטה ובחילופים. השערים הנקיים חשובים לנו מאוד, הם מקלים על ניצחונות במשחקים קריטיים. הערב זה התבטא כשכבשנו בדקה האחרונה ושמרנו על שער נקי”.