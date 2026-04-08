אלקרס וסינר טיילו, המאבק על הפסגה רותח

עונת החימר יצאה לדרך, והמאבק על המקום הראשון בעולם בטניס הגברים מעולם לא היה מסקרן יותר. קרלוס אלקרס (1 בעולם) ויאניק סינר (2 בעולם) פתחו את השתתפותם בטורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו עם תצוגות תכלית מרשימות וניצחונות קלילים בסיבוב השני, שמבטיחים לנו המשך עונה מרתק.

אלקרס, אלוף מונטה קרלו המכהן, חזר למשטח האדום לראשונה מאז גמר הרולאן גארוס והראה שהוא מרגיש עליו הכי בנוח שאפשר. הספרדי מחץ 1:6, 3:6 את סבסטיאן באז הארגנטינאי בתוך 70 דקות בלבד. אלקרס זכה ב-15 מתוך 22 נקודות על ההגשה השנייה של באז, שבר אותו חמש פעמים והכניס את הארגנטינאי להלם מוחלט במערכה הראשונה שהסתיימה בתוך 26 דקות. הוא סיים את ההתמודדות עם שישה אסים ו-24 ווינרים לעומת 5 בלבד של יריבו, והאריך את רצף הניצחונות שלו על חימר ל-14.

קרלוס אלקראס מגיב במהלך משחקו. (רויטרס)

"עברה כמעט שנה מאז ששיחקתי על חימר ולמען האמת התגעגעתי לזה", אמר אלקרס בסיום. "אפילו רציתי ללכלך קצת את הגרביים. הופתעתי מהרמה שלי, חשבתי שאשחק קצת פחות טוב". הספרדי, שיפגוש בסיבוב השלישי את תומאס מרטין אצ'ברי או את טרנס אטמן, התייחס גם לתקרית מטורניר מיאמי האחרון בו הודח על ידי סבסטיאן קורדה וסיפק התפרצות זעם לעבר תאו כשאמר שהוא רוצה הביתה. "ברור שיש דברים שאני מתחרט שאמרתי, וזה אחד מהם", הודה. "כשדברים לא הולכים טוב, אתה פולט דברים שלא היית צריך". מאמנו, סמואל לופז, התייחס אף הוא לתקרית והסביר כי למרות שזה לא צריך להפוך לנורמה, אלקרס צעיר וצריך ללמוד לשלוט בדחפים שלו ולא להראות חולשה ליריב, אך הדגיש כי זו הייתה בעיקר דרך לפרוק מתח ועייפות.

מיד לפניו עלה למגרש המרכזי יאניק סינר, שממשיך את הכושר המפלצתי שלו. האיטלקי, שהפך לראשון העונה שמגיע ל-20 ניצחונות בסבב וזכה בחודש שעבר ב"סאנשיין דאבל" (אינדיאן וולס ומיאמי) מבלי לשמוט מערכה, דרס את אוגו הומבר הצרפתי 3:6, 0:6 ב-64 דקות של שליטה מוחלטת. סינר זכה ב-21 מתוך 23 הנקודות בהגשה הראשונה שלו, ירה שישה אסים ו-19 ווינרים, לא איפשר ליריבו אפילו נקודת שבירה אחת, והאריך את הרצף המדהים שלו ל-18 ניצחונות רצופים בטורנירי מאסטרס 1000, בהם זכה ב-36 מערכות רצופות. בסיום המשחק, הוא אף זכה למפגש פסגה עם האצן האולימפי האגדי יוסיין בולט.

"היה טוב מהמצופה", אמר סינר, שמתגורר במונטה קרלו ומרגיש בבית. "אני פשוט שמח לחזור לאירופה, במיוחד לישון במיטה שלי. משחק ראשון על חימר הוא לא קל, אבל עכשיו נראה מה יבוא". בסיבוב הבא הוא יתמודד מול פרנסיסקו סרונדולו או תומאש מאחאץ'.

אך מעבר לניצחונות, הסיפור הגדול של הטורניר הוא המאבק על המקום הראשון. אלקרס הגיע לטורניר עם 13,590 נקודות דירוג, אך יש לו כמות אדירה של נקודות להגן עליהן בעונת החימר (1,000 במונטה קרלו, 330 בברצלונה, 1,000 ברומא ו-2,000 ברולאן גארוס). מנגד, סינר, שמחזיק ב-12,400 נקודות, לא מגן על שום נקודה בנסיכות ויכול להעפיל לפסגה אם יזכה בתואר.

אלקרס הפתיע בכנותו כשהתייחס למאבק: "למען האמת, אני הולך לאבד את המקום הראשון בעולם. אני לא יודע אם זה יקרה בטורניר הזה או בבא, אבל אני מגן על המון נקודות. גם אם אצליח, יאניק יוסיף נקודות משלו והוא לא צריך להגן על כלום כאן. אנסה לשחק את הטניס הטוב ביותר שלי ונראה מה יקרה".

סינר, מצדו, שומר על קור רוח אופייני: "אני בא לכאן ומרגיש די חופשי. לא משנה מה תהיה התוצאה, אני לא רוצה להכניס את עצמי ללחץ. בסופו של יום המקום הראשון הוא חשוב, אבל חשוב לי יותר להשתפר על המשטח הזה. זו שנה חדשה והזדמנויות חדשות".