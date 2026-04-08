במכבי חיפה מתעקשים לקבל את תמלול ה-VAR

אחרי ההפסד 2:0 להפועל ת"א בבלומפילד והעובדה שהקבוצה התרחקה עד כדי תשע נקודות מהמקום הרביעי שיכול היה להוביל אותה לאירופה דרך הליגה, במכבי חיפה מתקשים להירגע מהתערבות צוות ה-VAR והענקת הפנדל לאדומים. הירוקים מתעקשים לקבל את תמלול הצוות רגע לפני ההחלטה, וזאת למרות שהוועדה המקצועית של איגוד השופטים כבר קבע נחרצות שחיפה קופחה והשופטים המעורבים בהחלטה הורדו מלשפוט במחזור הקרוב.

"המשחק, התוצאה ואירופה כבר לא חשובים, אנחנו רוצים להבין ומקווים שזו טעות שקרתה וזה חלק מהמשחק”, אמרו בחיפה, “לכן ראוי לפרסם מה נאמר ומה הייתה הדינמיקה, בכדי להיות שלווים עם ההחלטות שמתקבלות. הכדורגל חשוב להרבה מאד אנשים, לכל אוהדי הקבוצות. חשוב שתמלול כזה ייצא מהסיבה הפשוטה ששופטים יידעו שגם הם תחת ביקורת ופיקוח. הנקודות לא יחזרו ואין לכך שום משמעות כעת. הסיבה היחידה שאנו מבקשים זאת, כדי להבין שזו טעות שיכולה לקרות ותו לא".

“חייבים לתקן את הרושם”

בכל מה שקשור לצד המקצועי שהוביל להפסד מול הפועל ת"א, לדעת אנשי הקבוצה, השחקנים לא מספיק היו ממושמעים מבחינה טקטית - דבר שבא לידי ביטוי גם במצבים הנייחים. אחד מהם הגיע כתוצאה משמירה לא טובה שהובילה לפנדל אחרי שאיתן אזולאי ביצע עבירה בתוך הרחבה.

קנג'י גורה מאוכזב (רדאד ג'בארה)

"אנחנו חייבים לתקן את הרושם שנוצר בשבוע הבא ולפצות את האוהדים בהעפלה לגמר הגביע שתשאיר לנו סיכוי להגיע לאירופה", אמרו במכבי חיפה.

ברדה: זה לא ימים שכיף בהם לדבר על כדורגל

בכל מה שקשור לכדורגל, במכבי חיפה היו רוצים מאד להיראות הרבה יותר טוב ולהביא ניצחון שיכול היה להסב הנאה לנשיא המועדון, יעקב שחר, שחוגג היום 85. כידוע, מאז שהפך לבעלים של מכבי חיפה ב-1992, שחר בנה אימפריה ירוקה עם שלל תארים, הופעות היסטוריות באירופה ורגעים שצרובים בזיכרון של האוהדים.