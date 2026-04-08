"מכבי ת"א ידעה להעניש כשלא היינו במשחק"

בהפועל חיפה מתקשים להשתחרר מהאכזבה מהתוצאה ובעיקר מהיכולת של הקבוצה במשחק הליגה האחרון מול מכבי תל אביב בו הקבוצה ספגה 4 שערים. המאמן חיים סילבס הקרין באסיפת הקבוצה את קטעי הוידאו מהמשחק והתמקד בעיקר ברכות והנחיתות בכל מה שנוגע לאגרסיביות ולקצב המשחק במחצית הראשונה.

המאמן סיכם את המשחק והתכונן למכבי נתניה: “היינו חייבים להיות יותר מרוכזים ולהיות ראשונים לכדורים. כאשר לא היינו במשחק מכבי תל אביב ידעה להעניש כי מדובר בקבוצה מאד איכותית. היו לנו את כל הכלים כדי להיראות טוב יותר, ויש לנו מספיק כלים איכותיים בחלק הקדמי. המשחק הזה מאחור ויש ללמוד מהטעויות כדי לבוא מוכנים הכי טוב שניתן למשחק מול מכבי נתניה".

מלול יחזור להרכב במקום דיבה, חטואל עשוי לקבל יותר דקות

ג'ורג' דיבה, שפתח כמגן ימני, עשוי לרדת לספסל לטובת הקפטן דור מלול שחוזר מהרחקה בשל צבירת צהובים. חרף גילו המתקדם (יחגוג בסוף החודש 37), מלול ממשיך גם השנה להיות חלק חשוב במערך של הקבוצה. מי שכרגע לא חוזר לעניינים בגלל פציעה הוא המגן סאנא גומס.

דור מלול, יחזור ישירות להרכב (מרטין גוטדאמק)

לא מן הנמנע שמי שיזכה להרבה יותר דקות משמעותיות יהיה רותם חטואל, שמרגע כניסתו למגרש במחצית השנייה הקבוצה הייתה הרבה יותר תוססת בחלק הקדמי והייתה שווה יותר משער אחד. בהפועל חיפה מודעים לכך שמולם תתיצב במחזור הקרוב קבוצה כמו נתניה שרוצה להשיג כרטיס לפליאוף העליון: "המשחק חשוב לנתניה אבל הוא חשוב לנו לא פחות", אמרו בקבוצה.