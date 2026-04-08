יום שישי, 10.04.2026 שעה 10:22
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"ארנולד לא הצליח להפיג את החששות של טוכל"

בתקשורת האנגלית סיכמו את ההפסד של ריאל מדריד והתמקדו במגן: "טרנט לא הרשים את מאמן הנבחרת, שצפה במשחק מהיציע בברנבאו". וגם: בלינגהאם וקיין

טרנט אלכסנדר-ארנולד מאוכזב (IMAGO)
ליגת האלופות חזרה אמש (שלישי) עם אחד המשחקים המרתקים ביותר שיש לכדורגל האירופי להציע, בו ריאל מדריד אירחה את באיירן מינכן. המשחק נגמר בתוצאה 1:2 לזכות הגרמנים, אך עורר עניין רב גם באנגליה, זאת מאחר ושלושה שחקנים מרכזיים של נבחרת שלושת האריות היו על כר הדשא בברנבאו: טרנט אלכסנדר-ארנולד וג’וד בלינגהאם בלבן והארי קיין באדום, וצפה בהם מקרוב המאמן תומאס טוכל, שישב ביציע.

על אלכסנדר-ארנולד: “הופעה שמאשרת את אי זימונו”

בממלכה התמקדו קודם כל במגן: “אלכסנדר-ארנולד לא הצליח להפיג את החששות של טוכל, מאמן הנבחרת ישב ביציע וצפה בעוד הופעה שמאשרת את אי זימונו של המגן לסגל המורחב של אנגליה למשחקי הידידות האחרונים שנערכו בוומבלי. חוסר העקביות בא לידי ביטוי בעיקר באחוז המסירות, שהיה הכי נמוך במין כל השחקנים בשתי הקבוצות”.

על בלינגהאם: “קשה לעמוד בפיתוי ולא לשים אותו בהרכב”

לאחר מכן, התקשורת האנגלית התייחסה לקשר האנגלי של ריאל מדריד וכתבה: “בלינגהאם הראה לטוכל שהוא לא יכול להשמיט אותו מהסגל למונדיאל, הקשר עלה לחצי שעה לאור קריאות הקהל ודחף את ריאל מדריד בזמן שנותר. לקשר הבלאנקוס יש תחרות קשה על העמדה, אך ההופעה אתמול הוכיחה מדוע יהיה קשה לעמוד בפיתוי ולהציב אותו בהרכב הפותח”.

הארי קיין מאושר (רויטרס)הארי קיין מאושר (רויטרס)

על קיין: “הראה למה הסיכויים לזכות במונדיאל גדלים איתו”

לסיום, האנגלים החמיאו לסופרסטאר הבלתי מעורער של הנבחרת: “הדאגה היחידה על הארי קיין היא הכשירות לקראת המונדיאל, כל מחשבה שהוא לא יהיה היא נוראית עבור טוכל. ברגע השער שלו בברנבאו, החלוץ הראה בדיוק למה הסיכויים לזכות במונדיאל גבוהים יותר איתו, יש הרגשה שהוא יכול להבקיע בכל רגע נתון”.

