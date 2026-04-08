ליגת האלופות חזרה אמש (שלישי) עם אחד המשחקים המרתקים ביותר שיש לכדורגל האירופי להציע, בו ריאל מדריד אירחה את באיירן מינכן. המשחק נגמר בתוצאה 1:2 לזכות הגרמנים, אך עורר עניין רב גם באנגליה, זאת מאחר ושלושה שחקנים מרכזיים של נבחרת שלושת האריות היו על כר הדשא בברנבאו: טרנט אלכסנדר-ארנולד וג’וד בלינגהאם בלבן והארי קיין באדום, וצפה בהם מקרוב המאמן תומאס טוכל, שישב ביציע.

על אלכסנדר-ארנולד: “הופעה שמאשרת את אי זימונו”

בממלכה התמקדו קודם כל במגן: “אלכסנדר-ארנולד לא הצליח להפיג את החששות של טוכל, מאמן הנבחרת ישב ביציע וצפה בעוד הופעה שמאשרת את אי זימונו של המגן לסגל המורחב של אנגליה למשחקי הידידות האחרונים שנערכו בוומבלי. חוסר העקביות בא לידי ביטוי בעיקר באחוז המסירות, שהיה הכי נמוך במין כל השחקנים בשתי הקבוצות”.

על בלינגהאם: “קשה לעמוד בפיתוי ולא לשים אותו בהרכב”

לאחר מכן, התקשורת האנגלית התייחסה לקשר האנגלי של ריאל מדריד וכתבה: “בלינגהאם הראה לטוכל שהוא לא יכול להשמיט אותו מהסגל למונדיאל, הקשר עלה לחצי שעה לאור קריאות הקהל ודחף את ריאל מדריד בזמן שנותר. לקשר הבלאנקוס יש תחרות קשה על העמדה, אך ההופעה אתמול הוכיחה מדוע יהיה קשה לעמוד בפיתוי ולהציב אותו בהרכב הפותח”.

הארי קיין מאושר (רויטרס)

על קיין: “הראה למה הסיכויים לזכות במונדיאל גדלים איתו”

לסיום, האנגלים החמיאו לסופרסטאר הבלתי מעורער של הנבחרת: “הדאגה היחידה על הארי קיין היא הכשירות לקראת המונדיאל, כל מחשבה שהוא לא יהיה היא נוראית עבור טוכל. ברגע השער שלו בברנבאו, החלוץ הראה בדיוק למה הסיכויים לזכות במונדיאל גבוהים יותר איתו, יש הרגשה שהוא יכול להבקיע בכל רגע נתון”.