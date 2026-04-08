יום רביעי, 08.04.2026 שעה 10:18
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"כדורגל מרהיב של באיירן, נוייר הרוויח עוד שנה"

בגרמניה לא נרגעים מה-1:2 על ריאל מדריד: "שיעור בכדורגל, ניצחון מוצדק". השוער קיבל מחמאות: "צריך להאריך חוזה". קומפני: "יודע שהמשחק שלא נגמר"

הארי קיין ולואיס דיאס בטירוף (IMAGO)
ליגת האלופות חזרה אמש (שלישי) עם אחד מהמשחקים הגדולים בהיסטוריה של המפעל. באיירן מינכן יצאה לספרד לפגוש את ריאל מדריד ויצאה עם ניצחון מוצדק בדמות 1:2. מעבר לניצחון, הגרמנים יצאו עם הרבה ביטחון לאור משחק נהדר בסנטיאגו ברנבאו, וגם בתקשרות המקומית חגגו איתם כל הדרך הביתה.

ב’קיקר’ התלהבו מהיכולת של הבווארים וכתבו: “משחק כדורגל מרהיב. באיירן מינכן ניצחה בצדק במדריד, והכינה את עצמה לחצי הגמר. הקבוצה ממינכן נתנה לאינדיבידואליסטים של ריאל שיעור בכדורגל במשך רוב המשחק, הברנבאו נדם עד לשער של אמבפה”.

המחמאות לנוייר: “חכם להפליא ונותן ביטחון, אסור לו לפרוש”

לאחר מכן העיתון הגרמני התייחס למצטיין המשחק, השוער מנואל נוייר: “תודה רבה לקפטן שלנו, חכם להפליא באחד על אחד ובחלוקת הכדורים. הנוכחות שלו, הרפלקסים שלו וההצלות שלו נותנים לחבריו לקבוצה ביטחון כי הם יודעים שיש מישהו בהגנה שהם יכולים לסמוך עליו ב-100 אחוז, הרוויח עוד שנה במועדון”.

מנואל נוייר, אסור לו לפרוש לטעת הגרמנים (רויטרס)מנואל נוייר, אסור לו לפרוש לטעת הגרמנים (רויטרס)

ב’בילד’ התרכזו גם בקפטן והביעו את דעתם הנחרצת בנוגע להמשך דרכו במועדון: “שתי הצלות ברמה עולמית מול קיליאן אמבפה, מנואל נוייר רצה לחכות לחודש אפריל כדי לראות עם הוא עדיין מתאים לקבוצה, והראה בדיוק למה הוא מסוגל. אין שוער גרמני עם הילה כזאת על כר הדשא, אסור לא לפרוש אלא אם כן הוא יניף את גביע העולם בקיץ”.

קומפני: “הקאמבקים של ריאל מדריד? יודע שהמשחק לא נגמר”

לאחר המשחק דיבר מאמן באיירן מינכן, וינסנט קומפני, והרגיע את ההתלהבות: “אנחנו מכבדים את האיכות של מדריד כי הם מסוכנים בצורה בלתי רגילה, אך גם אנחנו היינו כאלה. הקבוצה שלנו תמיד יכולה לחלום על ניצחונות כי אנחנו משחקים טוב מאוד. נתחיל מחדש מבחינה מנטלית וננסה לנצח שוב במינכן. אני יודע שהמשחק לא נגמר”.

וינסנט קומפני (IMAGO)וינסנט קומפני (IMAGO)

המאמן המשיך ואמר: “אני חושב שהיינו מאוד מכבדים כלפי מדריד, אנו מעריכים את סוג הקבוצה שהם. אבל זה גם מה שאנחנו. ננסה לנצח שוב. לנצח נגד הקבוצה הטובה ביותר בתחרות זו אתגר חשוב, אך בידיעה שהם קבוצה מצוינת. אני שמח על התוצאה, אך אני יודע שזה עדיין לא הסתיים. אנחנו לא ניפול באובר-אופוריה. אם בשבוע הבא החבר'ה שלי ינצחו, אז באמת תהיה לי תחושת שמחה".

