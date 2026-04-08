"כדורגל מרהיב של באיירן, נוייר הרוויח עוד שנה"

ליגת האלופות חזרה אמש (שלישי) עם אחד מהמשחקים הגדולים בהיסטוריה של המפעל. באיירן מינכן יצאה לספרד לפגוש את ריאל מדריד ויצאה עם ניצחון מוצדק בדמות 1:2. מעבר לניצחון, הגרמנים יצאו עם הרבה ביטחון לאור משחק נהדר בסנטיאגו ברנבאו, וגם בתקשרות המקומית חגגו איתם כל הדרך הביתה.

ב’קיקר’ התלהבו מהיכולת של הבווארים וכתבו: “משחק כדורגל מרהיב. באיירן מינכן ניצחה בצדק במדריד, והכינה את עצמה לחצי הגמר. הקבוצה ממינכן נתנה לאינדיבידואליסטים של ריאל שיעור בכדורגל במשך רוב המשחק, הברנבאו נדם עד לשער של אמבפה”.

המחמאות לנוייר: “חכם להפליא ונותן ביטחון, אסור לו לפרוש”

לאחר מכן העיתון הגרמני התייחס למצטיין המשחק, השוער מנואל נוייר: “תודה רבה לקפטן שלנו, חכם להפליא באחד על אחד ובחלוקת הכדורים. הנוכחות שלו, הרפלקסים שלו וההצלות שלו נותנים לחבריו לקבוצה ביטחון כי הם יודעים שיש מישהו בהגנה שהם יכולים לסמוך עליו ב-100 אחוז, הרוויח עוד שנה במועדון”.

מנואל נוייר, אסור לו לפרוש לטעת הגרמנים (רויטרס)

ב’בילד’ התרכזו גם בקפטן והביעו את דעתם הנחרצת בנוגע להמשך דרכו במועדון: “שתי הצלות ברמה עולמית מול קיליאן אמבפה, מנואל נוייר רצה לחכות לחודש אפריל כדי לראות עם הוא עדיין מתאים לקבוצה, והראה בדיוק למה הוא מסוגל. אין שוער גרמני עם הילה כזאת על כר הדשא, אסור לא לפרוש אלא אם כן הוא יניף את גביע העולם בקיץ”.

קומפני: “ הקאמבקים של ריאל מדריד? יודע שהמשחק לא נגמר”

לאחר המשחק דיבר מאמן באיירן מינכן, וינסנט קומפני, והרגיע את ההתלהבות: “אנחנו מכבדים את האיכות של מדריד כי הם מסוכנים בצורה בלתי רגילה, אך גם אנחנו היינו כאלה. הקבוצה שלנו תמיד יכולה לחלום על ניצחונות כי אנחנו משחקים טוב מאוד. נתחיל מחדש מבחינה מנטלית וננסה לנצח שוב במינכן. אני יודע שהמשחק לא נגמר”.

וינסנט קומפני (IMAGO)

המאמן המשיך ואמר: “אני חושב שהיינו מאוד מכבדים כלפי מדריד, אנו מעריכים את סוג הקבוצה שהם. אבל זה גם מה שאנחנו. ננסה לנצח שוב. לנצח נגד הקבוצה הטובה ביותר בתחרות זו אתגר חשוב, אך בידיעה שהם קבוצה מצוינת. אני שמח על התוצאה, אך אני יודע שזה עדיין לא הסתיים. אנחנו לא ניפול באובר-אופוריה. אם בשבוע הבא החבר'ה שלי ינצחו, אז באמת תהיה לי תחושת שמחה".