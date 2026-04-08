67%3048-327736אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
63%2961-308435הפועל ת"א4
61%3005-316536ריאל מדריד5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3025-304036ברצלונה8
56%3081-313936הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
43%3068-289035פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

"אף אחד לא מרים ידיים, בטח לא במכבי ת"א"

במועדון יצאו מאוכזבים לאחר ההפסד 101:98 לבאסקוניה, אך שמרו על אופטימיות: "צריך להרים את הראש מהר". וגם: חוסר השיתוף של ג'ף דאוטין: "לא מובן"

ג'ון דיברתולומיאו (Credit: Baskonia Vitoria)
חלומות הפלייאין של מכבי תל אביב ספגו אמש (שלישי) חתיכת מהלומה עם ההפסד לבאסקוניה במסגרת המחזור ה-36 של היורוליג. דווקא כשהקבוצה נמצאת ברצף ניצחונות היא הגיעה לשבוע משחקים כפול לגביו ידעו שיהיה מסוכן במיוחד, גם כי הוא מול שתי יריבות שאיבדו כבר סיכוי להגיע למקום ה- 10. שבוע המשחקים הכפול האחרון של העונה הביא איתו יריבה אחת עם יכולות התקפיות טובות, שניצחה את הפועל תל אביב וריאל מדריד בשני המחזורים הקודמים, וביום חמישי הקרוב את פריז, קבוצה אותה עודד קטש וחניכיו עדין לא ניצחו מאז שהצטרפה לתחרות הבכירה של אירופה. בינתיים במועדון ממשיכים לתהות מדוע ג’ף דאוטין ג’וניור לא משותף ומבינים שמעכשיו הם חייבים לנצח עד הסוף.

“זה לא נגמר עד שזה לא נגמר ואף אחד לא מרים ידיים בטח לא במכבי תל אביב”, הבהירו תחילה בסביבת הקבוצה. תוצאות ליל אמש לא בדיוק הטיבו עם החבורה של קטש, אבל ניצחון על הקבוצה שמדורגת במקום ה-18 ביורוליג היה שם אותה כבר במקום ה-10, גם אם באופן זמני והלחץ כולו היה עובר למונאקו, וכל זאת כאמור כאשר לצהובים כחולים משחק חסר. ערב המחזור ה-36 הצהובים כחולים ספרו 18 ניצחונות, כך שניצחון היה שם אותה בשוויון במספר הניצחונות עם מונאקו שתפגוש הערב את וילרבאן.

הפסד של מונאקו, שנחשב לבלתי סביר מול נועלת הטבלה לכאורה, מותיר את המצב על כנו: “נותרו שלושה משחקים ונצטרך לשחק הרבה יותר טוב ממה ששיחקנו אתמול. עלינו לרבע השלישי וחטפנו בו 40 נקודות במשחק שמבחינתנו הוא מאסט. אסור לחטוף 40 נקודות, כשזה קורה קשה לחזור מזה וגם היריבה צוברת ביטחון”, קבעו במועדון, שם החלו לעלות שוב התהיות וגם הביקורות בעניינו של ג’ף דאוטין ג’וניור.

אי השיתוף של ג’ף דאוטין: “לא מובן, היה יכול לתת אוויר”

“לא מובן, במיוחד שהיה צריך עוד שחקן שייתן אוויר” ציינו בנוגע לגארד אצל הצהובים. דאוטין לקח חלק והיה נהדר בשלושה ניצחונות חשובים של קבוצתו כאשר הזכייה בגביע המדינה רשומה גם על שמו. מדובר בשחקן שהיה שם עבור קבוצתו, ואם התהיות והשאלות עלו בשני הניצחונות האחרונים הרי שגם אתמול היה להם מקום בטח במשחק שהיה התקפי פר אקסלנס, וכשבשני המשחקים הקודמים ובדגש על דובאי היה צריך עוד גארד שיודע לשים נקודות על הלוח, כאשר במועדון לא הבינו מדוע ווקר לא היה שם גם ברגעים המכריעים של הרבע הרביעי, במיוחד כאשר הוא היה טוב בחלק גדול של המשחק.

המחצית הראשונה הייתה פספוס עצום. החצי הסתיים ביתרון 44:53 והצהובים היו שווים יתרון גדול יותר, ברבע השלישי הם פשוט נעלמו וכעת הם מוצאים את עצמם בסיטואציה שהיא מעבר להיות עם הגב אל הקיר, פוטנציאלית מרחק שני משחקים כשנותרו להם שלושה בלבד עד לסיומה של העונה הסדירה. במועדון מסכמים: “צריכים להרים את הראש מהר מאוד ולשמור הרבה יותר טוב לקפוץ על הכדור ולהיות מרוכזים. אסור להפסיד את המשחק ביום חמישי. כל משחק מכריע וצריכים להיות הרבה יותר טובים מול פריז ולקוות לתוצאות טובות במשחקים האחרים”.

סנטוס: “צריכים ללמוד לסגור משחקים”, ריימן: צריכים ריכוז”

מרסיו סנטוס אמר לאחר המשחק: “אנחנו פשוט צריכים ללמוד איך לסגור משחקים, ברבע השלישי היינו איטיים במעט והם עשו את הריצה שלהם וזה היה ההבדל במשחק. הם עלו עם יותר אנרגיה לרבע השלישי וזה מה שעשה את ההבדל”.

וויל ריימן הוסיף: “אנחנו צריכים להתרכז בשלושת המשחקים הבאים, יש לנו את שובר השוויון על קבוצות שקרובות אלינו כך שאם ננצח את שלושת המשחקים שנותרו יש לנו סיכוי. ההפסד הזה כואב מאוד במיוחד כי ברבע השלישי זה לא הרגיש שרצינו את משחק יותר מהם, וזה מה שנצטרך לשנות למשחק ביום חמישי, כי פריז קבוצה טובה מאוד ואם נשחק כפי ששיחקנו ברבע השלישי נפסיד ב-30. אנחנו צריכים לבוא ולשחק חזק ולשחק כאילו אנחנו רוצים לנצח את שלושת המשחקים הבאים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
