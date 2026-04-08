יום רביעי, 08.04.2026 שעה 14:30
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"ריאל טובה יותר בלי אמבפה? אל תיפלו בפח"

במדריד מנסים לעכל את ההפסד 2:1 לבאיירן: "ריאל מסרבת להיכנע", "שער התקווה". וגם: ב-VIP לא הבינו את הביקורת לאמבפה ולוויניסיוס", טשואמני זעם

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה מנע מבאיירן מינכן להגיע לגומלין מול ריאל מדריד עם יתרון של שני שערים, אבל הבלאנקוס בכל זאת עם הגב אל הקיר. הקבוצה של אלברו ארבלואה הפסידה אמש (שלישי) 2:1 לבאיירן בסנטיאגו ברנבאו, ותהיה חייבת לנצח בגומלין באליאנץ ארנה, או שתסיים את דרכה בליגת האלופות בשלב מוקדם הרבה יותר מוקדם מהמתוכנן.

“שער התקווה", נכתב בכותרת של עיתון ‘אס’ המדרידאי, “ריאל תגיע למינכן עם סיכוי הודות לשער של אמבפה. באיירן שלטה למשך שעה ועלתה ל-0:2, אבל סבלה בסוף מול ריאל. נוייר היה הירואי".

ב’מארקה’ נכתב: “ריאל מדריד מסרבת להיכנע". בטור בבעיתון נכתב: “אל תיפלו בפח בדיון המטופש סביב אמבפה. יהיה כאלה שירצו להוסיף דלק לטענה המטופשת שריאל טובה יותר בלי הצרפתי, אבל השער היחיד שלה – היה שלו".

אמבפה כובש (רויטרס)אמבפה כובש (רויטרס)

בכלי התקשורת במדריד התייחסו גם לשני הכוכבים הגדולים של ריאל: “בתאי ה-VIP לא הבינו את הביקורת לוויניסיוס ולאמבפה. מה שתפס את תשומת הלב במדריד היו השריקות שהופנו לעבר שני החלוצים ברגעים שונים במשחק".

טשואמני: זה לא צהוב

בתוך כך, ריאל קיבלה מכה לקראת הגומלין, כאשר אורליאן טשואמני ייעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים – החלטה שעוררה את זעמו. הקשר הצרפתי לא הסתיר את תסכולו מהכרטיס שספג מהשופט מייקל אוליבר: “זה לא צהוב, לא עשיתי כלום”, אמר והוסיף כי מדובר בהחלטה לא הוגנת בהתחשב בעבירות הרבות במשחק.

אורליאן טשואמני (IMAGO)אורליאן טשואמני (IMAGO)

למרות זאת, טשואמני שידר אמונה לקראת הגומלין בגרמניה: “אנחנו צריכים לספוג פחות ולהבקיע יותר. זה פשוט. נבוא לנצח במינכן”, הבהיר. הקשר גם הדגיש את האופי של הקבוצה, שחזרה למשחק לאחר פיגור 2:0 והצליחה לייצר מצבים: “הראינו תגובה טובה, נמשיך לעבוד ונגיע מוכנים”.

