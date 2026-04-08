"ריאל טובה יותר בלי אמבפה? אל תיפלו בפח"

קיליאן אמבפה מנע מבאיירן מינכן להגיע לגומלין מול ריאל מדריד עם יתרון של שני שערים, אבל הבלאנקוס בכל זאת עם הגב אל הקיר. הקבוצה של אלברו ארבלואה הפסידה אמש (שלישי) 2:1 לבאיירן בסנטיאגו ברנבאו, ותהיה חייבת לנצח בגומלין באליאנץ ארנה, או שתסיים את דרכה בליגת האלופות בשלב מוקדם הרבה יותר מוקדם מהמתוכנן.

“שער התקווה", נכתב בכותרת של עיתון ‘אס’ המדרידאי, “ריאל תגיע למינכן עם סיכוי הודות לשער של אמבפה. באיירן שלטה למשך שעה ועלתה ל-0:2, אבל סבלה בסוף מול ריאל. נוייר היה הירואי".

ב’מארקה’ נכתב: “ריאל מדריד מסרבת להיכנע". בטור בבעיתון נכתב: “אל תיפלו בפח בדיון המטופש סביב אמבפה. יהיה כאלה שירצו להוסיף דלק לטענה המטופשת שריאל טובה יותר בלי הצרפתי, אבל השער היחיד שלה – היה שלו".

בכלי התקשורת במדריד התייחסו גם לשני הכוכבים הגדולים של ריאל: “בתאי ה-VIP לא הבינו את הביקורת לוויניסיוס ולאמבפה. מה שתפס את תשומת הלב במדריד היו השריקות שהופנו לעבר שני החלוצים ברגעים שונים במשחק".

טשואמני: זה לא צהוב

בתוך כך, ריאל קיבלה מכה לקראת הגומלין, כאשר אורליאן טשואמני ייעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים – החלטה שעוררה את זעמו. הקשר הצרפתי לא הסתיר את תסכולו מהכרטיס שספג מהשופט מייקל אוליבר: “זה לא צהוב, לא עשיתי כלום”, אמר והוסיף כי מדובר בהחלטה לא הוגנת בהתחשב בעבירות הרבות במשחק.

למרות זאת, טשואמני שידר אמונה לקראת הגומלין בגרמניה: “אנחנו צריכים לספוג פחות ולהבקיע יותר. זה פשוט. נבוא לנצח במינכן”, הבהיר. הקשר גם הדגיש את האופי של הקבוצה, שחזרה למשחק לאחר פיגור 2:0 והצליחה לייצר מצבים: “הראינו תגובה טובה, נמשיך לעבוד ונגיע מוכנים”.