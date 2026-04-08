35 נק' לבראון, מינסוטה הביסה, מיאמי בפליי אין

הפלייאוף הולך ומתקרב, והלילה (בין שלישי לרביעי) נערכו מספר משחקים ב-NBA: בוסטון התקרבה להבטחת המקום השני במזרח, מינסוטה עשתה צעד חשוב בדרך להימנע מהפליי-אין במערב, טורונטו פירקה את מיאמי והבטיחה לה מקום בפליי אין, גולדן סטייט גברה על סקרמנטו, שיקגו התפוצצה על וושינגטון החלשה, וניו אורלינס סיפקה מופע התקפי נדיר עם שיאים היסטוריים. בהמשך: לוס אנג’לס לייקרס – אוקלהומה סיטי, קליפרס – דאלאס ופיניקס – יוסטון.

בוסטון – שארלוט 102:113

ג’יילן בראון הוביל את הסלטיקס עם 35 נקודות ותשעה ריבאונדים, כשהם חזרו מפיגור דו ספרתי במחצית הראשונה בדרך לניצחון חשוב. ג’ייסון טייטום הוסיף 23 נקודות והמשיך את היציבות עם משחק שישי ברציפות מעל 20 נקודות, כאשר השניים שיחקו את כל הרבע האחרון והובילו את הבריחה.

שארלוט עוד הוליכה ב-11 נקודות במחצית הראשונה, אך רבע שלישי חזק של בוסטון (26:35) הפך את התמונה. ברבע האחרון הסלטיקס הידקו את ההגנה ואיפשרו רק 15 נקודות, בדרך לפתיחת פער דו-ספרתי. לאמלו בול הצטיין עם 36 נקודות, ברנדון מילר הוסיף 20, אך זה לא הספיק להורנטס, שממשיכים להיאבק כדי להימנע מהפליי אין.

אינדיאנה – מינסוטה 124:104

הטימברוולבס רשמו ניצחון קריטי במאבקי המערב, כשהביסו את אינדיאנה בקלות יחסית למרות סגל חסר. איו דוסונמו הוביל עם 24 נקודות, ג’וליוס רנדל ובונס היילנד הוסיפו 19 כל אחד, בעוד רודי גובר שלט בצבע עם 12 ריבאונדים.

בונז היילנד (רויטרס)

מינסוטה השתלטה על המשחק כבר מהרבע הראשון, פתחה פער דו ספרתי ושמרה עליו לאורך כל הדרך. ריצת 5:25 בסיום הרבע השלישי סגרה אץ הסיפור והבטיחה ניצחון חשוב, שעצר רצף של שלושה הפסדים. מנגד, אינדיאנה המשיכה בעונה הקשה שלה עם הפסד שלישי ברציפות ורק ארבעה ניצחונות ב-26 משחקים.

טורונטו – מיאמי 95:121

הרפטורס המשיכו במומנטום עם ניצחון גדול על ההיט, שישחקו רשמית בפליי אין עונה רביעית ברציפות. סקוטי בארנס הוביל עם 25 נקודות, ברנדון אינגרם הוסיף 23 וג’ייקוב פלטל תרם 17, כאשר הקנדים שלטו כמעט לכל אורך המשחק.

ריצת 2:19 במחצית הראשונה הפכה פיגור קטן ליתרון דו ספרתי, ומאותו רגע טורונטו לא הביטה לאחור. מנגד, אנדרו וויגינס קלע 24 למיאמי, אך באם אדבאיו נעצר על שבע נקודות בלבד באחוזים רעים. ההיט המשיכו בכושר הירוד עם הפסד תשיעי ב-12 משחקים.

סקוטי בארנס (רויטרס)

גולדן סטייט – סקרמנטו 105:110

הווריירס שישחקו בפליי אין, עצרו את רצף ההפסדים שלהם על ארבעה. סטף קרי עלה מהספסל כדי לקלוע 17 נקודות במשחק שבו גולדן סטייט עשתה את מירב הנזק ברבע השני (27:41). דיאנתוני מלטון הוביל את קלעי הווריירס עם 21 נקודות, 20 היו לברנדין פודזיימסקי, 14 לפט ספנסר ולצ’ארלס באסי, 12 לגארי פייטון השני ותשע לסת’ קרי.

הקינגס שניצחו 19:28 ברבע השלישי, קיבלו 18 נקודות מקיליאן הייז. מקסים ריינו קלע 17 נקודות, דאג מקדרמוט 16, פרשס אצ’יווה 13, ניק קליפורד 12 ודקוון פלאודן 11.

סת' וסטף קרי מול קיליאן הייז (רויטרס)

וושינגטון – שיקגו 129:98

הבולס עצרו רצף של שבעה הפסדים עם ניצחון מוחץ על הוויזארדס החלשים, במשחק הראשון מאז פיטורי ההנהלה הבכירה. רוב דילינגהאם התפוצץ עם שיא קריירה של 26 נקודות, פטריק וויליאמס וטרי ג’ונס הוסיפו 20 כל אחד.

שיקגו השתלטה על המשחק כבר מהרגע הראשון עם 18:38 ברבע הפתיחה, והמשיכה לדרוס עד 37:66 במחצית. וושינגטון שמכוונת לבחירה גבוהה בדראפט, נראתה חסרת עניין הגנתי וספגה הפסד שביעי ברציפות ו-23 ב-24 משחקים, למרות 19 נקודות של בילאל קוליבאלי.

ניו אורלינס – יוטה 137:156

משחק התקפי משוגע הסתיים בניצחון של הפליקנס, ששברו שיא מועדון עם 156 נקודות. ג’רמיה פירס סיפק הצגה אדירה עם 40 נקודות - שיא רוקי במועדון, בעוד ג’ורדן פול הוסיף 34, כולל 22 ברבע שלישי היסטורי שבו קלעה הקבוצה 50 נקודות.

ג'רמיה פירס (רויטרס)

ניו אורלינס עשתה זאת למרות סגל חסר במיוחד, כאשר שחקני מפתח רבים לא שותפו. הקבוצה קבעה גם שיא נקודות בצבע עם 90, בעוד יוטה המשיכה לקרוס עם הפסד עשירי ברציפות. קנדי צ’נדלר (31) ובז אמבנג (26) בלטו מנגד, אך לא הצליחו למנוע את התבוסה.