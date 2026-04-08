19 נקודות לשרף בניצחון של ברוקלין על מילווקי

העונה המאכזבת של ברוקלין קיבלה הלילה (בין שלישי לרביעי) רגע של נחת, כשהנטס גברו 90:96 על מילווקי באולם הביתי בניו יורק במשחק מצוין של בן שרף. הרכז קלע 19 נקודות (5 מ-13 מהשדה, 0 מ-2 לשלוש, 9 מ-10 מקו העונשין) עם חמישה ריבאונדים, שני אסיסטים, שתי חטיפות, חסימה וגם שלושה איבודים ב-36 דקות.

היה זה ניצחונם השני ברציפות והשלישי בחמשת המשחקים האחרונים עבור הנטס, שלמרות מאזן חלש של 59:20, מצליחים להראות סימני חיים לקראת סיום העונה.

מי שבלט מעל כולם היה אי.ג’יי לידל, שהתפוצץ עם שיא קריירה של 21 נקודות והוביל את קבוצתו לניצחון, בעוד דרייק פאוול ומלאכי סמית’ תרמו 11 נקודות כל אחד. לידל המשיך את היכולת הטובה מהניצחון הקודם על וושינגטון, כשכבר במחצית הראשונה קלע 17 נקודות והחזיק כמעט לבדו את ההתקפה של ברוקלין.

מן העבר השני, מילווקי, שנפלה למאזן 48:31, קיבלה 20 נקודות מאיי.ג’יי גרין, לצד 16 של טוריאן פרינס (11 ריבאונדים), 14 של קורמק ראיין ו-12 של ג’ריקו סימס.

הבריחה של ברוקלין עם שרף

המשחק עצמו היה צמוד לאורך רובו. ברוקלין ירדה להפסקה ביתרון 43:49, כאשר רק לידל קלע בדאבל פיגרס במחצית הראשונה. גם ברבע השלישי שמרה המארחת על יתרון, 62:70, לפני שברחה ל-72:83 בפתיחת הרבע האחרון. שרף בלט בדקות הללו עם סל קשה על רגל אחת ודאנק במתפרצת. הבאקס עוד הצליחו לצמק ל-88:87 משלשה של פרינס, אך לא הצליחו להשלים מהפך, וברוקלין סגרה עניין בדרך לניצחון.

חמש שנים לאחר סדרת הפלייאוף הזכורה בין הקבוצות, אז הבאקס המשיכו עד לאליפות, שתיהן מוצאות את עצמן מחוץ למאבקי הפלייאוף, כשמאמן מילווקי, דוק ריברס, אף רמז לפני המשחק כי ייתכן ולא ימשיך בתפקידו זמן רב.