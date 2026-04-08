יום רביעי, 08.04.2026 שעה 09:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8660-926579דטרויט פיסטונס
70%8416-908879בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9116-940979קליבלנד קאבלירס
57%9162-935679אטלנטה הוקס
55%8888-890977אורלנדו מג'יק
55%8996-916780טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
54%8987-944081שארלוט הורנטס
48%9504-956480מיאמי היט
41%9183-870479מילווקי באקס
40%9663-932080שיקגו בולס
27%9117-843379ברוקלין נטס
24%9603-891379אינדיאנה פייסרס
22%9666-880378וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8492-932079אוקלהומה ת'אנדר
77%8560-923477סן אנטוניו ספרס
66%8716-913479יוסטון רוקטס
65%9322-968080דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9180-939480מינסוטה טימברוולבס
55%8654-881778פיניקס סאנס
53%8680-883278לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9191-916379פורטלנד בלייזרס
34%9340-897179דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
29%9666-919580ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

19 נקודות לשרף בניצחון של ברוקלין על מילווקי

הרכז כיכב ב-90:96 על הבאקס עם 5 מ-13 מהשדה לצד 5 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה. לידל הוביל את הנטס עם 21 נקודות, 20 לאיי.ג'יי גרין

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

העונה המאכזבת של ברוקלין קיבלה הלילה (בין שלישי לרביעי) רגע של נחת, כשהנטס גברו 90:96 על מילווקי באולם הביתי בניו יורק במשחק מצוין של בן שרף. הרכז קלע 19 נקודות (5 מ-13 מהשדה, 0 מ-2 לשלוש, 9 מ-10 מקו העונשין) עם חמישה ריבאונדים, שני אסיסטים, שתי חטיפות, חסימה וגם שלושה איבודים ב-36 דקות.

היה זה ניצחונם השני ברציפות והשלישי בחמשת המשחקים האחרונים עבור הנטס, שלמרות מאזן חלש של 59:20, מצליחים להראות סימני חיים לקראת סיום העונה.

מי שבלט מעל כולם היה אי.ג’יי לידל, שהתפוצץ עם שיא קריירה של 21 נקודות והוביל את קבוצתו לניצחון, בעוד דרייק פאוול ומלאכי סמית’ תרמו 11 נקודות כל אחד. לידל המשיך את היכולת הטובה מהניצחון הקודם על וושינגטון, כשכבר במחצית הראשונה קלע 17 נקודות והחזיק כמעט לבדו את ההתקפה של ברוקלין.

מן העבר השני, מילווקי, שנפלה למאזן 48:31, קיבלה 20 נקודות מאיי.ג’יי גרין, לצד 16 של טוריאן פרינס (11 ריבאונדים), 14 של קורמק ראיין ו-12 של ג’ריקו סימס.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

הבריחה של ברוקלין עם שרף

המשחק עצמו היה צמוד לאורך רובו. ברוקלין ירדה להפסקה ביתרון 43:49, כאשר רק לידל קלע בדאבל פיגרס במחצית הראשונה. גם ברבע השלישי שמרה המארחת על יתרון, 62:70, לפני שברחה ל-72:83 בפתיחת הרבע האחרון. שרף בלט בדקות הללו עם סל קשה על רגל אחת ודאנק במתפרצת. הבאקס עוד הצליחו לצמק ל-88:87 משלשה של פרינס, אך לא הצליחו להשלים מהפך, וברוקלין סגרה עניין בדרך לניצחון.

חמש שנים לאחר סדרת הפלייאוף הזכורה בין הקבוצות, אז הבאקס המשיכו עד לאליפות, שתיהן מוצאות את עצמן מחוץ למאבקי הפלייאוף, כשמאמן מילווקי, דוק ריברס, אף רמז לפני המשחק כי ייתכן ולא ימשיך בתפקידו זמן רב.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
