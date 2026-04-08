יורוליג 25-26
64%3137-327736ולנסיה1
64%2991-317936ריאל מדריד2
64%3062-326336אולימפיאקוס3
64%2911-296436פנרבחצ'ה4
63%2961-308435הפועל ת"א5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3025-304036ברצלונה8
56%3081-313936הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
43%3068-289035פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

מיציץ', בראיינט ואיטודיס: הפועל תל אביב בטירוף

האדומים התמוגגו מה-80:95 על פנר: "מהגדולים בתולדות המועדון. ידענו שוואסה יגיע באפריל, את איטודיס כבר כולם שלחו הביתה. אלייז'ה ראוי ל-MVP"

הפועל תל אביב חוגגת (ראובן שוורץ)
הפועל תל אביב חוגגת (ראובן שוורץ)

עונה של קבוצה היא עניין של תקופות. לפעמים יש ריצות טובות, לפעמים משברים, והכל יכול לקום וליפול על מתי הכל קורה. להפועל ת”א היו משברים, היו תקופות טובות, אבל אפשר לומר בעדינות שלשיא של העונה היא הגיעה בזמן, כאשר אתמול (שלישי) היא חיברה ניצחון שני ברציפות ביורוליג עם 80:95 ענק על פנרבחצ’ה.

המצב בטבלה

האדומים רשמו וי שני ברצף אחרי המותחן נגד פנאתינייקוס והחלו את הלו”ז הקשה עם שני ניצחונות, דבר שלא מעט אנשים לא היו מאמינים שיכול לקרות בהתאם לכושר של הקבוצה לפני כן. מחזיקת היורוקאפ במקום הרביעי וגם זה רק בגלל משחק חסר, כאשר אם מוסיפים לה ניצחון היא מטפסת אפילו עד למקום השני, ונגד אולימפיאקוס היא גם יכולה לעשות צעד למקום הראשון.

אז היוונים מהמקום הראשון הם המוקש הבא של הפועל ת”א, כנראה המשחק הכי קשה שיש ביורוליג העונה. במאזן הפנימי האדומים עדיפים גם על ולנסיה וגם על פנרבחצ’ה, ואם ינצחו את אולימפיאקוס בחמש נקודות גם עליה יהיה להם את ההובלה. לאחר מכן מחכה לחניכיו של דימיטריס איטודיס מפגש נגד מכבי ת”א, ולסיום מונאקו.

כריס גכריס ג'ונס, אלייז'ה בראיינט ואנטוניו בלייקני שמחים (ראובן שוורץ)

הפועל ת”א סוגרת חשבון, ושומרת על דריכות

בחזרה לניצחון על אלופת אירופה. הפועל ת”א הציגה משחק ענק ובמועדון יצאו מגדרם, אבל גם מיד הורידו לקרקע: “זה ללא ספק הניצחון הכי גדול שלנו, פירקנו את אלופת אירופה. לא מוגזם לומר שזה מהניצחונות הגדולים בתולדות המועדון. היופי זה שכולם רעבים, המשחק נגמר וישר כולם אמרו שצריך לבוא באותה גישה נגד אולימפיאקוס”.

מחמאות חולקו לכל עבר, כאשר במוקד היו מספר שחקנים: “דיברו המון על וסיליה מיציץ’ ותמיד אמרנו שנצטרך אותו באפריל, אז הוא הגיע ובענק. הקבוצה הזו תלך לאן שהוא ייקח אותה. אלייז’ה בראיינט ראוי להיות ה-MVP של העונה, ודן אוטורו לא רחוק מאוד ממנו גם כן”. על איטודיס אמרו: “כבר שלחו אותו הביתה כולם, הוא נתן נוקאאוט לעתמאן ואז לשאראס בפחות משבוע”.

דימיטריס איטודיס שמח (ראובן שוורץ)

לקבוצה אין זמן לנשום כאשר המשחק נגד אולימפיאקוס יקרה כבר מחר (19:30), מה שאומר שהאדומים יערכו אימון אחד בלבד הערב וסשן וידאו על היריבה. אגב, יש צפי גבוה מאוד ללא מעט קהל במשחק נגד היוונים, בגלל שכוכב הקבוצה שלהם סשה וזנקוב הוא בולגרי והמשחק מתקיים בסופיה, כך שלא מעט מקומיים רוצים לבוא לראות את הסופרסטאר שלהם.

עופר ינאי ואנטוניו בלייקני (ראובן שוורץ)

מיציץ’: “פגשנו אולי את הקבוצה הכי טובה באירופה”

וסיליה מיציץ’, שלהט עם 19 נקודות וארבעה אסיסטים, שיתף בסיום הניצחון: “ניצחון חשוב מאוד. פגשנו את אחת הקבוצות, אולי את הקבוצה הכי טובה ביורוליג. היו לא קצת פציעות לאחרונה וזה גרם לה לאבד מומנטום, אבל הדבר הכי חשוב בתקופות כאלו זה לנצח משחקים, אז ברכות לחברים שלי ולקבוצה שלי”.

