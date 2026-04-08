הפרמייר ליג הבטיחה 5 נציגות באלופות ב-26/27

הבשורה שחיכו לה באנגליה הפכה לרשמית: בזכות הניצחון של ארסנל מול ספורטינג, הפרמייר ליג הבטיחה לעצמה באופן סופי כרטיס חמישי לליגת האלופות בעונה הבאה. היא הליגה הראשונה לעשות זאת, כשכעת נשאר עוד מקום לעוד ליגה אחת להשיג את הכרטיס החמישי.

הדבר אמנם היה צפוי, אך כעת הוא רשמי ונקודת המבט המסורתית על ה”טופ 4” בפרמייר ליג תצטרך להשתנות ל”טופ 5”. נכון לעכשיו במאבק ליברפול נמצאת במקום החמישי, אך עם שלוש קבוצות מתחתיה במרחק של פחות מארבע נקודות הקרב יהיה צמוד.

חשוב לציין כי חמש נציגות הן רק הבסיס. ישנם תרחישים שבהם כמות הנציגות תגדל אף יותר. הדבר תלוי ביכולת של קבוצות אנגליות לזכות בליגת האלופות ובליגה האירופית.

שחקני ליברפול מרוצים, עכשיו המקום החמישי מוביל לליגת האלופות (רויטרס)

אם אסטון וילה (המדורגת רביעית) תזכה בליגה האירופית ותסיים מחוץ לארבע הראשונות, או אם ליברפול (החמישית) תזכה בליגת האלופות ותסיים מחוץ לחמישייה הראשונה, יתווסף כרטיס שישי לליגה. תרחיש נוסף לכרטיס שישי עשוי להגיע מכיוונה של נוטינגהאם פורסט; אם היא תשחזר את ההישג של טוטנהאם מהעונה שעברה, תזכה בליגה האירופית ותסיים בחלק התחתון של הטבלה, היא תהיה הנציגה השישית של הפרמייר ליג במפעל הבכיר.

במקרה של הצלחה כפולה באירופה, הליגה האנגלית עשויה לשלוח אפילו שבע נציגות. אם הזוכות בליגת האלופות ובליגה האירופית יסיימו במקומות החמישי והשישי בטבלה, הכרטיס הנוסף אותו הרוויחה הליגה כעת יעבור לקבוצה שתסיים במקום השביעי.