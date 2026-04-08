ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מנואל נויר: נכון שאני בן 40, אבל אני עדיין כאן

לאחר שסיים עם 9 עצירות ונבחר לאיש המשחק בניצחון מול ריאל, שוער באיירן אמר: "הולכת להיות משימה קשה". קיין: "יתרון של שער יכול להשתנות מהר"

מנואל נויר (רויטרס)

באיירן מינכן עשתה צעד גדול לעבר חצי גמר ליגת האלופות אמש (שלישי) לאחר שניצחה את ריאל מדריד עם 1:2 בספרד, במשחק שהיה לא פשוט בכלל עבור הבווארים והעביר את ההכרעה לבית שלהם עם יתרון חשוב.

מי שהצטיין במשחק היה מנואל נויר. השוער של באיירן כבר בן 40, אך כנראה שזה שוב לא הגיל, אלא התרגיל. הגרמני סיפק מופע אדיר עם 9 עצירות, 5 מהן מתוך הרחבה, וזכה בשל כך בתואר שחקן המשחק.

“ידענו כמה מסוכנת ריאל מדריד יכולה להיות”, אמר השוער בסיום המשחק. “הם יצרו הרבה מצבים. אנחנו שמחים עם הניצחון בחוץ, אבל גם מודעים לכך שזו הולכת להיות משימה קשה במינכן בשבוע הבא”.

כשנשאל על היכולת שלו לספק הופעות ברמה הזו בגיל 40 אמר: “אני נהנה עם הקבוצה, נהנה במועדון עם צוות האימון. זה נכון שאני בן 40, אבל אני עדיין כאן”.

מנואר נויר עוצר את קיליאן אמבפה, עדיין כאן (רויטרס)מנואר נויר עוצר את קיליאן אמבפה, עדיין כאן (רויטרס)

קיין: “יתרון של שער יכול להשתנות מאוד מהר”

כוכב הקבוצה הארי קיין שכבש את השער השני הוסיף: “לחלוטין שמח. ידענו לפני המשחק שיהיה קשה להגיע לברנבאו, זה תמיד קשה, אבל עשינו דברים טובים היום ויכולנו לעשות דברים טובים אפילו יותר. למנואל (נויר) היו הצלות יפות אז ניקח את התוצאה הזו בחיוב”.

החלוץ נשאל על צילום שלו שבו נראה בוהה בקהל בסיום והסביר: “ניסיתי למצוא את אשתי והמשפחה שלי, זה היציע שהיו בו כל המשפחות, אבל לא הצלחתי למצוא אותם”.

הארי קיין ולואיס דיאס בטירוף (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס בטירוף (IMAGO)

עוד הוסיף על המצב של הקבוצה: “היו לנו רגעים טובים לאורך העונה ואלה רגעי ההכרעה. ככל שאנחנו משחקים ביחד, מתאמנים ביחד, אנחנו חזקים יותר. אנחנו בעמדה טובה לגומלין, אבל יתרון של שער אחד יכול להשתנות מהר מאוד”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
