האברץ: כדורגל בנוי מרגעים כאלה, אנחנו גאים

לאחר שני הפסדים רצופים במסגרות הגביע השונות באנגליה, שעלו לקבוצה בשני תארים, ארסנל חזרה לנצח היום (שלישי) כאשר קאי האברץ כבש בתוספת הזמן והעניק לתותחנים 0:1 על ספורטינג ליסבון ומקדמה לגומלין.

בזמן שהגרמני היה זה שנתן את הניצחון למיקל ארטטה וחבורתו, הכותרות באנגליה פרגנו לחברו ולשוער הקבוצה דויד ראיה, כאשר אלן שירר אמר: “זה מה שקורה שיש לך שוער שיכול לשמור על רשת נקייה”, ובחלק מהאתרים נתנו לו את תואר איש המשחק.

שירר המשיך ופרגן לכובש השער ולמבשל גבריאל מרטינלי: “רצית שהם ישפיעו על המשחק וזה בדיוק מה שהם עשו, המהלך של מרטינלי היה מבריק”.

קיבל שבחים. דויד ראיה (רויטרס)

נחזור להאברץ, שאמר בסיום המשחק: "להבקיע שער מאוחר זה תמיד נחמד, יש עדיין הרבה עבודה לעשות בשבוע הבא אבל אנחנו לוקחים את התוצאה, בוודאות".

הגרמני פרגן לשניים מחבריו לקבוצה, כאשר למבשל השער מרטינלי הוא התייחס ואמר כי “יש בו כל כך הרבה איכות, כשחקן התקפה אני מחכה לרגעים כאלה אז הקרדיט הוא לו”.

לאיש בין הקורות, ראיה, האברץ חלק שבחים אדירים: “בשבילי, הוא השוער הטוב בעולם, הוא הציל אותנו כל כך הרבה פעמים ואנחנו שמחים שיש לנו אותו”.

עוד הוסיף השחקן הגרמני כי “כדורגל הוא משחק שבנוי מרגעים כאלה. שיחקנו משחק דיי טוב ואנחנו יכולים להיות גאים”.