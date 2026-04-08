ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

האברץ: כדורגל בנוי מרגעים כאלה, אנחנו גאים

כובש שער הניצחון של ארסנל פרגן למבשל מרטינלי: "יש בו איכות, הקרדיט לו", בנוסף אליהם, מי שתפס כותרות הוא ראיה, שזכה לפרגונים ברחבי אנגליה

שחקני ארסנל חוגגים (רויטרס)
שחקני ארסנל חוגגים (רויטרס)

לאחר שני הפסדים רצופים במסגרות הגביע השונות באנגליה, שעלו לקבוצה בשני תארים, ארסנל חזרה לנצח היום (שלישי) כאשר קאי האברץ כבש בתוספת הזמן והעניק לתותחנים 0:1 על ספורטינג ליסבון ומקדמה לגומלין.

בזמן שהגרמני היה זה שנתן את הניצחון למיקל ארטטה וחבורתו, הכותרות באנגליה פרגנו לחברו ולשוער הקבוצה דויד ראיה, כאשר אלן שירר אמר: “זה מה שקורה שיש לך שוער שיכול לשמור על רשת נקייה”, ובחלק מהאתרים נתנו לו את תואר איש המשחק.

שירר המשיך ופרגן לכובש השער ולמבשל גבריאל מרטינלי: “רצית שהם ישפיעו על המשחק וזה בדיוק מה שהם עשו, המהלך של מרטינלי היה מבריק”.

קיבל שבחים. דויד ראיה (רויטרס)

נחזור להאברץ, שאמר בסיום המשחק: "להבקיע שער מאוחר זה תמיד נחמד, יש עדיין הרבה עבודה לעשות בשבוע הבא אבל אנחנו לוקחים את התוצאה, בוודאות".

הגרמני פרגן לשניים מחבריו לקבוצה, כאשר למבשל השער מרטינלי הוא התייחס ואמר כי “יש בו כל כך הרבה איכות, כשחקן התקפה אני מחכה לרגעים כאלה אז הקרדיט הוא לו”.

לאיש בין הקורות, ראיה, האברץ חלק שבחים אדירים: “בשבילי, הוא השוער הטוב בעולם, הוא הציל אותנו כל כך הרבה פעמים ואנחנו שמחים שיש לנו אותו”. 

עוד הוסיף השחקן הגרמני כי “כדורגל הוא משחק שבנוי מרגעים כאלה. שיחקנו משחק דיי טוב ואנחנו יכולים להיות גאים”.

