קטש: לפעמים מפסידים משחקים על גישה רעה

לאחר ההפסד המאכזב לבאסקוניה, מאמן מכבי תל אביב ביקר והצביע על הסיבה לתוצאה: "הייתה שפת גוף רעה. אולי רצף הניצחונות הוביל לתחושה של יהירות"

עודד קטש (IMAGO)
מכבי תל אביב חטפה מכה לא פשוטה לתקוות הפלייאין שלה לאחר שהפסידה אמש (שלישי) 101:98 לבאסקוניה, במה שהוביל לירידה שלה למקום ה-12 בטבלת היורוליג.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה עודד קטש לא חסך בביקורת והצביע על הסיבות להפסד, שלטענתו לא קשורות ליכולת: “לפעמים מפסידים משחקים על גישה רעה, שפת גוף רעה, לא היינו ביחד. פעם ראשונה שהרגשתי שאנחנו לא ביחד, לא שיחקנו בדרך הנכונה. זה יותר מכדורסל, בדרך כלל זה לא אנחנו. מדובר בהפסד קשה עבורנו”.

המאמן הוסיף בתסכול: “הרגשה רעה, תוצאה רעה עבורנו. אפשר להפסיד משחקים ביורוליג, אין משחקים קלים, אבל לא היינו ביחד. זו לא הייתה שפת הגוף הנכונה, דיברנו על זה במחצית ולא הגבנו. נצטרך לבדוק את עצמנו מהר כי עוד רגע יש לנו משחק קשה. נצטרך להגיב”.

גג'ימי קלארק במאבק (Credit: Baskonia Vitoria)

על התחושות תוך כדי המשחק סיפר: “הרגשתי במחצית שהיינו רגועים מדי. מצאנו דרכים לקלוע במחצית הראשונה, אבל הרגשתי שמשהו היה שונה. היינו אנוכיים בהתקפה וזה לא רגיל עבורנו. אולי הייתי צריך לעשות משהו שונה, בסוף אני כאן כדי לקחת אחריות. אני מרגיש רע מאוד בגלל הדרך. אפשר להפסיד, אבל לא ככה.

“לא שיחקנו ביחד התקפית, לא היינו מחויבים הגנתית, אולי זה רצף הניצחונות, תחושה של יהירות כזו שדברים יקרו לנו. הובלנו שלוש פעמים בדו ספרתי, וכשהמשחק מתהפך עליך הלחץ עובר. ידענו שאנחנו באים לשבוע קשה, אבל התחושה הלא טובה היא שזה הרגיש שמדובר במשהו מעבר לכדורסל”.

כשנשאל על התחושה לשחק ללא הקהל בגלל המלחמה אמר: “צריך לשחק כדורסל עם אוהדים וזה לא מצב מושלם עבורנו. רק יכול לומר שאני מקווה שדברים ישתנו מהר ככל הניתן”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
