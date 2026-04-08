קטש: לפעמים מפסידים משחקים על גישה רעה

מכבי תל אביב חטפה מכה לא פשוטה לתקוות הפלייאין שלה לאחר שהפסידה אמש (שלישי) 101:98 לבאסקוניה, במה שהוביל לירידה שלה למקום ה-12 בטבלת היורוליג.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה עודד קטש לא חסך בביקורת והצביע על הסיבות להפסד, שלטענתו לא קשורות ליכולת: “לפעמים מפסידים משחקים על גישה רעה, שפת גוף רעה, לא היינו ביחד. פעם ראשונה שהרגשתי שאנחנו לא ביחד, לא שיחקנו בדרך הנכונה. זה יותר מכדורסל, בדרך כלל זה לא אנחנו. מדובר בהפסד קשה עבורנו”.

המאמן הוסיף בתסכול: “הרגשה רעה, תוצאה רעה עבורנו. אפשר להפסיד משחקים ביורוליג, אין משחקים קלים, אבל לא היינו ביחד. זו לא הייתה שפת הגוף הנכונה, דיברנו על זה במחצית ולא הגבנו. נצטרך לבדוק את עצמנו מהר כי עוד רגע יש לנו משחק קשה. נצטרך להגיב”.

ג'ימי קלארק במאבק (Credit: Baskonia Vitoria)

על התחושות תוך כדי המשחק סיפר: “הרגשתי במחצית שהיינו רגועים מדי. מצאנו דרכים לקלוע במחצית הראשונה, אבל הרגשתי שמשהו היה שונה. היינו אנוכיים בהתקפה וזה לא רגיל עבורנו. אולי הייתי צריך לעשות משהו שונה, בסוף אני כאן כדי לקחת אחריות. אני מרגיש רע מאוד בגלל הדרך. אפשר להפסיד, אבל לא ככה.

“לא שיחקנו ביחד התקפית, לא היינו מחויבים הגנתית, אולי זה רצף הניצחונות, תחושה של יהירות כזו שדברים יקרו לנו. הובלנו שלוש פעמים בדו ספרתי, וכשהמשחק מתהפך עליך הלחץ עובר. ידענו שאנחנו באים לשבוע קשה, אבל התחושה הלא טובה היא שזה הרגיש שמדובר במשהו מעבר לכדורסל”.

כשנשאל על התחושה לשחק ללא הקהל בגלל המלחמה אמר: “צריך לשחק כדורסל עם אוהדים וזה לא מצב מושלם עבורנו. רק יכול לומר שאני מקווה שדברים ישתנו מהר ככל הניתן”.