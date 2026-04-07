עלו לשישייה: המצב של דניאל פרץ וסאות'המפטון

מסע העלייה של סאות'המפטון נמשך, והערב (שלישי) הוא קיבל חותמת רשמית עם ניצחון 1:5 גדול על רקסהאם במפגש ישיר על הפלייאוף. הקבוצה של דניאל פרץ לא רק המשיכה בכושר המרשים שלה, אלא גם עקפה את היריבה בדרך למקום השישי, כשהיא נכנסת לרגעי ההכרעה של העונה עם הרבה ביטחון.

מאז הגעתו של השוער הישראלי, הסיינטס מציגים יציבות מרשימה עם הפסד בודד בלבד, וכעת גם הקרב הישיר על הפלייאוף הוכרע לטובתם. הניצחון העלה את סאות'המפטון ל-66 נקודות לאחר 40 משחקים, כשהיא חולפת על פני רקסהאם שנותרה עם 64 נקודות לאחר 41 מחזורים.

תמונת הפלייאוף מתבהרת

בצמרת הליגה אין שינוי, שתי הראשונות יעלו אוטומטית, אך עבור סאות'המפטון הפוקוס הוא על המקומות 3-6 שמובילים לפלייאוף. הקבוצה עדיין רחוקה מהמאבק על העלייה הישירה, אך כעת היא תלויה בעצמה במאבק על הכרטיסים האחרונים.

דניאל פרץ (IMAGO)

נכון לעכשיו, המקומות בפלייאוף מאוישים על ידי מידלסברו ומילוול עם 72 נקודות, האל עם 68, וסאות'המפטון שנכנסה למקום השישי. מאחור נמצאת דרבי עם 60 נקודות, שנראה כי תתקשה להדביק את הקצב בשלבים האחרונים.

הפורמט ידוע, מקומות 3-6 נפגשים בסדרות בית וחוץ, כשהמנצחות מעפילות לגמר בוומבלי למשחק אחד על הכרטיס לפרמייר ליג. היסטורית, רק לעיתים נדירות הקבוצה מהמקום השישי מצליחה להשלים את המשימה, אך הכושר הנוכחי של סאות'המפטון בהחלט משאיר מקום לאופטימיות.

גם מבחינת הסתברויות, המגמה ברורה. לפני המחזור האחרון הוערכו סיכויי הסיינטס להגיע לפלייאוף בכ-70.8%, וכעת לאחר הניצחון על רקסהאם הם רק התחזקו. מנגד, היריבה הישירה ספגה מכה משמעותית במאבק. הלו"ז שנותר לסאות'המפטון כולל מספר משחקים מכריעים, כאשר הקרוב מול דרבי עשוי לקרב אותה עוד יותר להבטחת המקום בפלייאוף.

המשחקים שנותרו לדניאל פרץ וסאות’המפטון

11.4 - דרבי (בית)

18.4 - סוונסי (חוץ)

21.4 - בריסטול סיטי (בית)

25.4 - בלקבורן (בית)

28.4 - איפסוויץ' (בית)

2.5 - פרסטון (חוץ)

בסופו של דבר, עם המומנטום הנוכחי, ההגנה היציבה והיכולת ההתקפית, סאות'המפטון של דניאל פרץ נכנסת לישורת האחרונה כשהיא תלויה בעצמה, ועם חלום ממשי לחזור לפרמייר ליג.

המצב בטבלה

1 - קובנטרי - 84 נקודות, 42+ (41 משחקים)

2 - איפסוויץ' - 72 נקודות 29+ (39 משחקים)

3 - מידלסברו - 72 נקודות 21+ (41 משחקים)

4 - מילוול - 72 נקודות 9+ (41 משחקים)

5 - האל - 68 נקודות, 5+ (41 משחקים)

6 - סאות’המפטון - 66 נקודות, 19+ (40 משחקים)

מחוץ לפלייאוף:

7 - רקסהאם - 64 נקודות, 5+ (41 משחקים)

8 - דרבי - 60 נקודות, 8+ (41 משחקים)