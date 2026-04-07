יום שלישי, 07.04.2026 שעה 22:43
טרגדיה: שחקן נערים בן 16 נרצח בכפר קרע

קורבן נוסף לאלימות בחברה הערבית. יזאן מוחמד מסרוואה, מקבוצת נערים ב' של הפועל בקה אל גרביה, מצא את מותו הערב: "היה מוכשר, מזועזעים וזועמים"

שחקן כדורגל (יונתן גינזבורג)
ערב קשה בכפר קרע. קורבן נוסף לאלימות המשתוללת בחברה הערבית - יזאן מוחמד מסרוואה, כדורגלן קבוצת נערים ב' של הפועל בקה אל גרביה, נרצח הערב (שלישי) באירועי אלימות בכפר קרע.

דוברות מד”א: “בשעה 20:12 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על פצוע מאירוע אלימות בכפר קרע. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, חובשים ופראמדיקים של מד״א קובעים את מותו של נער בן 16 עם פציעות חודרות”.

חובש רפואת חירום במד”א מוחמד אבו חוסין תיאר: “כשהגענו למקום ראינו נער בן 16 שרוע על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות כתוצאה מאירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותו במקום”.

הספיק להבקיע לפני הפסקת הליגות

המנוח הספיק לשחק בשבעה ממשחקי קבוצתו, במשחק האחרון לפני הפסקת הליגות כבש את שערו הראשון העונה, היה זה במשחק הניצחון הביתי של קבוצתו 0:4 על בית"ר כפר סבא. בעונה שעברה שיחק בהצלחה בקבוצת נערים ג' של צעירי אום אל פאחם, בשורותיה כבש שבעה שערים. קודם לכן, שיחק בקבוצות הילדים של איחוד בני כפר קרע.

“מביעים זעזוע וזעם על מעגל האלימות המתמשך”

בהודעה רשמית מטעם מועדון הכדורגל הפועל עירוני בקה אל גרביה נכתב: “בצער רב, מועדון הכדורגל הפועל בקה אל-גרביה מתאבל על אובדן שחקן צעיר, יזאן מוחמד מסארווה (בן 16), שנהרג באופן טרגי בירי שזעזע את העיר כפר קרע.

יזאן היה שחקן מוכשר ובעל נימוסים טובים בשורות קבוצת הנערים של המועדון, הניחן בחיוך, בספורטיביות ובמסירות שלו הן על המגרש והן מחוצה לו. אובדנו אינו רק אובדן למשפחתו, אלא לכל מי שהכיר אותו בקהילת הספורט ובקהילה הרחבה.

אנו בהפועל בקה אל גרביה מביעים את זעזוענו וזעמנו על מעגל האלימות המתמשך הפוקד את החברה שלנו וגובה את חייהם של בני הנוער שלנו. אנו מאשררים מחדש את עמדתנו הברורה והבלתי מעורערת נגד כל צורות האלימות והפשיעה, ואנו קוראים להגנה על צעירינו ולמתן סביבה בטוחה עבורם לגדול ולהגשים את חלומותיהם. לא לאלימות, לא לנשק, כן לחיים. אנו מביעים את תנחומינו העמוקים למשפחת המנוח, ומתפללים שאלוהים ירחם על נשמתו ויעניק למשפחתו סבלנות ונחמה”.

