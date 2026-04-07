עם מופע של דורסי: אולימפיאקוס ניצחה את ריאל

עונת היורוליג מתקרבת לסיומה כשאנחנו במחזורים האחרונים, והערב (שלישי) 8 משחקים עם 16 קבוצות משוחקים. מעבר להפועל ת”א שניצחה, שלושה משחקים נגמרו עד כה: אולימפיאקוס הביסה את ריאל מדריד, ז’לגיריס הופתעה על ידי דובאי והכוכב האדום ניצחה את פאריס.

אולימפיאקוס (12:24) – ריאל מדריד (14:22) 89:102

במשחק המרכזי של הערב, היוונים ניצלו את המעידה של פנרבחצ’ה והשיגו יתרון של משחק בפסגת היורוליג, כשהם עשו זאת בסטייל. טיילר דורסי סיפק מופע אדיר עם 34 נקודות (7/11 לשלוש) ויחד עם סשה וזנקוב (24 נקודות) הם דהרו כל הדרך לניצחון.

כבר ברבע הראשון השניים פתחו חזק והשיגו יתרון מבטיח של 19:31. ריאל ניסתה לצמק מעט ברבע השני, אך כבר ברבע השלישי היה ברור לאן המשחק הזה הולך, כשהיוונים סיימו אותו ב-57:72. היתרון נשמר ברבע אחרון שוויוני עם סקור גבוה מאוד, ובסופו אולימפיאקוס ניצחה 89:102 את ריאל מדריד. טריי ליילס היה הבולט אצל הספרדים עם 22 נקודות, שלא הספיקו כאמור. אולימפיאקוס במאזן 12:24, ריאל מדריד במאזן 14:22 ופספסה הזדמנות גדולה להיצמד לפסגה.

ברצלונה (16:20) – פנאתינייקוס (15:21) 93:79

חד צדדי. פאו כבר סופרת ניצחון שני ברציפות מאז ההפסד להפועל תל אביב, כשהפעם היא עשתה את זה בצורה מרשימה בקרב ישיר על המקום בפלייאין. לאחר רבע ראשון יחסית צמוד, פנאתינייקוס התפוצצה ברבע השני והשלישי, אותו סיימה ביתרון 49:80 יוצא דופן. ברצלונה קיצצה את הפער ברבע אחרון, אך זה כמובן לא הספיק והיוונים ניצחו 79:93, הרבה בזכות צ’די אוסמן שקלע 21 נקודות והוביל את קבוצתו. פנאתינייקוס במאזן 15:21, ברצלונה עם 16:20.

ולנסיה (13:22) – מילאנו (18:17) 94:100

הספרדים ניצלו את המעידה של פנרבחצ’ה והם במקום השני בזכות העדיפות שלהם במשחקים ראש בראש. זה בכלל לא היה קל כמו שהם קיוו כשמילאנו היוותה יריבה ראויה ולאחר שלושה רבעים ארמוני ברוקס (20 נקודות) הוביל אותה ליתרון 74:83. ב”מאני טיים” ולנסיה הזכירה כמה היא חזקה, ז’אן מונטרו כיכב בדרך ל-25 נקודות וברגעי הסיום הם היו יותר מדויקים בדרך ל-96:102 בסיום.

ז’לגיריס (15:21) – דובאי (17:19) 77:65

ז'לגיריס רשמה הפסד ביתי מאכזב 77:65 לדובאי לאחר שקרסה ברבע האחרון. הליטאים שלטו בשלושת הרבעים הראשונים, כשאג'ולאס טובליס, משה רייט וארנס בוטקביצ'יוס מובילים את הקבוצה ליתרון מבטיח במחצית ובהמשך אף לצמיחת הפער ל-13 נקודות. המארחת נראתה בשליטה מלאה, במיוחד לאחר שלשה של בוטקביצ'יוס עם הבאזר של הרבע השלישי.

עם זאת, ברבע האחרון התמונה התהפכה לחלוטין כשדובאי השתלטה על המשחק בדקות ההכרעה. האורחת רשמה ריצה אדירה וניצחה את הרבע האחרון בתוצאה יוצאת דופן של 12:38, בזמן שז'לגיריס נעצרה התקפית ואיבדה את הקצב. בסיום, הרבע האחרון החד-צדדי הכריע את הכף והעניק לדובאי ניצחון מרשים בזכות יכולת גבוהה ברגעי הסיום.

וירטוס בולוניה – באיירן מינכן 85:80

באיירן מינכן עשתה את העבודה שלה בזכות משחק נהדר של דייויד מקורמאק שסיים עם 24 נקודות ו-8 ריבאונדים.היא הראתה יציבות התקפית כשקלעה בכל רבע בין 19 ל-23 נקודות, וזה הספיק לה בזכות שני רבעים שבהם עצרה את האיטלקים על 15 ו-16 נקודות בדרך ל-80:85 בסיום.

הכוכב האדום בלגרד (16:20) – פאריס (22:14) 81:94

הסרבים שנמצאים במאבקי המיקום על הפלייאוף והפלייאין דאגו לא לפשל מול הצרפתים מהתחתית. הם פתחו בצורה טובה עם רבע ראשון שנגמר ב-28:34, אך פאריס צימקה את הפער לשלוש נקודות בלבד בהפסקת המחצית. למרות זאת, משם הכוכב האדום, בהובלת צ’ימה מונקה שקלע 21 נקודות והוריד 9 ריבאונדים, העלו הילוך. הם פתחו פער דו ספרתי ברבע השלישי וחתמו ברבע אחרון שבו ספגו 8 נקודות בלבד בדרך ל-81:94 בסיום שהעלה אותם למאזן 20 ניצחונות מול 16 הפסדים.