עם רבע אחרון אדיר: דובאי ניצחה את ז'לגיריס

ז'לגיריס לא הצליחה להמשיך את רצף הניצחונות שלה ביורוליג, כשהפסידה הערב (שלישי) בבית לדובאי 77:65 לאחר קריסה מוחלטת ברבע האחרון. הקבוצה הליטאית הובילה לאורך שלושה רבעים ואף נראתה בדרך לניצחון, אך רבע רביעי חד צדדי שינה לחלוטין את התמונה והעניק לאורחת ניצחון מרשים.

הפתיחה עוד הייתה שייכת לז'לגיריס, שעלתה ליתרון מוקדם בזכות נקודות של אג'ולאס טובליס, לצד תרומה של דסטין סלבה, משה רייט וארנס בוטקביצ'יוס. גם מאדו לו סיפק דקות טובות מהספסל, והליטאים ירדו לסיום הרבע הראשון ביתרון. המומנטום נמשך גם ברבע השני, כאשר רייט הוביל ריצה נוספת וטובליס הגדיל את הפער לדו ספרתי, בדרך ליתרון מבטיח במחצית.

רבע אחרון אדיר של דובאי

גם בתחילת המחצית השנייה ז'לגיריס שלטה בקצב המשחק. סילבינס פרנסיסקו הצטרף לחגיגה עם 5 נקודות, טובליס ורייט המשיכו לייצר נקודות, והפער כבר צמח ל-13 נקודות. שלשה של בוטקביצ'יוס עם הבאזר סגרה רבע שלישי מצוין עבור המארחת, שנראתה בשליטה מלאה.

ברבע האחרון התמונה התהפכה לחלוטין. דובאי החלה לצמצם בהדרגה את הפער, בעוד ז'לגיריס נתקעה התקפית ואיבדה את הקצב. למרות ניסיונות של רייט ובוטקביצ'יוס לשמור על היתרון, האורחת השתלטה על המשחק בדקות ההכרעה.

שלוש הדקות האחרונות היו חד צדדיות לחלוטין, כאשר דובאי רשמה ריצה אדירה וסיימה את הרבע בתוצאה יוצאת דופן של 12:38, שהפכה את המשחק לחלוטין. ז'לגיריס נעצרה התקפית ברגעים הקריטיים, בעוד האורחת הציגה יכולת התקפית מרשימה בדרך למהפך גדול. בסופו של דבר, המשחק הוכרע בזכות אותו רבע רביעי אדיר של דובאי, שהדגיש את חוסר היציבות של ז'לגיריס ואת היכולת של האורחת להכריע משחקים ברגעים הגדולים.