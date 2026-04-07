איטודיס: אין זמן לחגיגות, הכל עוד יכול להשתנות

הפועל תל אביב השיגה הערב (שלישי) ניצחון יוקרתי על אלופת אירופה, פנרבחצ'ה. האדומים שלטו בקצב לאורך כל דקות המשחק, ובזכות ה-80:95 המרשים, עשו צעד משמעותי לעבר הבטחת המקום השישי בטבלה.

בסיום, מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס, דיבר: "הגיע לנו לנצח היום, ואני מברך את השחקנים על הופעה עדיפה. אסור להקל ראש בכך שניצחנו את האלופה, מועדון עם כל המשאבים והאיכויות להצליח, אבל אנחנו הראנו אופי ודומיננטיות מהרגע הראשון. המפתחות שלנו היו רעב גדול יותר ושליטה טובה יותר בכדור. ידענו להכריח אותם לבצע עבירות ולשחק בקצב שלנו. אני גאה בתוצאה, אבל ביורוליג אין זמן לחגיגות, הכל יכול להשתנות כבר במחזור הבא".

על המיקום בטבלה והאיכויות של הפועל: "אנחנו משחקים בראש ובראשונה עבור הגאווה שלנו ושל המועדון. למרות עונה של עליות ומורדות, הפועל תמיד נשארה רלוונטית במאבק על המקומות שמובילים לשלבי ההכרעה. המבט על הקבוצות שנמצאות כרגע מתחתינו בטבלה אומר הכל על רמת הכדורסל שאנחנו מציגים".

דימיטריס איטודיס ועופר ינאי (ראובן שוורץ)

המאמן הוסיף: "הניצחון הזה הוא לא הצהרת כוונות לאחרות, אלא תזכורת לעצמנו לגבי מה שאנחנו שווים. עברנו סדרת משחקים מול יריבות ישירות על המקום בטבלה, והעובדה שיצאנו עם ידינו על העליונה הופכת את ההישג למשמעותי הרבה יותר".

על חסרון הביתיות: "בעוד שהיריבות שלנו נהנות מהדחיפה של הקהל שלהן, אנחנו נאלצים להסתדר ללא הביתיות המובהקת שלנו. אין ספק שלקהל יש חשיבות עצומה בספורט, אבל בסופו של יום, כשהמשחק מתחיל, מה שמכריע זה הכדורסל שמשחקים על הפרקט".