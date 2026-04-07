יום שלישי, 07.04.2026 שעה 22:34
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"מאמין שנראה לכם איך אפשר לפגוע בברצלונה"

מאמן אתלטיקו מדריד, דייגו סימאונה, על המפגש מול הקטלונים: "כל מי שמתקיפה טוב - מגנה גרוע, ובארסה היא הדוגמא לכך". גריזמן: "חייב לצ'ולו המון"

דייגו סימאונה ולאמין ימאל (IMAGO)
דייגו סימאונה ולאמין ימאל (IMAGO)

שלב רבע הגמר של ליגת האלופות הגיע, ואיתו גם היריבויות הקלאסיות בין אריות היבשת. אחד מהמשחקים המעניינים שנקבל יהיה בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד, שייערך מחר (רביעי) בקאמפ נואו. לקראת המשחק דיבר מאמן הקולצ’ונרוס, דייגו סימאונה, על איך אפשר לפגוע ביריבה.

סימאונה: “אנחנו לא נרתעים מברצלונה, אלא רוכשים להם כבוד”

"המשחק יהיה שונה ממה שהיה בשבת, אני לא חושב יותר מדי קדימה אלא רק על ברצלונה. אנחנו לא נרתעים מיריבה אלא רוכשים לה כבוד גדול, נגיע עם הרבה התלהבות. כל הקבוצות שתוקפות טוב מגוננות רע, ברצלונה היא דוגמה לכך. הבחירה שלהם נורמלית והגיונית. אנחנו בתהליך של שיפור ההתקפה שלנו, מאמין שנראה לכם איך אפשר לפגוע בברצלונה מחר".

יחד איתו התראיין הכוכב הצרפתי, אנטואן גריזמן, שהודיע שהוא יעזוב בסיום העונה. לפני שהחלוץ הספיק לדבר, סימאונה לקח את המיקרופון ושיבח את גריזמן: "כמאמן וכאוהד אתלטיקו, תודה לגריזמן על כל העבודה והענווה שלך, אתה דוגמה לצעירים, תודה על כל מה שנתת וממשיך לתת. אני אוהב אותך. אם ירצה השם נשחק עוד חמישה משחקים בליגת האלופות. מעבר למאמן שלך, אני קודם חבר שלך וגאה בך”.

גריזמן וסימאונה (IMAGO)גריזמן וסימאונה (IMAGO)

גריזמן: “רוצה להיפרד כראוי, אני מה שאני בזכות סימאונה”

לאחר מכן הצרפתי דיבר על הציפיות מהמשחק והעזיבה בקיץ: “צריך ללחוץ, לעבוד ולרוץ בצורה קבוצתית. אנחנו במצב טוב ומרוכזים, אני מרגיש נרגש כמו הבן שלי כשהוא הולך לשחק משחק בשבת בבוקר וקם ב-6. מחר יהיה יריב חזק מאוד ויש לעבוד. העזיבה? רוצה להיפרד כראוי, לא חשוב מתי קיבלתי את ההחלטה על העזיבה, אלא להתרכז במשחק מחר”.

לסיום הצרפתי הודה למאמנו על התקופה המשותפת: "אני חייב לו המון, אשתף את ליבי איתו בפרט. אני מה שאני בזכותו ובזכות ריאל סוסיאדד, על כל מה שלימד אותי".

