שלב רבע הגמר של ליגת האלופות הגיע, ואיתו גם היריבויות הקלאסיות בין אריות היבשת. אחד מהמשחקים המעניינים שנקבל יהיה בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד, שייערך מחר (רביעי) בקאמפ נואו. לקראת המשחק דיבר מאמן הקולצ’ונרוס, דייגו סימאונה, על איך אפשר לפגוע ביריבה.

סימאונה: “אנחנו לא נרתעים מברצלונה, אלא רוכשים להם כבוד”

"המשחק יהיה שונה ממה שהיה בשבת, אני לא חושב יותר מדי קדימה אלא רק על ברצלונה. אנחנו לא נרתעים מיריבה אלא רוכשים לה כבוד גדול, נגיע עם הרבה התלהבות. כל הקבוצות שתוקפות טוב מגוננות רע, ברצלונה היא דוגמה לכך. הבחירה שלהם נורמלית והגיונית. אנחנו בתהליך של שיפור ההתקפה שלנו, מאמין שנראה לכם איך אפשר לפגוע בברצלונה מחר".

יחד איתו התראיין הכוכב הצרפתי, אנטואן גריזמן, שהודיע שהוא יעזוב בסיום העונה. לפני שהחלוץ הספיק לדבר, סימאונה לקח את המיקרופון ושיבח את גריזמן: "כמאמן וכאוהד אתלטיקו, תודה לגריזמן על כל העבודה והענווה שלך, אתה דוגמה לצעירים, תודה על כל מה שנתת וממשיך לתת. אני אוהב אותך. אם ירצה השם נשחק עוד חמישה משחקים בליגת האלופות. מעבר למאמן שלך, אני קודם חבר שלך וגאה בך”.

גריזמן: “רוצה להיפרד כראוי, אני מה שאני בזכות סימאונה”

לאחר מכן הצרפתי דיבר על הציפיות מהמשחק והעזיבה בקיץ: “צריך ללחוץ, לעבוד ולרוץ בצורה קבוצתית. אנחנו במצב טוב ומרוכזים, אני מרגיש נרגש כמו הבן שלי כשהוא הולך לשחק משחק בשבת בבוקר וקם ב-6. מחר יהיה יריב חזק מאוד ויש לעבוד. העזיבה? רוצה להיפרד כראוי, לא חשוב מתי קיבלתי את ההחלטה על העזיבה, אלא להתרכז במשחק מחר”.

לסיום הצרפתי הודה למאמנו על התקופה המשותפת: "אני חייב לו המון, אשתף את ליבי איתו בפרט. אני מה שאני בזכותו ובזכות ריאל סוסיאדד, על כל מה שלימד אותי".