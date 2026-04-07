חזרה לעצמה? אחרי שגמגמה ביכולת אז תחילת העונה המדהימה שלה ביורוליג, הפועל תל אביב רשמה הערב (שלישי) ניצחון שני ברציפות, במה שהיה אחד המרשימים ביותר שלה העונה, עם 80:95 על מחזיקת התואר, פנרבחצ’ה.

בתקשורת הטורקית כמובן לא נשארו אדישים לתוצאה וליכולת: “פנרבחצ’ה נפגעה קשה, בראיינט מילא תפקיד מפתח, בולדווין לא הספיק. הפועל עשתה צעד משמעותי מבחינתה”, נכתב באתרים במדינה.

עם שלושה משחקים בלבד שנותרו בעונה הסדירה, החבורה של דימיטריס איטודיס במצב אידאלי במקום החמישי בטבלה והיא לחלוטין תלויה בעצמה. למעשה, לקבוצה הישראלית מאזן דומה לזה של שתי המדורגות מעליה, ריאל מדריד ו-ולנסיה, ושתיהן עתידות לשחק בהמשך הערב.

וסיליה מיציץ' חודר לסל (ראובן שוורץ)

לוולנסיה וריאל משחק עודף

עם זאת, לשתי הספרדיות משחק עודף על הפועל, כך שעד למשחק ההשלמה שלה מול מכבי ת”א, היא תהיה בפיגור משחק. בצד השני של הטבלה נמצאת ז’לגיריס, אשר לא נותנת מנוחה והיא אורבת במקום השישי עם ניצחון אחד פחות מהאדומים.