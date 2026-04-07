יום שלישי, 07.04.2026 שעה 22:34
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"בראיינט מילא תפקיד מפתח, בולדווין לא הספיק"

בתקשורת הטורקית לא נשארו אדישים לכוכב הפועל ת"א אחרי הניצחון 80:95 על פנרבחצ'ה ש"נפגעה קשה". החבורה של דימיטריס איטודיס עשתה צעד משמעותי

|
אלייז'ה בראיינט עולה לסל (ראובן שוורץ)
חזרה לעצמה? אחרי שגמגמה ביכולת אז תחילת העונה המדהימה שלה ביורוליג, הפועל תל אביב רשמה הערב (שלישי) ניצחון שני ברציפות, במה שהיה אחד המרשימים ביותר שלה העונה, עם 80:95 על מחזיקת התואר, פנרבחצ’ה.

בתקשורת הטורקית כמובן לא נשארו אדישים לתוצאה וליכולת: “פנרבחצ’ה נפגעה קשה, בראיינט מילא תפקיד מפתח, בולדווין לא הספיק. הפועל עשתה צעד משמעותי מבחינתה”, נכתב באתרים במדינה.

עם שלושה משחקים בלבד שנותרו בעונה הסדירה, החבורה של דימיטריס איטודיס במצב אידאלי במקום החמישי בטבלה והיא לחלוטין תלויה בעצמה. למעשה, לקבוצה הישראלית מאזן דומה לזה של שתי המדורגות מעליה, ריאל מדריד ו-ולנסיה, ושתיהן עתידות לשחק בהמשך הערב.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' חודר לסל (ראובן שוורץ)

לוולנסיה וריאל משחק עודף

עם זאת, לשתי הספרדיות משחק עודף על הפועל, כך שעד למשחק ההשלמה שלה מול מכבי ת”א, היא תהיה בפיגור משחק. בצד השני של הטבלה נמצאת ז’לגיריס, אשר לא נותנת מנוחה והיא אורבת במקום השישי עם ניצחון אחד פחות מהאדומים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
