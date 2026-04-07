עצוב: המאמן מירצ'ה לוצ'סקו הלך לעולמו בגיל 80

מירצ’ה לוצ’סקו, אחד המאמנים הגדולים והמשפיעים בתולדות הכדורגל האירופי והרומני, הלך לעולמו בגיל 80 לאחר מאבק רפואי מורכב, פחות משבועיים אחרי שאימן את נבחרת רומניה בפלייאוף המונדיאל. המאמן האגדי אושפז במשך יותר משבוע בבית החולים בבוקרשט בעקבות אוטם חריף בשריר הלב, ובמהלך הלילה שבין שבת לראשון חלה הידרדרות חדה במצבו, שהובילה לבסוף למותו.

לוצ’סקו, שהיה מוקף בבני משפחתו ברגעיו האחרונים, הועבר לטיפול נמרץ לאחר שהפרעות קצב קשות הפכו לעמידות לטיפול. תחילה דווח על שיפור מסוים במצבו, כאשר הצליח לתקשר עם אשתו ואף לאכול, אך בהמשך מצבו הידרדר במהירות והוא נכנס לתרדמת כשהוא מחובר למכונות הנשמה.

קריירה מפוארת וסוף טרגי

בנו, רזבן לוצ’סקו, חזר באופן מיידי כדי להיות לצד משפחתו, ובמהלך הימים האחרונים נשקלה גם התערבות של מומחים מחו"ל, כולל קרדיולוג מצרפת. למרות ניסיונות הטיפול והבדיקות המתקדמות, כולל סריקת CT, לא ניתן היה למנוע את הטרגדיה. בדיקות נוספות אף הצביעו על סימנים לשבץ ותסחיפים ריאתיים, שהעידו על מורכבות מצבו.

רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

גם האפשרות להשתמש בטיפול ECMO, מערכת תמיכה חוץ-גופית ללב ולריאות, נבחנה אך נשללה בשלב זה. מדובר בפרוצדורה קיצונית המיועדת למצבים בהם הלב והריאות אינם מתפקדים כלל, אך במקרה של לוצ’סקו הוחלט כי אינה מתאימה.

רק ימים ספורים לפני אשפוזו, לוצ’סקו חווה אירוע רפואי במהלך מחנה אימונים של נבחרת רומניה, כאשר התמוטט במהלך ישיבה מקצועית. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול ראשוני מהיר והוא פונה לבית החולים, שם התברר כי מצבו מורכב יותר מכפי שהוערך תחילה.

לוצ’סקו נולד ב-29 ביולי 1945 בבוקרשט, ובמהלך קריירת המשחק שלו שיחק בין היתר בדינמו בוקרשט. לאחר מכן הפך לאחד המאמנים הגדולים שידעה רומניה, עם הצלחות רבות גם מחוץ למדינתו, כולל זכיות באליפויות ברומניה, טורקיה ואוקראינה.

לוצ'סקו (איציק בלניצקי)

שיא הקריירה שלו הגיע בתקופתו בשחטאר דונייצק, שם זכה בגביע אופ"א ב-2009 והוביל את המועדון להישגים בינלאומיים מרשימים. בנוסף, אימן גם את נבחרת רומניה ונחשב לדמות מרכזית בפיתוח דורות של שחקנים.

לוצ’סקו ייזכר כאחד המאמנים המשפיעים של זמנו, איש מקצוע עם הבנה טקטית עמוקה, מנהיגות יוצאת דופן ומסירות מוחלטת למשחק. מותו מותיר חלל גדול בעולם הכדורגל האירופי.