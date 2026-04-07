244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

קאררס והאוסן בהרכב ריאל, קיין פותח בבאיירן

ויניסיוס ואמבפה בהתקפה של ארבלואה, פיטארץ' וגולר בקישור ברבע גמר האלופות ב-22:00 בברנבאו. נוייר בשער הגרמנים, גם גנאברי, דיאס ואוליסה בפנים

ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (La Liga)
יש מפגשים טובים, יש מפגשים גדולים, יש מפגשים ענקיים ואז יש את מה שיקרה הערב (שלישי, 22:00) בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד תארח את באיירן מינכן לעוד קרב בין שתי אימפריות, מהגדולות שידע הענף, במפגש הראשון ברבע גמר ליגת האלופות.

הרכב ריאל מדריד: אנדריי לונין, טרנט אלכסנדר ארנולד, דין האוסן, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, טיאגו פיטארץ', פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

הרכב באיירן מינכן: מנואל נוייר, ג’וסיפ סטנישיץ', דאיו אופמקאנו, ג'ונתן טה, קונרד ליימר, ג'ושוע קימיך, אלכסנדר פבלוביץ', סרז' גנאברי, לואיס דיאס, מייקל אוליסה והארי קיין.

קרב הטיטאנים הזה לא מאכזב אף פעם, כשהדבר היחיד שאפשר להתאכזב ממנו זה שלא קיבלנו את זה בגמר בשנים האחרונות. הפעם האחרונה ששני הצדדים נפגשו הייתה לפני שנתיים, אז חוסלו השלים צמד בלתי נשכח בסיום כדי לתת 1:2 דרמטי לריאל ועלייה לגמר, בדרך לזכייה ה-15 במפעל.

הבלאנקוס בפורמה פחות טובה ודווקא אחרי הפסד מפתיע בדמות 2:1 נגד מיורקה, מה שאולי שם סוף לשאיפות האליפות. זה אומר שנותר להם רק המפעל הבכיר ביבשת, ליגה שבה הם הוכיחו שאי אפשר לעולם להספיד אותם, ובאלופות הם באים אחרי שהדיחו את מנצ’סטר סיטי.

מהצד השני, הבווארים סופרים שלושה ניצחונות ברציפות כולל 2:3 מדהים על פרייבורג במחזור האחרון בליגה, כאשר הם, להבדיל מריאל, בדרך הבטוחה לזכות באליפות. בצ’מפיונס ליג באיירן רמסה את אטאלנטה בדרך לשמונה האחרונות של המפעל, והיא תרצה לחזור לאליאנץ ארנה עם תוצאה טובה.

