קאררס והאוסן בהרכב ריאל, קיין פותח בבאיירן

יש מפגשים טובים, יש מפגשים גדולים, יש מפגשים ענקיים ואז יש את מה שיקרה הערב (שלישי, 22:00) בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד תארח את באיירן מינכן לעוד קרב בין שתי אימפריות, מהגדולות שידע הענף, במפגש הראשון ברבע גמר ליגת האלופות.

הרכב ריאל מדריד: אנדריי לונין, טרנט אלכסנדר ארנולד, דין האוסן, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, טיאגו פיטארץ', פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

הרכב באיירן מינכן: מנואל נוייר, ג’וסיפ סטנישיץ', דאיו אופמקאנו, ג'ונתן טה, קונרד ליימר, ג'ושוע קימיך, אלכסנדר פבלוביץ', סרז' גנאברי, לואיס דיאס, מייקל אוליסה והארי קיין.

קרב הטיטאנים הזה לא מאכזב אף פעם, כשהדבר היחיד שאפשר להתאכזב ממנו זה שלא קיבלנו את זה בגמר בשנים האחרונות. הפעם האחרונה ששני הצדדים נפגשו הייתה לפני שנתיים, אז חוסלו השלים צמד בלתי נשכח בסיום כדי לתת 1:2 דרמטי לריאל ועלייה לגמר, בדרך לזכייה ה-15 במפעל.

הבלאנקוס בפורמה פחות טובה ודווקא אחרי הפסד מפתיע בדמות 2:1 נגד מיורקה, מה שאולי שם סוף לשאיפות האליפות. זה אומר שנותר להם רק המפעל הבכיר ביבשת, ליגה שבה הם הוכיחו שאי אפשר לעולם להספיד אותם, ובאלופות הם באים אחרי שהדיחו את מנצ’סטר סיטי.

מהצד השני, הבווארים סופרים שלושה ניצחונות ברציפות כולל 2:3 מדהים על פרייבורג במחזור האחרון בליגה, כאשר הם, להבדיל מריאל, בדרך הבטוחה לזכות באליפות. בצ’מפיונס ליג באיירן רמסה את אטאלנטה בדרך לשמונה האחרונות של המפעל, והיא תרצה לחזור לאליאנץ ארנה עם תוצאה טובה.