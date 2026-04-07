מסי, פרסקוט ועוד: כך משלמים לכוכבים הגדולים

בעולם הספורט המודרני, הכסף הגדול הולך כמעט תמיד עם התהילה הגדולה, והכוכבים הגדולים ביותר הם גם המשתכרים הגבוהים ביותר. מדובר לא רק ביכולת מקצועית, אלא גם בהשפעה גלובלית, חשיפה ומיתוג אישי. דוגמאות בולטות לכך הן ליאו מסי, שמרוויח כ-70 עד 80 מיליון דולר בעונה באינטר מיאמי, וכריסטיאנו רונאלדו, שמוביל את הרשימה העולמית עם כ-225 מיליון דולר בעונה באל נאסר.

שני כוכבי העל של הכדורגל לא רק שולטים על המגרש, אלא גם מחוצה לו. מסי מחזיק ב-511 מיליון עוקבים באינסטגרם, בעוד רונאלדו מוביל עם 672 מיליון, נתונים שממחישים עד כמה הם מותגים עולמיים. מעבר לשכר, הם נהנים מהכנסות נוספות דרך חוזים עם חברות ענק כמו אדידס ונייקי, וגם דרך שיתופי פעולה מסחריים והסכמי זכויות שידור. גם בכדורגל הנשים נרשמות קפיצות משמעותיות, כאשר טריניטי רודמן מרוויחה מעל 2 מיליון דולר בעונה, וקאט מקריו חתמה על חוזה של 8 מיליון דולר ל-5 שנים.

מיליונים בכל ענף: כך מתחלק הכסף הגדול בעולם הספורט

ב-NFL, ליגת הפוטבול האמריקאי, דאק פרסקוט חתם על חוזה של 240 מיליון דולר ל-4 שנים, עם שכר שנתי של 60 מיליון דולר ו-231 מיליון דולר מובטחים. הליגה פועלת תחת תקרת שכר של מעל 300 מיליון דולר לקבוצה, מה שמחייב ניהול כלכלי מורכב במיוחד. הקוורטרבקים הם המשתכרים הגבוהים ביותר, כאשר 10 שחקנים בעמדה זו מרוויחים מעל 50 מיליון דולר לעונה.

גם בבייסבול המספרים שוברים שיאים. חואן סוטו חתם על חוזה חסר תקדים של 765 מיליון דולר ל-15 שנים, בעוד שוהיי אוטאני חתם על 700 מיליון דולר ל-10 שנים, עם מבנה תשלומים ייחודי שכולל דחייה של רוב הכסף לעתיד. שכר ממוצע שנתי בבייסבול כבר זינק ליותר מ-57 מיליון דולר, עלייה של מעל 58% בתוך כמה שנים בלבד.

ב-NBA, סטף קרי מוביל עם שכר של מעל 59.6 מיליון דולר לעונה, בעוד שחקנים כמו שיי גילג'ס-אלכסנדר ודווין בוקר מגיעים ליותר מ-68 מיליון דולר בממוצע לשנה. חוזים כוללים מגיעים גם ליותר מ-300 מיליון דולר, כמו זה של ג'ייסון טייטום. הליגה פועלת עם תקרת שכר מורכבת שמבוססת על חלוקת הכנסות של כ-50% בין שחקנים לבעלים.

לעומת זאת, ב-WNBA הפערים עדיין גדולים, כאשר גם לאחר עלייה משמעותית בשכר, השחקניות מרוויחות הרבה פחות. החוזה הגבוה ביותר צפוי להגיע ל-1.4 מיליון דולר לעונה ב-2026, לעומת כ-200 אלף דולר בלבד בעונות קודמות. ההכנסות של השחקניות עומדות על כ-20% בלבד מהכנסות הליגה, לעומת כ-40% ב-NBA.

גם בהוקי קרח יש מגבלות שכר ברורות, כאשר אף שחקן לא יכול להרוויח יותר מ-20% מתקרת השכר. קיריל קפריזוב חתם על חוזה של 136 מיליון דולר ל-8 שנים, אך עדיין מדובר בסכומים נמוכים יחסית לליגות אחרות. השחקן הבכיר בעולם, קונור מקדיוויד, צפוי לשבור שיאים בחוזה הבא שלו.

בענפים אישיים כמו גולף וטניס, ההכנסות תלויות ישירות בהישגים. סקוטי שפלר הרוויח כ-29.2 מיליון דולר בעונת 2024 ועוד 27.6 מיליון ב-2025, בעוד ג'ון ראם גרף מעל 33 מיליון דולר בעונה אחת, בנוסף לבונוס חתימה של בין 300 ל-400 מיליון דולר. בטניס, נובאק ג'וקוביץ' מוביל עם הכנסות קריירה של 193.2 מיליון דולר, כאשר קרלוס אלקראס כבר הגיע ל-64.3 מיליון דולר בגיל 22 בלבד.

גם באגרוף הסכומים עצומים, כאשר סאול "קנלו" אלברס חתם על חוזה של 400 מיליון דולר ל-4 קרבות, כולל תשלום של כ-100 מיליון דולר לקרב אחד. בקרב נשים, קייטי טיילור ואמנדה סראנו הרוויחו כ-9 מיליון דולר כל אחת, בעוד קלארסה שילדס חתמה על חוזה של לפחות 8 מיליון דולר לשנתיים.

בסופו של דבר, עולם הספורט מציג פערים עצומים בין ענפים, ליגות ושחקנים, אך דבר אחד ברור: ככל שהשחקן גדול יותר, החשיפה רחבה יותר וההשפעה גדולה יותר, כך גם התגמול הכלכלי מזנק לגבהים חסרי תקדים.