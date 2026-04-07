יום שלישי, 07.04.2026 שעה 20:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8660-926579דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9116-940979קליבלנד קאבלירס
57%9162-935679אטלנטה הוקס
55%8888-890977אורלנדו מג'יק
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
77%8560-923477סן אנטוניו ספרס
65%9322-968080דנבר נאגטס
65%8611-901578יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
52%8577-871677לוס אנג'לס קליפרס
49%9191-916379פורטלנד בלייזרס
48%9082-909879גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9666-919580ממפיס גריזליס
28%9555-878679סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

מסי, פרסקוט ועוד: כך משלמים לכוכבים הגדולים

מניווט במגבלות שכר ועד קבלת דחיית שכר: אלו ההבדלים בין כמה מהספורטאים הבולטים בעולם בכל הענפים למשכורות שהם מרוויחים והאופן שבו משלמים להם

אוטאני, מסי ופרסקוט (IMAGO)
בעולם הספורט המודרני, הכסף הגדול הולך כמעט תמיד עם התהילה הגדולה, והכוכבים הגדולים ביותר הם גם המשתכרים הגבוהים ביותר. מדובר לא רק ביכולת מקצועית, אלא גם בהשפעה גלובלית, חשיפה ומיתוג אישי. דוגמאות בולטות לכך הן ליאו מסי, שמרוויח כ-70 עד 80 מיליון דולר בעונה באינטר מיאמי, וכריסטיאנו רונאלדו, שמוביל את הרשימה העולמית עם כ-225 מיליון דולר בעונה באל נאסר.

שני כוכבי העל של הכדורגל לא רק שולטים על המגרש, אלא גם מחוצה לו. מסי מחזיק ב-511 מיליון עוקבים באינסטגרם, בעוד רונאלדו מוביל עם 672 מיליון, נתונים שממחישים עד כמה הם מותגים עולמיים. מעבר לשכר, הם נהנים מהכנסות נוספות דרך חוזים עם חברות ענק כמו אדידס ונייקי, וגם דרך שיתופי פעולה מסחריים והסכמי זכויות שידור. גם בכדורגל הנשים נרשמות קפיצות משמעותיות, כאשר טריניטי רודמן מרוויחה מעל 2 מיליון דולר בעונה, וקאט מקריו חתמה על חוזה של 8 מיליון דולר ל-5 שנים.

מיליונים בכל ענף: כך מתחלק הכסף הגדול בעולם הספורט

ב-NFL, ליגת הפוטבול האמריקאי, דאק פרסקוט חתם על חוזה של 240 מיליון דולר ל-4 שנים, עם שכר שנתי של 60 מיליון דולר ו-231 מיליון דולר מובטחים. הליגה פועלת תחת תקרת שכר של מעל 300 מיליון דולר לקבוצה, מה שמחייב ניהול כלכלי מורכב במיוחד. הקוורטרבקים הם המשתכרים הגבוהים ביותר, כאשר 10 שחקנים בעמדה זו מרוויחים מעל 50 מיליון דולר לעונה.

גם בבייסבול המספרים שוברים שיאים. חואן סוטו חתם על חוזה חסר תקדים של 765 מיליון דולר ל-15 שנים, בעוד שוהיי אוטאני חתם על 700 מיליון דולר ל-10 שנים, עם מבנה תשלומים ייחודי שכולל דחייה של רוב הכסף לעתיד. שכר ממוצע שנתי בבייסבול כבר זינק ליותר מ-57 מיליון דולר, עלייה של מעל 58% בתוך כמה שנים בלבד.

ב-NBA, סטף קרי מוביל עם שכר של מעל 59.6 מיליון דולר לעונה, בעוד שחקנים כמו שיי גילג'ס-אלכסנדר ודווין בוקר מגיעים ליותר מ-68 מיליון דולר בממוצע לשנה. חוזים כוללים מגיעים גם ליותר מ-300 מיליון דולר, כמו זה של ג'ייסון טייטום. הליגה פועלת עם תקרת שכר מורכבת שמבוססת על חלוקת הכנסות של כ-50% בין שחקנים לבעלים.

לעומת זאת, ב-WNBA הפערים עדיין גדולים, כאשר גם לאחר עלייה משמעותית בשכר, השחקניות מרוויחות הרבה פחות. החוזה הגבוה ביותר צפוי להגיע ל-1.4 מיליון דולר לעונה ב-2026, לעומת כ-200 אלף דולר בלבד בעונות קודמות. ההכנסות של השחקניות עומדות על כ-20% בלבד מהכנסות הליגה, לעומת כ-40% ב-NBA.

גם בהוקי קרח יש מגבלות שכר ברורות, כאשר אף שחקן לא יכול להרוויח יותר מ-20% מתקרת השכר. קיריל קפריזוב חתם על חוזה של 136 מיליון דולר ל-8 שנים, אך עדיין מדובר בסכומים נמוכים יחסית לליגות אחרות. השחקן הבכיר בעולם, קונור מקדיוויד, צפוי לשבור שיאים בחוזה הבא שלו.

בענפים אישיים כמו גולף וטניס, ההכנסות תלויות ישירות בהישגים. סקוטי שפלר הרוויח כ-29.2 מיליון דולר בעונת 2024 ועוד 27.6 מיליון ב-2025, בעוד ג'ון ראם גרף מעל 33 מיליון דולר בעונה אחת, בנוסף לבונוס חתימה של בין 300 ל-400 מיליון דולר. בטניס, נובאק ג'וקוביץ' מוביל עם הכנסות קריירה של 193.2 מיליון דולר, כאשר קרלוס אלקראס כבר הגיע ל-64.3 מיליון דולר בגיל 22 בלבד.

גם באגרוף הסכומים עצומים, כאשר סאול "קנלו" אלברס חתם על חוזה של 400 מיליון דולר ל-4 קרבות, כולל תשלום של כ-100 מיליון דולר לקרב אחד. בקרב נשים, קייטי טיילור ואמנדה סראנו הרוויחו כ-9 מיליון דולר כל אחת, בעוד קלארסה שילדס חתמה על חוזה של לפחות 8 מיליון דולר לשנתיים.

בסופו של דבר, עולם הספורט מציג פערים עצומים בין ענפים, ליגות ושחקנים, אך דבר אחד ברור: ככל שהשחקן גדול יותר, החשיפה רחבה יותר וההשפעה גדולה יותר, כך גם התגמול הכלכלי מזנק לגבהים חסרי תקדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */