יום שלישי, 07.04.2026 שעה 22:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג

אחרי פנרבחצ'ה: הפועל ת"א מתקרבת לפלייאוף

לאחר שגברו על פנאתינייקוס, האדומים סימנו וי גם על אלופת היורוליג המכהנת פנרבחצ'ה עם 80:95, והתקרבו למקום בשישייה הראשונה של המפעל. תמונת מצב

וסיליה מיציץ' (IMAGO)
הפועל תל אביב עשתה הערב (שלישי) צעד משמעותי למקום בפלייאוף היורוליג, לאחר שהשיגה ניצחון גדול 80:95 על האלופה המכהנת פנרבחצ’ה, ועם שלושה משחקים שנותרו, היא במצב אידיאלי במקום החמישי בטבלה והיא לחלוטין תלויה בעצמה.

לאחר הניצחון על פנאתינייקוס, החבורה של דימיטריס איטודיס עם ניצחון שני ברציפות, אך יש לציין שהמיקומים הנוכחיים בטבלה עשויים להשתנות עקב משחקים אחרים שהתחילו לאחר המשחק של האדומים, והם של קבוצות שנמצאות איתם במאבק.

למעשה, לקבוצה הישראלית מאזן דומה לזה של שתי המדורגות מעליה, ריאל מדריד ו-ולנסיה, ושתיהן עתידות לשחק בהמשך הערב. עם זאת, לשתי הספרדיות משחק עודף על הפועל, כך שעד למשחק ההשלמה שלה מול מכבי ת”א, היא תהיה בפיגור משחק. בצד השני של הטבלה נמצאת ז’לגיריס, אשר לא נותנת מנוחה והיא אורבת במקום השישי עם ניצחון אחד פחות מהאדומים.

טבלת היורוליג:

מקום 1: אולימפיאקוס – 35 משחקים, 23 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 2: פנרבחצ’ה – 36 משחקים, 23 ניצחונות, 13 הפסדים
מקום 3: ריאל מדריד – 35 משחקים, 22 ניצחונות, 13 הפסדים
מקום 4: ולנסיה – 35 משחקים, 22 ניצחונות, 13 הפסדים
מקום 5: הפועל ת”א – 35 משחקים, 22 ניצחונות, 13 הפסדים
מקום 6: ז׳לגיריס – 35 משחקים, 21 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 7: פנאתינייקוס – 35 משחקים, 20 ניצחונות, 15 הפסדים
מקום 8: ברצלונה – 35 משחקים, 20 ניצחונות, 15 הפסדים
מקום 9: הכוכב האדום בלגרד – 35 משחקים, 19 ניצחונות, 16 הפסדים
מקום 10: מונאקו – 35 משחקים, 19 ניצחונות, 16 הפסדים
מקום 11: מכבי ת”א – 34 משחקים, 18 ניצחונות, 16 הפסדים

מה נשאר להפועל ת”א?

אולימפיאקוס (בית), מכבי ת”א (חוץ), מונאקו (חוץ).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */