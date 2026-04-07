אחרי פנרבחצ'ה: הפועל ת"א מתקרבת לפלייאוף

הפועל תל אביב עשתה הערב (שלישי) צעד משמעותי למקום בפלייאוף היורוליג, לאחר שהשיגה ניצחון גדול 80:95 על האלופה המכהנת פנרבחצ’ה, ועם שלושה משחקים שנותרו, היא במצב אידיאלי במקום החמישי בטבלה והיא לחלוטין תלויה בעצמה.

לאחר הניצחון על פנאתינייקוס, החבורה של דימיטריס איטודיס עם ניצחון שני ברציפות, אך יש לציין שהמיקומים הנוכחיים בטבלה עשויים להשתנות עקב משחקים אחרים שהתחילו לאחר המשחק של האדומים, והם של קבוצות שנמצאות איתם במאבק.

למעשה, לקבוצה הישראלית מאזן דומה לזה של שתי המדורגות מעליה, ריאל מדריד ו-ולנסיה, ושתיהן עתידות לשחק בהמשך הערב. עם זאת, לשתי הספרדיות משחק עודף על הפועל, כך שעד למשחק ההשלמה שלה מול מכבי ת”א, היא תהיה בפיגור משחק. בצד השני של הטבלה נמצאת ז’לגיריס, אשר לא נותנת מנוחה והיא אורבת במקום השישי עם ניצחון אחד פחות מהאדומים.

טבלת היורוליג:

מקום 1: אולימפיאקוס – 35 משחקים, 23 ניצחונות, 12 הפסדים

מקום 2: פנרבחצ’ה – 36 משחקים, 23 ניצחונות, 13 הפסדים

מקום 3: ריאל מדריד – 35 משחקים, 22 ניצחונות, 13 הפסדים

מקום 4: ולנסיה – 35 משחקים, 22 ניצחונות, 13 הפסדים

מקום 5: הפועל ת”א – 35 משחקים, 22 ניצחונות, 13 הפסדים

מקום 6: ז׳לגיריס – 35 משחקים, 21 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 7: פנאתינייקוס – 35 משחקים, 20 ניצחונות, 15 הפסדים

מקום 8: ברצלונה – 35 משחקים, 20 ניצחונות, 15 הפסדים

מקום 9: הכוכב האדום בלגרד – 35 משחקים, 19 ניצחונות, 16 הפסדים

מקום 10: מונאקו – 35 משחקים, 19 ניצחונות, 16 הפסדים

מקום 11: מכבי ת”א – 34 משחקים, 18 ניצחונות, 16 הפסדים

מה נשאר להפועל ת”א?

אולימפיאקוס (בית), מכבי ת”א (חוץ), מונאקו (חוץ).