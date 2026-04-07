אין משחקים, יש הרשעות בעבירות אלימות

חמישה וחצי שבועות מאז הוקפאו הליגות, אך בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל מצאו לנכון לדון בשני הימים הראשונים של השבוע בספיחים של עבירות אלימות, שהתרחשו במשחקי ילדים ונערים, שנערכו זמן קצר לפני היציאה לפגרה מאולצת. עיקר הדיונים הסתיימו בקנסות כספיים לקבוצות, אך היו גם מי שספגו עונשי הרחקה.

מדברים בידיים

קבוצת ילדים א' של עירוני הרצליה נקנסה ב-1500 שקלים בפועל, בעקבות הרשעה בסעיף התנהגות בלתי הולמת של אחד משחקניה. מדברי השופט, עוז ארד: "במהלך כדור קרן לזכות הרצליה, זיהיתי את שחקן הרצליה שולח אגרוף לפרצופו של שחקן מכפר קאסם. מיד שלפתי לו כרטיס אדום והוצאתי אותו מהמגרש. אציין כי השחקן שספג את האגרוף דימם ונראה כי נפגע בשיניים הקדמיות. השחקן יצא ולא חזר למשחק וזאת לאחר שקבוצתו סיימה שלוש פעימות חילופים. בסיום המשחק נזקק לפינוי רפואי באמבולנס לבית החולים לאחר החלטת החובשת במקום".

אלימות, שהתרחשה בשלב ביניים של המשחק בין קבוצות ילדים ב' של הפועל בית אליעזר חדרה ואיחוד בני כפר קרע, גרמה להעמדת שתי הקבוצות לדין. לדברי השופט, אדם אבינר, האלימות החלה מצד שחקני כפר קרע, אך שחקני בית אליעזר הגיבו באלימות. כל אחת מהקבוצות הורשעה בסעיף התפרעות תגרה ותקיפה. על שתיהן הושת עונש זהה - קנס כספי בגובה 750 שקלים בפועל, קנס כספי בגובה 1,500 שקלים על תנאי למשך שנה.

פטיש בית המשפט (משה חרמון)

סיום טעון בבקה אל גרביה

המשחק בין קבוצות נערים א' של הפועל בקה אל גרביה והפועל חדרה סיפק שרשרת אירועים אלימים לקראת ולאחר סיומו. ע"פ דו"ח השופט, מוחמד מצרוואה, הסנונית הראשונה הופיעה בתוספת הזמן של המשחק: "בדקה 90+2 למשחק לאחר ששרקתי לבעיטת עונשין לקבוצת הפועל חדרה, בעודי ניגש לשחקן בקה מס כדי להניף לעברו כרטיס צהוב על העבירה רץ לעברי כדי למחות על ההחלטה שחקן אחר של של הפועל בקה אלג גרביה, בעוד השחקן הנ"ל רץ אליי הושטתי יד ישרה קדימה כדי למנוע כל מגע שהוא וכדי לבלום אותו. כתוצאה מזה נוצר מגע שלא במתכוון עם החזה של השחקן , שהתחיל בצעקות בליווי אצבע מאיימת: ‘אתה לא תיגע בי, אוי ואבוי לך’.

“כדי לא לחמם את האווירה, החלטתי להרגיע ולהזהיר את השחקן מילולית ולא להוציא לו כרטיס. בעודי מתכונן לחידוש המשחק בבעיטת עונשין רץ לעברי השחקן שוב בצעקות ובטון תקיף יותר ובליווי אצבע מאיימת ואמר: "אתה לא תיגע בי, שמעת? אוי ואבוי לך אם תעשה את זה שוב. אתה לא יודע מה יקרה לך, אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק". לא נותרה לי ברירה אלה להניף לעברו את הכרטיס האדום הישיר , עם השריקה לסיום המשחק נכנס השחקן למגרש ואמר לי אין לך מושג, צריך לשלוח אותך לשטחים".

יוסף מצרוואה משתף באירועים שהתרחשו לאחר המשחק: "עם השריקה לסיום המשחק ובירידה מהמגרש, בעודי בא לצאת מהשער של המגרש שסמוך מאוד ליציע האוהדים (שזה בעצמו דבר מסוכן ולא תקין), התחילו צעקות הקנטות קללות והתגודדות סביבי מאיזה עשרה אנשים בערך מקהל /הורים של קבוצת הפועל בקה אל גרביה, שני חברי הנהלה מקבוצת הפועל בקה אל גרביה, הקיפו אותי וחילצו אותי לכיוון חדר ההלבשה בעודי מחוץ לשער המגרש שעובר דרך הכניסה ליציע בדרך לרדת איתם לחדר ההלבשה”.

בית משפט (חגי מיכאלי)

“שני אוהדים /הורים של קבוצת הפועל בקה אל גרביה ניסו להתקרב אליי במרחק של פחות מחצי מטר. רק התערבותם של שני חברי ההנהלה מנעה פגיעה פיזית בי. אני מציין ששני האוהדים /הורים הנ"ל ירקו לעברי, היריקות פגעו בפניי. בהגעתי לחדר ההלבשה ומאחר שחששתי לשלומי ולבטחוני הזמנתי ניידת משטרה בכדי שתלווה אותה בבטחה מחוץ לאיזור המגרש".

הפועל בקה אל גרביה הורשעה בארבעה סעיפים: הופעה ללא מאמן, התנהגות בלתי הולמת, התנהגות בלתי הולמת של שחקנים, פגיעה ע"י אוהדים. הקבוצה נקנסה בסכום כולל של 2,000 שקלים בפועל. שחקן בקה, שתואר כמי שהתנהג בצורה מתלהמת, הורחק משני משחקים בפועל.

חם בקריות

משחק דרבי הקריות בליגת צפון של שנתון נערים א' בו אירחה מ.ס קרית ים את מ.כ קרית חיים הסתיים בתוצאת שוויון 1:1, אך עם אקורד אלימות משמעותי, כך לדברי השופט, ערד מרקוביץ': "לאחר השריקה לסיום המשחק, שחקן מ.ס קריית ים, צעק לעברי "בן שרמוטה" - הודעתי לו כי הוא מורחק. לאחר כמה דקות, ניגש לעברי השחקן בצורה מאיימת בטענה שהוא לא קילל אותי, כאשר שחקני קבוצתו שהיו באזור הרחיקו אותו ממני”.

בית המשפט (ראובן שוורץ)

לאחר סיום המשחק, התפתחה קטטה על כר הדשא בנוכחות שחקנים, ואנשי צוות משתי הקבוצות , במסגרתה יעקב כהן, איש צוות ממ.כ קריית חיים (ת"ז 032122830), התקרב לאיציק כהן, מנהל מקצועי מחלקת הנוער של קרית ים, ונתן לו אגרוף לפנים. בנוסף נכנסו לכר הדשא כ-20-30 אוהדים משתי הקבוצות והקטטה נמשכה. לאחר הרגעת הרוחות בתוך תחומי המגרש, הקטטה נמשכה מחוץ לאצטדיון ולמקום הגיעה ניידת משטרה.

מ.כ קרית חיים הורשעה בארבעה סעיפים: רישום שחקן שלא כדין - על כך ספגה נזיפה, בנוסף הורשעה בסעיפים: התפרעות תגרה ותקיפה, התפרצות לשדה המשחק והתפרעות אוהדים. עונשה - קנס כספי בגובה 1,500 שקלים בפועל. יעקב כהן הורחק משישה משחקים בפועל וספג קנס בגובה 500 שקלים. למעט סעיף רישום שחקן שלא כדין, גם מ.כ קרית חיים הורשעה בשלושת הסעיפים בהם הורשעה יריבתה. עונשה - 1,000 שקלים. שחקן קרית ים, שהתעמת עם השופט, הורחק משני משחקים בפועל, בעקבות הרשעה בסעיף העלבת שופט.