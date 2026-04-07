מכבי פתח תקווה ניצחה 0:4 את רמת השרון בנוער

קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, מחזיקת גביע המדינה לנוער, המודרכת ע"י תמיר לוזון, ממשיכה לקיים משחק אימון בתקווה ובשאיפה לחזור למשחקי הליגה והגביע ברמת מוכנות גבוהה ככל האפשר. המלאבסים ניצבים במקום החמישי ובמרחק שמונה נקודות מהמוליכה, מכבי ת"א. במקביל, הקבוצה העפילה לשלב רבע גמר הגביע בו מצפה לה משחק ביתי מול מכבי נתניה.

היום (שלישי) התארחה מכבי פ"ת למשחק אימון אצל הפועל רמת השרון, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלת ליגת העל, שמוביל בתום הליגה הסדירה למשחק מבחן על ההישארות בליגה. הקבוצה מקדימה בארבע נקודות את נועלת הטבלה, הפועל עכו. מכבי פ"ת גילתה עדיפות ברוב שלבי המשחק ותרגמה זאת לניצחון 0:4, כשעל השערים חתומים: יניב פרץ, ליאם אלוק, יונתן עוז ויזן וותד.

מכבי פ"ת עלתה למשחק בהרכב עם שלושה שחקנים, שהיו שותפים למשחקיה האחרונים של נבחרת הנוער - השוער עילאי אלטמן, המגן יזן וותד והקשר יהונתן שגב.

ההרכב המלא: עילאי אלטמן, יזן וותד, ליאם עצמי, גוליאנו גורירי, ים שפונט, יהונתן עוז, כארם גאווין, דניאל שדה, מאור דימרי, ליאם אלוק ויניב פרץ.

במהלך המשחק השתלבו בשורות מכבי פ"ת ארבעה שחקנים מקבוצת נערים א', שניים מהם היו שותפים להישג הנבחרת בשבוע שעבר: הבלם תומר פלג ושחקן ההתקפה ארז דידי, שכבש שער במשחק הניצחון 1:3 על אנגליה. שחקנים נוספים משורות קבוצת נערים א' שהשתלבו במשחק: נועם שמואל ואיתי כרם. שחקני נוער שהשתלבו במשחק: ישי מגאמדוב, אורי היזמי, יונתן שגב, ליאם ויינשטין, רועי בלכר, גיל מידן ונועם בן דוד.

ביום שישי הקרוב תפגוש מכבי פ"ת למשחק אימון את בית"ר ירושלים.