"לא מדברים על כפר שלם, היינו לא פחות טובים"

הפועל כפר שלם המשיכה הערב את המומנטום החיובי שלה מאז החזרה מהפגרה הארוכה, כאשר הפכה פיגור של 1:0 לניצחון גדול 1:3 על הפועל רמת גן, כשכעת הקבוצה נמצאת מרחק של משחק אחד בלבד ממכבי הרצליה השנייה.

"המחצית הראשונה שלנו לא הייתה טובה: לא הצלחנו לפתח את המשחק שלנו ולהגיע לכמות המצבים שאנחנו רגילים להגיע ובכל זאת הגענו. במחצית השנייה היה שינוי, עשינו כמה שינויים בתוך המגרש ואני שמח שהיינו מספיק חזקים מנטלית ולנצח את המשחק, זה לא מובן מאליו כשיש שחקנים צעירים", סיכם המאמן המאושר, ירון הוכנבוים.

"אם אנחנו יכולים לעלות ליגה? שאלה טובה. קודם כל כיוונו לפלייאוף העליון, אבל בשלב הזה אנחנו צריכים להגיד שאנחנו רוצים להתקדם עוד שלב בטבלה. אנחנו מקום שני בליגה בכיבוש שערים, זה לא מובן מאליו כשיש לנו שחקנים חריגי נוער שהם שנתון 2006. הם עושים עבודה טובה, בנינו רוטצייה יפה מאוד. הפגרה עזרה לנו לסדר את השורות ולהכין את הקבוצה לרגע שנחזור", הוסיף.

הוכנבוים: "רוצים להתקדם עוד שלב בטבלה"

המשך המאבקים: "אם נהיה אמיתיים, יש קבוצות שהשקיעו הרבה יותר מאיתנו, בטח בינואר. אתם בעצמכם לא מדברים על כפר שלם אלא על בני יהודה, ראשל"צ, הרצליה ור"ג. אבל גם היום וגם במשחק שהיה לנו בפגרה מול הרצליה לא ראיתי שאנחנו פחות טובים".

דגו: “מההפסדים הקשים שהיו לי”

מנגד, מסאי דגו, מאמן הפועל ר"ג, יצא מאוכזב מאוד: "דיברתי עם השחקנים במחצית ואמרתי להם שרק אנחנו יכולים להפסיד את המשחק הזה. הייתה לנו מחצית ראשונה טובה וכפר שלם כמעט ולא הגיעו לשער שלנו. היינו מאוד אגרסיביים, קומפקטיים, חטפנו המון כדורים, יצאנו להתקפות מעבר וכבשנו שער יפה. במחצית השנייה, מהרגע הראשון ועד שריקת הסיום לא הופענו. ניסיתי לשנות עם חילופים ושום דבר לא עזר. זה אחד ההפסדים הכי קשים שהיו לי השנה בר"ג בגלל המחצית הראשונה".

"אני לא חושב שזה עניין מנטלי: באנו לפה חזקים והרגשתי את הקבוצה טוב גם ביומיים האחרונים אחרי הניצחון מול כפ"ס. אני צריך לנתח את המשחק: פתאום כל האנרגיות, התשוקה והאגרסיביות שלנו נפלו וזה משהו שאסור שיקרה. אני צריך לבדוק את עצמי מה עשיתי לא טוב: אולי הכנסתי שחקנים שלא היו צריכים להיכנס, אולי יש שחקנים שיצאו מוקדם מדי. בסוף אני תמיד בודק את עצמי, חבל על ההפסד כי זה היה מחזור השלמה שיכולנו להיצמד לצמרת ולהבטיח סופית את הפלייאוף העליון. נצטרך להמשיך, יש לנו בעוד שלושה ימים משחק סופר קשה מול מודיעין".

מסאי דגו (שחר גרוס)

המשחקים הבאים והפסדה של הרצליה: "אני אפילו לא חושב על זה. אם הייתי מנצח, הייתי אומר לך שהבטחנו את הפלייאוף ואנחנו שלוש נקודות מהרצליה אז נדבר על זה. בליגה הזאת, כשאתה חושב רחוק מדי אתה מקבל פטיש לראש. יכול להיות שבקטע הזה נפלנו והרגשנו נוח מדי אחרי מחצית אחת טובה. היינו בטוחים שאנחנו בחצי השני הולכים לנצח".

ספסולו של אדאמס: "הוא בחוץ מקצועית. מושיקו מאיר נכנס במקומו והיה טוב גם נגד כפ"ס וגם נגד ראשל"צ. אדאמס היה פצוע להרבה זמן ויש תחרות טובה".