דקו לאינטר: הנחה על באסטוני או שנפנה ללוקומי

ברצלונה ממשיכה לעבוד על חיזוק מרכז ההגנה לקראת העונה הבאה, כאשר המנהל הספורטיבי דקו הציב יעד ברור: בלם בינלאומי מנוסה שיאזן את הצמד הצעיר פאו קובארסי וג’רארד מרטין. המועמד המוביל עד כה הוא אלסנדרו באסטוני מאינטר, אך לפי דיווחים בספרד, האיטלקי לא יגיע בכל מחיר.

ב’ספורט’ מדווחים כי המגעים בין המועדונים והשחקן נמשכים כבר זמן רב ואף התקדמו לשלב של הצעה רשמית מצד ברצלונה, שעומדת על כ-45 מיליון אירו, לצד שכר של למעלה מ-5 מיליון אירו נטו לעונה. למרות זאת, באינטר לא מרוצים מהסכומים ודורשים לפחות 60 מיליון אירו עבור הבלם.

במקביל, במועדון האיטלקי פועלים לחזק את מעמדו של באסטוני, לאחר ביקורת שספג בעקבות כרטיס אדום במשחק של נבחרת איטליה מול בוסניה, שהוביל להדחה מהמונדיאל. הנהלת אינטר הביעה תמיכה מלאה בשחקן והבהירה כי אין כוונה למכור אותו, אלא אם תגיע הצעה גבוהה במיוחד או שהשחקן עצמו יבקש לעזוב.

אלסנדרו בסטוני מאוכזב לאחר האדום המדובר (רויטרס)

האלטרנטיבה הזולה לבאסטוני: בלם בולוניה, ג’ון לוקומי

בשל הקיפאון במו״מ והפערים בין הצדדים, דקו לא מוכן להיגרר למלחמת מחירים וכבר מפעיל לחץ דרך אופציה חלופית: ג’ון לוקומי מבולוניה. הבלם הקולומביאני בן ה-27 נמצא על הכוונת של מספר מועדונים, בעיקר מהפרמייר ליג ומטורקיה, וצפוי לעזוב לאחר שלא הסכים להאריך את חוזהו שמסתיים ב-2027.

בברצלונה מעריכים כי ניתן יהיה להשלים את עסקת לוקומי במהירות יחסית, במיוחד אם השיחות עם אינטר לא יתקדמו. תג המחיר שלו עומד על מעט יותר מ-25 מיליון אירו, אך עשוי לעלות לאור ההתעניינות הגוברת. כעת, בברצלונה מקווים שהמהלך האסטרטגי של דקו יפעיל לחץ על אינטר ויגרום לה להתגמש בדרישות, אחרת, הקטלונים עשויים לעבור לאופציה הזולה והנגישה יותר.