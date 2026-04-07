יום שלישי, 07.04.2026 שעה 19:04
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

דקו לאינטר: הנחה על באסטוני או שנפנה ללוקומי

ברצלונה לא מוכנה לסבול את המשחק הקשוח של הנראזורי וכבר מסמנת את הבלם הקולומביאני של בולוניה כאלטרנטיבה. תג מחירו מוערך בכ-25 מיליון אירו

|
ג'ון לוקומי (IMAGO)
ג'ון לוקומי (IMAGO)

ברצלונה ממשיכה לעבוד על חיזוק מרכז ההגנה לקראת העונה הבאה, כאשר המנהל הספורטיבי דקו הציב יעד ברור: בלם בינלאומי מנוסה שיאזן את הצמד הצעיר פאו קובארסי וג’רארד מרטין. המועמד המוביל עד כה הוא אלסנדרו באסטוני מאינטר, אך לפי דיווחים בספרד, האיטלקי לא יגיע בכל מחיר.

ב’ספורט’ מדווחים כי המגעים בין המועדונים והשחקן נמשכים כבר זמן רב ואף התקדמו לשלב של הצעה רשמית מצד ברצלונה, שעומדת על כ-45 מיליון אירו, לצד שכר של למעלה מ-5 מיליון אירו נטו לעונה. למרות זאת, באינטר לא מרוצים מהסכומים ודורשים לפחות 60 מיליון אירו עבור הבלם.

במקביל, במועדון האיטלקי פועלים לחזק את מעמדו של באסטוני, לאחר ביקורת שספג בעקבות כרטיס אדום במשחק של נבחרת איטליה מול בוסניה, שהוביל להדחה מהמונדיאל. הנהלת אינטר הביעה תמיכה מלאה בשחקן והבהירה כי אין כוונה למכור אותו, אלא אם תגיע הצעה גבוהה במיוחד או שהשחקן עצמו יבקש לעזוב.

אלסנדרו בסטוני מאוכזב לאחר האדום המדובר (רויטרס)אלסנדרו בסטוני מאוכזב לאחר האדום המדובר (רויטרס)

האלטרנטיבה הזולה לבאסטוני: בלם בולוניה, ג’ון לוקומי

בשל הקיפאון במו״מ והפערים בין הצדדים, דקו לא מוכן להיגרר למלחמת מחירים וכבר מפעיל לחץ דרך אופציה חלופית: ג’ון לוקומי מבולוניה. הבלם הקולומביאני בן ה-27 נמצא על הכוונת של מספר מועדונים, בעיקר מהפרמייר ליג ומטורקיה, וצפוי לעזוב לאחר שלא הסכים להאריך את חוזהו שמסתיים ב-2027.

בברצלונה מעריכים כי ניתן יהיה להשלים את עסקת לוקומי במהירות יחסית, במיוחד אם השיחות עם אינטר לא יתקדמו. תג המחיר שלו עומד על מעט יותר מ-25 מיליון אירו, אך עשוי לעלות לאור ההתעניינות הגוברת. כעת, בברצלונה מקווים שהמהלך האסטרטגי של דקו יפעיל לחץ על אינטר ויגרום לה להתגמש בדרישות, אחרת, הקטלונים עשויים לעבור לאופציה הזולה והנגישה יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
