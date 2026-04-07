יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:59
כדורסל ישראלי

רשמית: גלן רייס ג'וניור חתם בצפת מהלאומית

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, השחקן שזכור מהגביע עם חולון והשערוריות הרבות, מגיע לנועלת הליגה הלאומית עד לסוף העונה כדי לסייע לה להישאר בליגה

גלן רייס ג'וניור (IMAGO)
כעת זה רשמי וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE: גלן רייס ג'וניור חוזר לישראל, לתחנה מפתיעה מאוד: מ.ס צפת, שנועלת את טבלת הליגה הלאומית, עם שני ניצחונות מ-24 משחקים. צפת זקוקה לנס כדי להישאר ואולי רייס, הכישרוני מאוד, יכול להיות זה שיסייע לה בכך. 

שלום פופי חדד המנהל המקצועי בתגובה: “כחלק מהמאמצים הבלתי פוסקים של המועדון להבטיח את מקומנו בליגה ולייצר עוצמה מקצועית חדשה, אנו גאים על החתמתו של גלן רייס ג’וניור! מדובר בשחקן ברמת NBA לכל דבר, בעל ניסיון מוכח בליגה הישראלית הראשונה (מלך הסלים ומחזיק גביע המדינה). הגעתו לצפת היא הצהרת כוונות משמעותית עבורנו לקראת רגעי ההכרעה של העונה”.

יוחאי עזרא יו״ר המועדון בתגובה: “למרות כל הקשיים והמכשולים שנקרים בדרכנו העונה ב״ה, הקבוצה בהנהגתי לעולם לא תרים ידיים ותיכנע. החתמתו של שחקן בסדר גודל כזה היא ההוכחה שאנחנו עושים הכל, אבל הכל, כדי להשאיר את המועדון הזה בטופ. מדובר בשחקן עם תשוקה אדירה למשחק, ואנחנו בטוחים שהוא יביא איתו את הווינריות והניסיון שכל כך נחוצים לנו כרגע”.

גלן רייס ג'וניור (לילך וויס-רוזנברג)

הקריירה של גלן רייס ג’וניור

הפורוורד (35, 1.98) זכה, כזכור בגביע המדינה עם הפועל חולון בעונת  17/18, והיה אז אחד הזרים הטובים בליגת העל, אך בהמשך אותה העונה נזרק מהקבוצה, לאחר תקרית אלימה בה חבט בחברו לקבוצה דאז, גיא פניני. בהמשך אותה עונה הוא הוחזר לקבוצה. בעונת 21/22 הוא חזר לישראל, הפעם למכבי חיפה מהלאומית. השידוך החזיק מעמד חודש בקושי וגם אז, רייס נזרק מהירוקים, לאחר, נכון מאוד, תקרית אלימה, במהלך משחק, בה נתן מרפק מכוון לאוריאל טרוצקי ממכבי רמת גן והורחק.

בעברו המקצועי גם נזרק מקבוצות מניו זילנד (2018) בשל קטטות בהן היה מעורב מחוץ למגרש, שהובילו למעצרים, ממקסיקו (2018), בגלל שהיכה שופט במהלך משחק ומארגנטינה (2019), בגלל מה שהקבוצה בה שיחק, אינסטיטוטו, הגדירה כ "התנהגות בלתי ספורטיבית".  

רייס ג'וניור הוא כמובן בנו של אגדת ה-NBA, גלן רייס, ששיחק בליגה הטובה בעולם בשנים 1989-2004, זכה באליפות הליגה בעונת 1999/2000 עם הלייקרס ונבחר גם למצטיין של משחק האולסטאר של שנת 1997.

