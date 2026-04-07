ארון ראמזי הודיע רשמית על פרישה מכדורגל

סיומה של תקופה: קפטן נבחרת וויילס וקשר העבר של ארסנל ויובנטוס, ארון ראמזי, הודיע על פרישה מיידית מכדורגל בגיל 35, לאחר שלא מצא קבוצה מאז עזיבתו את פומאס המקסיקנית בשנה שעברה. כעת, הוא צפוי לפנות לקריירת אימון.

ראמזי מסיים קריירה מרשימה כאחד מגדולי שחקני וויילס, עם 21 שערים ב-86 הופעות ושלוש השתתפויות בטורנירים גדולים. הוא היה חלק מרכזי במסע ההיסטורי של הנבחרת לחצי גמר יורו 2016, שם גם נבחר לנבחרת הטורניר של אופ״א. בהמשך ייצג את וויילס גם ביורו 2020 ובמונדיאל 2022, ההופעה הראשונה של הנבחרת בטורניר זה מזה 64 שנים.

את הקריירה החל הקשר בקרדיף סיטי, לפני שעבר ב-2008 לארסנל, שם שיחק במשך 11 שנים וזכה בשלושה גביעים. ראמזי כבש את שערי הניצחון בשניים מהגמרים והפך לדמות מרכזית במועדון הלונדוני. לאחר מכן שיחק גם ביובנטוס, ניס ובהשאלה בריינג'רס, עמה הגיע לגמר הליגה האירופית ב-2022, אך החמיץ פנדל בדו-קרב הגורלי.

ארון ראמזי במדי ארסנל (רויטרס)

“החלטה לא פשוטה עבורי, תודה לכל מי שהיה חלק מהמסע”

בהמשך חזר לקדנציה נוספת בקרדיף ואף שימש כמאמן זמני לקראת סיום העונה האחרונה. הוא הצטרף לפומאס במטרה לשמור על כושר ולהיות זמין לנבחרת במקרה שתעפיל למונדיאל הקרוב, אך לאחר שלא מצא קבוצה חדשה, החליט לסיים את הקריירה.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות הודה ראמזי לנבחרת וויילס, למאמנים, לצוותים המקצועיים ולאוהדים, במיוחד ל“הקיר האדום” שליווה את הנבחרת לאורך השנים, וכן למועדונים בהם שיחק ולבני משפחתו. לדבריו, ההחלטה לא הייתה קלה, אך התקבלה לאחר מחשבה מעמיקה.

ארון ראמזי מול מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנבחרת וויילס ובארסנל הוציאו סרטון פרידה מהקשר והודו לו ברשתות החברתיות. התותחנים כתבו לראמזי בסיום הסרטון: “פרישה נעימה רמבו”, בעוד הנבחרת הודתה לו על כה מה שתרם לאורך השנים: “שלושה טורנירים גדולים, 86 הופעות, 21 שערים ורגעים שלא נשכח לעולם”.