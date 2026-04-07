נאסרי בדרך להפסיד 5 מיליון אירו בגלל משלוחים

סמיר נאסרי, שחקן עבר של מנצ'סטר סיטי, ארסנל, סביליה ומארסיי, בין היתר, עומד בפני קנס פוטנציאלי של 5 מיליון אירו לאחר שמספר רב של הזמנות משלוחי אוכל, 212 לאורך שנה אחת, חשף ראיות לכך שבילה זמן רב כשהוא מתגורר בצרפת. רשויות המס בצרפת חקרו אותו בחשד להעלמת מס, שכן נאסרי, שפרש ב-2021, טוען ומתעקש כי הוא מתגורר בדובאי.

אך כפי שחשף העיתון 'Les Echos', רשויות המס משתמשות כראיה המרכזית לא פחות מ-212 הזמנות שביצע נאסרי דרך פלטפורמת Deliveroo. כל ההזמנות הללו נמסרו לכתובת בפאריס על שמו במהלך 2022, ומספקות ראיות לכך שהשחקן, שפרש ב-2021, התגורר בבירת צרפת.

ראיות נוספות

לאחר חשיפת הממצאים הללו, רשויות המס גילו גם כי לכדורגלן לשעבר היה חוזה עבודה תקף כפרשן טלוויזיה. תנאי ההסכם הזה חייבו אותו להקליט בין 40 ל-45 תוכניות באופן פיזי בין ספטמבר 2021 ליוני 2022. לוח הזמנים הזה הופך את האפשרות לשמור על מגורים במזרח התיכון לכמעט בלתי אפשרית.

גם רישומי הטיסות שלו שיחקו תפקיד. לפי כרטיסים אלה, נאסרי בילה לפחות בין 126 ל-208 ימים בצרפת בין 2021 ל-2023. לעומת זאת, באותה תקופה, שהותו באמירויות הסתכמה רק בין 42 ל-124 ימים.

האוצר הצרפתי נקט בצעדי זהירות. בזמן שבדיקת המס נמשכת, הוא הורה על עיקול אחד מנכסיו של הכדורגלן לשעבר בפאריס, בנוסף להקפאת מספר חשבונות הבנק שלו המקושרים ל-Edmond de Rothschild. הקנס, אם יוטל בסופו של דבר, עשוי להגיע ל-5 מיליון אירו.