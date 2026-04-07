מכבי אשדוד אלופת המדינה בכדורעף נשים

כבר חלק מהשגרה אצלה: הקבוצה מעיר הנמל השלימה 0:2 בסדרת הגמר עם 0:3 (23:25, 23:25, 22:25) על מכבי חדרה כדי להניף צלחת בפעם השלישית ברציפות

מכבי אשדוד מניפה אליפות (לילך וויס-רוזנברג)
המשחק השני בסדרת גמר הפלייאוף בכדורעף נשים התקיים היום (שלישי), בו אירחה מכבי חדרה את מכבי אשדוד בהיכל האנרבוקס. בשל הנחיות פיקוד העורף, המשחק נערך ללא קהל, ובסופו של דבר מכבי אשדוד השלימה 0:2 בסדרת הגמר וזכתה באליפות המדינה בכדורעף נשים.

אליפות שלישית ברציפות לאשדוד

המערכה הראשונה הייתה צמודה לכל אורכה, אך התעלות של שחקניות אשדוד ברגעי ההכרעה העניקה להן את היתרון בסיומה. המערכה השנייה המשיכה באותה מגמה שוויונית, כשאף קבוצה לא מצליחה לברוח. דיוף מחדרה העלתה את המארחות ליתרון 17:18 עם הנחתה מוצלחת, אך קרבינוביץ' הגיבה עם שתי הנחתות שהפכו את התוצאה לטובת אשדוד.

דולקארט הוסיפה חסימה נהדרת שהעלתה את אשדוד ל-20:22, אך קוריאה מחדרה לא ויתרה והשוותה ל-23:23 עם אייס וחסימה. בסיום המערכה, הנצ'רובה ופרוצקיך סיפקו את הנקודות המכריעות וקבעו 0:2 במערכות לאשדוד. את המערכה השלישית פתחה אשדוד בבליץ ועלתה ליתרון 0:3 מהיר בזכות פרוצקיך. טעויות של חדרה, יחד עם יכולת נהדרת של סעדה, הגדילו את הפער ל-3:8.

אשדוד שלטה במערכה והגיעה ליתרון מבטיח של 16:22, אך חדרה התעוררה. נקודות של בוקמם ושלטון צמצמו את ההפרש עד ל-20:22. במצב של 20:23 לאשדוד, מערכת הצ'אלנג' קבעה ששחקנית חדרה נגעה בחסימה, מה שהעלה את אשדוד ל-22:24. שלטון עוד הצליחה לצמצם ל-23:24 אחרי ראלי מרהיב, אך הנחתה אחרונה של אשדוד חתמה את הסיפור: ניצחון במערכה, במשחק ובאליפות כולה.

מאמן אשדוד: “היה קשה, 0:3 לא מספר את מה שהיה כאן”

ליאור לוק מאמן אשדוד: “משחק על אליפות הוא תמיד קשה, חדרה זו קבוצה מצוינת, לנו זה היה ברור שהולכת להיות מלחמה, התכוננו לזה כל השבוע ואני חייב לומר שהיה משחק שווה לחלוטין והתוצאה של 0:3 לא באמת מספרת מה שקרה כאן".

אניה גרמן מאמנת מכבי חדרה: "אני מאוד מרוצה מהדרך שעשינו השנה, אני מפרגנת לאשדוד שעשו דרך מאוד יפה, אנחנו פעם ראשונה בגמר ועשינו את זה כמו גדולות, הבנות שיחקו מעולה, אני מאוד מרוצה מהמשחק עצמו".

