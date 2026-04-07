יום שלישי, 07.04.2026
8442-8441קובנטרי1
7240-6939איפסוויץ'2
7241-6241מידלסברו3
7247-5641מילוול4
6858-6341האל סיטי5
6453-6240רקסהאם6
6348-6339סאות'המפטון7
6351-6041דרבי קאונטי8
5848-5541נוריץ'9
5749-5241ווטפורד10
5751-5241בריסטול סיטי11
5763-5841ק.פ.ר12
5445-4841סטוק סיטי13
5452-4841פרסטון14
5454-4941סוונסי15
5352-4941בירמינגהאם16
5158-5741שפילד יונייטד17
4949-3841צ'רלטון18
4749-3741בלקבורן19
4556-4241ווסט ברומיץ'20
4257-4040פורטסמות'21
4163-5441לסטר22
4154-3941אוקספורד יונייטד23
-582-2541שפילד וונסדיי24

"דניאל פרץ שינה את גורלה של סאות'המפטון"

לפני עוד משחק קריטי בצ'מפיונשיפ, בתקשורת שוב שמו זרקור על הישראלי, כשאף נטען שהוא עשוי לזכות בתואר שחקן השנה של המועדון למרות שהגיע בינואר

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ ממשיך למשוך תשומת לב גדולה באנגליה, כאשר סאות'המפטון נכנסת לישורת האחרונה של העונה עם מאבק ישיר על הפלייאוף. הערב (שלישי, 22:00) תתארח הקבוצה אצל רקסהאם למשחק קריטי במיוחד, כשניצחון יעלה אותה למקום ה-6 על חשבון היריבה.

באנגליה כבר מסמנים את השוער הישראלי כאחד הגורמים המרכזיים לשינוי שעבר על המועדון בתקופה האחרונה. לקראת המשחק נכתב בתקשורת המקומית: "השוער הטוב ביותר של סאות'המפטון מזה שנים עזר לשנות את גורל המועדון. הקדושים יצטרכו עוד הופעה גדולה מהשוער הישראלי".

נתונים שמוכיחים: זו העונה הטובה בקריירה

גם ב'דיילי אצ'ו' לא נשארו אדישים ליכולת של פרץ וציינו: "עם התקרבות פרס שחקן העונה של העיתון, לא מעט אוהדים שוקלים ברצינות להצביע לדניאל פרץ".

דניאל פרץ (IMAGO)

ואכן, לא מדובר רק בתחושה. מאז הצטרף, פרץ היה חלק מרכזי בזינוק של סאות'המפטון מהמקום ה-13 למאבקי הפלייאוף ואף בריצה מרשימה בגביע האנגלי. במקביל, המספרים שלו מצביעים על שיפור משמעותי ביחס לתחנות הקודמות בקריירה.

הישראלי רושם העונה 2.89 הצלות בממוצע למשחק, הנתון הגבוה בקריירה שלו, לצד אחוז עצירות של 64.7% למרות שהוא מתמודד עם כמות איומים גבוהה יותר מאי פעם. גם במדד מניעת השערים הוא מצטיין, כשהוא סופג פחות מהצפי ומוכיח יציבות גבוהה בשער.

נתון ההצלות הגבוה בקריירה דניאל פרץ (IMAGO)

בסאות'המפטון הוא סופג 0.74 שערים בלבד למשחק, אך חשוב מכך, הנתונים המתקדמים מצביעים על כך שהוא מונע שערים באופן עקבי ביחס למצבים שהוא סופג. מדובר בקפיצה משמעותית לעומת התקופות שלו במכבי תל אביב ובבאיירן מינכן, ומדגישה עד כמה הוא נמצא בכושר שיא.

כעת, מול רקסהאם, האתגר ברור: להמשיך את היכולת הגבוהה ולהוביל את סאות'המפטון עוד צעד לעבר הפלייאוף, כשבאנגליה כבר מצפים ממנו להיות שוב ההבדל.

