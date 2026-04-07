"דניאל פרץ שינה את גורלה של סאות'המפטון"

דניאל פרץ ממשיך למשוך תשומת לב גדולה באנגליה, כאשר סאות'המפטון נכנסת לישורת האחרונה של העונה עם מאבק ישיר על הפלייאוף. הערב (שלישי, 22:00) תתארח הקבוצה אצל רקסהאם למשחק קריטי במיוחד, כשניצחון יעלה אותה למקום ה-6 על חשבון היריבה.

באנגליה כבר מסמנים את השוער הישראלי כאחד הגורמים המרכזיים לשינוי שעבר על המועדון בתקופה האחרונה. לקראת המשחק נכתב בתקשורת המקומית: "השוער הטוב ביותר של סאות'המפטון מזה שנים עזר לשנות את גורל המועדון. הקדושים יצטרכו עוד הופעה גדולה מהשוער הישראלי".

נתונים שמוכיחים: זו העונה הטובה בקריירה

גם ב'דיילי אצ'ו' לא נשארו אדישים ליכולת של פרץ וציינו: "עם התקרבות פרס שחקן העונה של העיתון, לא מעט אוהדים שוקלים ברצינות להצביע לדניאל פרץ".

ואכן, לא מדובר רק בתחושה. מאז הצטרף, פרץ היה חלק מרכזי בזינוק של סאות'המפטון מהמקום ה-13 למאבקי הפלייאוף ואף בריצה מרשימה בגביע האנגלי. במקביל, המספרים שלו מצביעים על שיפור משמעותי ביחס לתחנות הקודמות בקריירה.

הישראלי רושם העונה 2.89 הצלות בממוצע למשחק, הנתון הגבוה בקריירה שלו, לצד אחוז עצירות של 64.7% למרות שהוא מתמודד עם כמות איומים גבוהה יותר מאי פעם. גם במדד מניעת השערים הוא מצטיין, כשהוא סופג פחות מהצפי ומוכיח יציבות גבוהה בשער.

בסאות'המפטון הוא סופג 0.74 שערים בלבד למשחק, אך חשוב מכך, הנתונים המתקדמים מצביעים על כך שהוא מונע שערים באופן עקבי ביחס למצבים שהוא סופג. מדובר בקפיצה משמעותית לעומת התקופות שלו במכבי תל אביב ובבאיירן מינכן, ומדגישה עד כמה הוא נמצא בכושר שיא.

כעת, מול רקסהאם, האתגר ברור: להמשיך את היכולת הגבוהה ולהוביל את סאות'המפטון עוד צעד לעבר הפלייאוף, כשבאנגליה כבר מצפים ממנו להיות שוב ההבדל.