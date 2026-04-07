יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:58
"לא כל מה שימאל עושה נועד לעורר מהומה"

פליק התייחס לכעס של הכוכב לפני אתלטיקו ברבע גמר האלופות: "כולם עושים טעויות, תמיד נגן עליו". קנסלו רמז על עתידו בברצלונה: "יודע מה אני רוצה"

האנזי פליק (IMAGO)
אחרי שבשבת האחרונה ברצלונה ניצחה 1:2 את אתלטיקו מדריד במסגרת הסיבוב השני בלה ליגה, הקטלונים והקולצ’ונרוס ייפגשו מחר (רביעי, 22:00) שוב לעוד משחק לוהט במסגרת המפגש הראשון של רבע גמר ליגת האלופות.

לקראת ההתמודדות, מאמן בארסה האנזי פליק, ערך את מסיבת העיתונאים המסורתית: “המשחקים הקודמים נגד אתלטיקו עזרו? לא לגמרי, זה שונה. הצ’מפיונס היא תחרות שונה. ככה אני רואה את זה. אנחנו משחקים נגד יריבה קשה עם שחקנים פנטסטיים. אנחנו רוצים להיות בסיבוב הבא”.

הגרמני נשאל האם הלחץ על קבוצתו בזירה המקומית ישפיע על הביצועים בזירה האירופית, והשיב: “אני מקווה שלא. כולם רוצים לתת את המיטב שלהם ולשחק ברמה הגבוהה ביותר. כולם מצפים למשחק הזה. היום היה עוד יום של אימון מיוחד ונקווה שנראה תוצאות מחר”.

פליק גם התייחס לכעס של לאמין ימאל במטרופוליטנו בסוף השבוע החולף: “צריכים לזכור שהוא בן 18. לא כל מה שהוא עושה נועד לעורר מהומה, לפעמים הוא מתעצבן כשאני מחליף אותו, הוא יכול להיות מתוסכל וזה בסדר. אנחנו תומכים בו ועוזרים לו להתפתח. כולנו עושים טעויות, תמיד נגן עליו. הוא יהיה הטוב ביותר בעתיד”.

לאמין ימאל (רויטרס)לאמין ימאל (רויטרס)

קנסלו: “אמשיך בברצלונה? הכל יכול להיות. כשהגעתי היו ספקות, אני עובד קשה”

גם ז’ואאו קנסלו הצטרף למאמנו במסע”ת: “אני לא יודע אם אני ב-100% יכולת עדיין, אבל כמובן, ככל שהשבועות חולפים ואני מתאמן עם חבריי האיכותיים לקבוצה, זה נורמלי שהכישרון שלי יבוא לידי ביטוי יותר. אני עוזר לקבוצה להתמודד עם האתגרים שלה. כולנו שיחקנו טוב במשחק האחרון”.

על הסיכוי שימשיך בקאמפ נואו גם בעונה הבאה, רמז המגן המושאל: “הכל יכול לקרות. אני יודע מה אני רוצה, אני לא הולך להגיד את זה. אני רוצה לעזור לבארסה להגיע לאן שמגיע לה להיות. להישאר בתחרות הזאת, לזכות בליגה. אני שחקן של אל הילאל, אבל תמיד יש אפשרויות. נראה מה יקרה בסוף העונה. כשהגעתי, היו ספקות, שאני גמור, אבל תראו, ככה זה כדורגל. אני עובד קשה”.

זז'ואאו קנסלו (רויטרס)

“אף אחד לא סומך עליי יותר ממה שאני סומך על עצמי. אני זה שסומך על עצמי הכי הרבה. אף אחד לא יודע מה עברתי, רק אני והמשפחה שלי. אני מאמין בעצמי מאוד. כולנו חולמים לזכות בליגת האלופות. מצד שני, יש מולנו יריבה נהדרת, ויש לה את אותה אמביציה כמו שלנו. נעשה כל שביכולתנו כדי להתקדם”, סיכם הפורטוגלי.

