"יהיה מרחץ דמים": בצרפת מזלזלים בליברפול

התקשורת הצרפתית כבר בונה את הקרקע לקראת אחד המשחקים המסקרנים של העונה, כאשר פאריס סן ז’רמן תארח את ליברפול מחר (רביעי, 22:00) במסגרת רבע גמר ליגת האלופות. בצרפת משדרים ביטחון גבוה מאוד, ויש אפילו מי שמאמין שההתמודדות תוכרע כבר במשחק הראשון בפארק דה פראנס.

כריסטוף דוגארי, שחקן העבר, לא חסך במילים בתוכנית "Rothen s'enflamme" ב-’RMC Sport’ והצהיר: "זה הולך להיות מרחץ דמים. טיול קליל. הם יסגרו את ההתמודדות כבר במשחק הראשון. הפער ברמה עצום". הוא הוסיף ביקורת חריפה על ליברפול: "ראיתם איך הם משחקים? אין להם רגליים, הם משחקים בקצב של חילזון, אין שם כלום למרות שיש להם שחקנים טובים".

דוגארי המשיך והחריף את הטון: "אין בכלל מה להשוות לפאריס סן ז’רמן. הם קטסטרופליים. הם ספגו 10 הפסדים מאז תחילת עונת הפרמייר ליג. לעומת זאת, פאריס משחקת עם אינטנסיביות ונראית כאילו היא מכוכב אחר". למרות הדברים, בפאריס עצמם נזהרים שלא לזלזל ביריבה, גם אם היא מגיעה בכושר פחות טוב.

אין פייבוריטית, אבל הביטחון בפאריס גבוה

במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, לואיס אנריקה ניסה להוריד מעט מהציפיות והבהיר: "לא משנה מי הפייבוריטית, במשחקים כאלה אי אפשר לקבוע פייבוריטית. אני לא חושב שאנחנו כאלה. בשנה שעברה כולם אמרו שליברפול פייבוריטית ואנחנו עלינו". יחד עם זאת, הוא הדגיש את החשיבות של הביתיות: "זה היה משחק ברמה גבוהה מאוד. הייתי חותם על אותו משחק, אבל לא על אותה תוצאה. אנחנו צריכים ליהנות לשחק בפארק דה פראנס, האווירה שם מדהימה וזה חשוב מאוד עבורנו".

המאמן הספרדי גם התייחס למצבו של ברקולה ואמר: "חסרה לו קצת ביטחון ואנחנו מחפשים את התנאים הטובים ביותר עבור השחקנים. זה תלוי בו מתי הוא מרגיש מוכן". בנוסף, הבהיר לגבי השינויים מהעונה שעברה: "זו שנה שונה. אני רוצה את אותה זהות קבוצתית, לנסות לשחק כדורגל טוב וליהנות מהתחרות".

גם ויטיניה ניסה לאזן את ההתלהבות בצרפת והזהיר: "אתם אלה שאומרים שאנחנו פייבוריטים, כמו שאמרתם על ליברפול בשנה שעברה. זה לא אומר כלום. אין פייבוריטים. גם אם הכושר שלהם לא אידאלי, זו עדיין קבוצה גדולה עם שחקנים גדולים".

הקשר הפורטוגלי הוסיף בהתייחסות למפגשים הקודמים: "זה הולך להיות משחק שונה. היו לנו יותר מצבים, אליסון הציל הרבה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות שוב, אבל זה לא קל. עשינו את זה בשנה שעברה, אבל הפסדנו והייתה תחושת תסכול. אמרנו לעצמנו שאם נשחק כך נוכל לנצח, ועשינו זאת. עכשיו זו שנה אחרת, עם שינויים בשתי הקבוצות".

ויטיניה גם התייחס לדמבלה: "הוא תמיד היה קצת מנהיג. כשאתה רואה מה הוא עושה על המגרש, זה מדבק לשאר השחקנים. זו דרך טבעית עבורו להיות מנהיג". על היכולת להתמודד עם חיסורים הוסיף: "אנחנו צריכים להסתגל לסגנונות משחק שונים. כבר הראינו שכאשר שחקן חסר, הקבוצה לוקחת אחריות ומגיבה".

בנוסף, התייחס להוגו אקיטיקה: "הוא בחור נהדר, מאוד נהניתי מהשנה איתו. יש לו הרבה איכויות, אבל לצערנו זה לא היה ההקשר הנכון עבורו. אנחנו מקווים שהוא לא ירגיש טוב מחר, אבל מאחל לו את כל הטוב, חוץ משני המשחקים האלה".

לסיכום, בעוד בצרפת כבר מדברים על הכרעה מוקדמת ואפילו "טבח", בתוך פאריס סן ז’רמן מנסים לשמור על איזון. המסר ברור: ביטחון יש, אך גם הבנה שמדובר באחת הקבוצות החזקות באירופה, ושום דבר לא יוכרע לפני שריקת הסיום.