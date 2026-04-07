ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"יהיה מרחץ דמים": בצרפת מזלזלים בליברפול

פ.ס.ז' ולואיס אנריקה לא מקלים ראש ביריבה ברבע גמר האלופות ("אין פייבוריטית"), אבל בתקשורת טענו: "הפער ברמות עצום, ליברפול איטית כמו חילזון"

ואן דייק מול דמבלה (IMAGO)
התקשורת הצרפתית כבר בונה את הקרקע לקראת אחד המשחקים המסקרנים של העונה, כאשר פאריס סן ז’רמן תארח את ליברפול מחר (רביעי, 22:00) במסגרת רבע גמר ליגת האלופות. בצרפת משדרים ביטחון גבוה מאוד, ויש אפילו מי שמאמין שההתמודדות תוכרע כבר במשחק הראשון בפארק דה פראנס.

כריסטוף דוגארי, שחקן העבר, לא חסך במילים בתוכנית "Rothen s'enflamme" ב-’RMC Sport’ והצהיר: "זה הולך להיות מרחץ דמים. טיול קליל. הם יסגרו את ההתמודדות כבר במשחק הראשון. הפער ברמה עצום". הוא הוסיף ביקורת חריפה על ליברפול: "ראיתם איך הם משחקים? אין להם רגליים, הם משחקים בקצב של חילזון, אין שם כלום למרות שיש להם שחקנים טובים".

דוגארי המשיך והחריף את הטון: "אין בכלל מה להשוות לפאריס סן ז’רמן. הם קטסטרופליים. הם ספגו 10 הפסדים מאז תחילת עונת הפרמייר ליג. לעומת זאת, פאריס משחקת עם אינטנסיביות ונראית כאילו היא מכוכב אחר". למרות הדברים, בפאריס עצמם נזהרים שלא לזלזל ביריבה, גם אם היא מגיעה בכושר פחות טוב.

שחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

אין פייבוריטית, אבל הביטחון בפאריס גבוה

במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, לואיס אנריקה ניסה להוריד מעט מהציפיות והבהיר: "לא משנה מי הפייבוריטית, במשחקים כאלה אי אפשר לקבוע פייבוריטית. אני לא חושב שאנחנו כאלה. בשנה שעברה כולם אמרו שליברפול פייבוריטית ואנחנו עלינו". יחד עם זאת, הוא הדגיש את החשיבות של הביתיות: "זה היה משחק ברמה גבוהה מאוד. הייתי חותם על אותו משחק, אבל לא על אותה תוצאה. אנחנו צריכים ליהנות לשחק בפארק דה פראנס, האווירה שם מדהימה וזה חשוב מאוד עבורנו".

המאמן הספרדי גם התייחס למצבו של ברקולה ואמר: "חסרה לו קצת ביטחון ואנחנו מחפשים את התנאים הטובים ביותר עבור השחקנים. זה תלוי בו מתי הוא מרגיש מוכן". בנוסף, הבהיר לגבי השינויים מהעונה שעברה: "זו שנה שונה. אני רוצה את אותה זהות קבוצתית, לנסות לשחק כדורגל טוב וליהנות מהתחרות".

גם ויטיניה ניסה לאזן את ההתלהבות בצרפת והזהיר: "אתם אלה שאומרים שאנחנו פייבוריטים, כמו שאמרתם על ליברפול בשנה שעברה. זה לא אומר כלום. אין פייבוריטים. גם אם הכושר שלהם לא אידאלי, זו עדיין קבוצה גדולה עם שחקנים גדולים".

ויטיניה חוגג (רויטרס)

הקשר הפורטוגלי הוסיף בהתייחסות למפגשים הקודמים: "זה הולך להיות משחק שונה. היו לנו יותר מצבים, אליסון הציל הרבה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות שוב, אבל זה לא קל. עשינו את זה בשנה שעברה, אבל הפסדנו והייתה תחושת תסכול. אמרנו לעצמנו שאם נשחק כך נוכל לנצח, ועשינו זאת. עכשיו זו שנה אחרת, עם שינויים בשתי הקבוצות".

ויטיניה גם התייחס לדמבלה: "הוא תמיד היה קצת מנהיג. כשאתה רואה מה הוא עושה על המגרש, זה מדבק לשאר השחקנים. זו דרך טבעית עבורו להיות מנהיג". על היכולת להתמודד עם חיסורים הוסיף: "אנחנו צריכים להסתגל לסגנונות משחק שונים. כבר הראינו שכאשר שחקן חסר, הקבוצה לוקחת אחריות ומגיבה".

בנוסף, התייחס להוגו אקיטיקה: "הוא בחור נהדר, מאוד נהניתי מהשנה איתו. יש לו הרבה איכויות, אבל לצערנו זה לא היה ההקשר הנכון עבורו. אנחנו מקווים שהוא לא ירגיש טוב מחר, אבל מאחל לו את כל הטוב, חוץ משני המשחקים האלה".

לסיכום, בעוד בצרפת כבר מדברים על הכרעה מוקדמת ואפילו "טבח", בתוך פאריס סן ז’רמן מנסים לשמור על איזון. המסר ברור: ביטחון יש, אך גם הבנה שמדובר באחת הקבוצות החזקות באירופה, ושום דבר לא יוכרע לפני שריקת הסיום.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
