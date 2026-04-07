יום שלישי, 07.04.2026 שעה 16:56
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

"אמירת ברחהאוס על גלוך קטלנית עבור אייאקס"

בתקשורת בהולנד ביקרו בחריפות את השחקן שיצא להגנת הישראלי: "זה דרמטי עבור הנהלת המועדון כששחקן יוצא ככה נגד הכל, כאילו שהם לא יודעים כלום"

אוסקר גלוך (IMAGO)
הביקורת בהולנד לא איחרה להגיע. סטיבן ברחהאוס, אחד השחקנים הבכירים של אייאקס, מצא את עצמו במוקד סערה תקשורתית לאחר שהתבטא בחריפות נגד המצב במועדון והגן בין היתר על אוסקר גלוך, אך דבריו הובילו דווקא לביקורת קשה כלפיו עצמו מצד פרשנים ועיתונאים בהולנד.

הכול החל לאחר ההפסד הביתי של אייאקס לטוונטה (2:1), כשברחהאוס התראיין ל-ESPN ודיבר בגלוי על הבעיות בקבוצה. במהלך דבריו התייחס גם לגלוך, והסביר כי השחקן הישראלי הובא לשיטה מסוימת, אך בפועל הקבוצה שינתה כיוון מקצועי. "גלוך הגיע מסיבה מסוימת, אבל אז זורקים את סגנון המשחק ומשחקים אחרת. הוא שחקן טוב, אבל אין קו אחיד לגבי איך רוצים לשחק, ולכן שחקנים לא מממשים את הפוטנציאל שלהם".

התקשורת תוקפת: "זה קטלני למועדון"

אלא שהדברים הללו לא התקבלו בהבנה בהולנד, והובילו לגל ביקורת חריף במיוחד כלפי ברחהאוס עצמו. בתוכנית "Voetbalpraat" של ESPN, העיתונאי וילם ויסרס אמר: "אם שחקן אומר שבמצב כזה אי אפשר להצליח, זה כמובן קטלני עבור מועדון". הוא הוסיף: "הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל זה בעצם מה שהוא מתכוון אליו".

ברחהאוס וגלוך (IMAGO)ברחהאוס וגלוך (IMAGO)

גם הפרשן קנת פרס לא חסך ביקורת על המצב באייאקס, כשהפנה אצבע מאשימה כלפי ההנהלה: "הכול תלוי בשחקנים טובים. בשלושת או ארבעת חלונות ההעברות האחרונים הביאו בעיקר בינוניות בהרבה כסף". הוא המשיך: "זה נופל על המנהלים המקצועיים שלא יודעים להביא את השחקנים הנכונים ולא יודעים מה צריך בשילוב עם מאמן מסוים".

בתוכנית "Rondo" של Ziggo Sport הביקורת כבר הופנתה ישירות כלפי ברחהאוס. חאליד בולחרוז אמר: "מאוד קל להגיד שיש שינויים, אבל כשחקן יש לך גם אחריות להסתכל על עצמך. זה מתחיל בלבצע את מה שהמאמן דורש ממך". הוא הוסיף: "כבר היו שלושה מאמנים שונים ואף אחד לא מצליח לגרום לזה לעבוד".

גם יורי מולדר הצטרף לביקורת ואמר: "אתה חייב להיות במצב רע מאוד אם שחקן מתחיל להגיד דברים כאלה". הוא הוסיף: "אם הייתי חלק מהנהלת המועדון, זה היה דרמטי עבורי ששחקן יוצא כך נגד הכל, כאילו הם לא יודעים כאן כלום".

