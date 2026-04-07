"אמירת ברחהאוס על גלוך קטלנית עבור אייאקס"

הביקורת בהולנד לא איחרה להגיע. סטיבן ברחהאוס, אחד השחקנים הבכירים של אייאקס, מצא את עצמו במוקד סערה תקשורתית לאחר שהתבטא בחריפות נגד המצב במועדון והגן בין היתר על אוסקר גלוך, אך דבריו הובילו דווקא לביקורת קשה כלפיו עצמו מצד פרשנים ועיתונאים בהולנד.

הכול החל לאחר ההפסד הביתי של אייאקס לטוונטה (2:1), כשברחהאוס התראיין ל-ESPN ודיבר בגלוי על הבעיות בקבוצה. במהלך דבריו התייחס גם לגלוך, והסביר כי השחקן הישראלי הובא לשיטה מסוימת, אך בפועל הקבוצה שינתה כיוון מקצועי. "גלוך הגיע מסיבה מסוימת, אבל אז זורקים את סגנון המשחק ומשחקים אחרת. הוא שחקן טוב, אבל אין קו אחיד לגבי איך רוצים לשחק, ולכן שחקנים לא מממשים את הפוטנציאל שלהם".

התקשורת תוקפת: "זה קטלני למועדון"

אלא שהדברים הללו לא התקבלו בהבנה בהולנד, והובילו לגל ביקורת חריף במיוחד כלפי ברחהאוס עצמו. בתוכנית "Voetbalpraat" של ESPN, העיתונאי וילם ויסרס אמר: "אם שחקן אומר שבמצב כזה אי אפשר להצליח, זה כמובן קטלני עבור מועדון". הוא הוסיף: "הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל זה בעצם מה שהוא מתכוון אליו".

גם הפרשן קנת פרס לא חסך ביקורת על המצב באייאקס, כשהפנה אצבע מאשימה כלפי ההנהלה: "הכול תלוי בשחקנים טובים. בשלושת או ארבעת חלונות ההעברות האחרונים הביאו בעיקר בינוניות בהרבה כסף". הוא המשיך: "זה נופל על המנהלים המקצועיים שלא יודעים להביא את השחקנים הנכונים ולא יודעים מה צריך בשילוב עם מאמן מסוים".

בתוכנית "Rondo" של Ziggo Sport הביקורת כבר הופנתה ישירות כלפי ברחהאוס. חאליד בולחרוז אמר: "מאוד קל להגיד שיש שינויים, אבל כשחקן יש לך גם אחריות להסתכל על עצמך. זה מתחיל בלבצע את מה שהמאמן דורש ממך". הוא הוסיף: "כבר היו שלושה מאמנים שונים ואף אחד לא מצליח לגרום לזה לעבוד".

גם יורי מולדר הצטרף לביקורת ואמר: "אתה חייב להיות במצב רע מאוד אם שחקן מתחיל להגיד דברים כאלה". הוא הוסיף: "אם הייתי חלק מהנהלת המועדון, זה היה דרמטי עבורי ששחקן יוצא כך נגד הכל, כאילו הם לא יודעים כאן כלום".