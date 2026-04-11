"ידעתי שאני מגיע לאזור במלחמה, דואגים לי"

ווסלי קרדט (24, 1.98), הזר החדש של הפועל גליל עליון, הוא לא סיפור של זר ותיק, שמשחק פה כמה שנים ומכיר את המציאות הישראלית. הוא גם לא אחד שפה שנה ראשונה והמלחמה נחתה עליו באמצע העונה. הוא שחקן שהגיע בשבוע שעבר, בעיצומו של מצב מלחמה, לאזור שהוא כנראה הכי מוכה מלחמה בישראל, הגליל העליון.

לא רק זה, בניגוד ליתר הזרים של הקבוצה ולמעשה כמעט כל הזרים בליגה, הנמצאים כרגע באירופה או בארצות הברית, קרדט נמצא כאן, בכפר בלום, כבר כשלושה שבועות ומתאמן עם הישראלים של הקבוצה, כאילו גדל כאן. השבוע נחת בגליל גם ג'סטין ג'יימס, אך עד אז קרדט היה בקבוצה של עידן אבשלום כאמריקאי היחיד. הוא גם הגיע לכאן בסיטואציה הזאת לבדו, בלי משפחה שתהיה לצידו והקבוצה למעשה מתפקדת עבורו כמשפחה בסיטואציה המאוד לא פשוטה שכולנו חווים כאן בישראל.

לאחר ארבע שנים במכללות, קרדט החליט לצאת לשחק באירופה. את העונה הנוכחית התחיל בפינלנד ולאחר סיום הליגה שם הגיעה ההצעה מישראל, לבוא לגליל העליון, שאיבדה שלושה מהזרים שלה בשל המצב הביטחוני. דווקא עכשיו, בזמן מלחמה, החליט קרדט להמר על המדינה בלב המזרח התיכון ועל האזור המאוד שונה ממרכז הארץ השוקק, אותו משווקים לזרים האמריקאיים כמעין פלורידה קטנה, עם הקיץ התל אביבי וחיי הלילה.

כאמור, המועדון שיכן את קרדט בבית בכפר בלום ודאג לעטוף אותו ולדאוג לו לכל צרכיו. לאימונים באולם הוא מגיע על אופניים, כחלק מהאווירה המאוד שונה ומיוחדת שאפיינה תמיד את המועדון. לפני החג הוא ישב איתנו לשיחה על עצמו, המלחמה והרצון האדיר שלו ללמוד, להשתפר ולהגיע הכי רחוק שאפשר.

“הסוכן שלי הציע את ישראל, החלטתי ללכת על זה”

ספר קודם קצת על עצמך מבחינה אישית: איפה גדלת, איך הגעת לכדורסל, מי דחף אותך קדימה?

”גדלתי בפלורידה והתחברתי לכדורסל מגיל מאוד צעיר. אבי החורג מאוד אהב כדורסל וכבר מגיל 8 אני זוכר את עצמי עם כדור ביד”.

החוויה הראשונה שלך באירופה הייתה הליגה הפינית, לפני שהגעת לכאן. איך חווית את פינלנד כבחור צעיר, שיוצא בפעם הראשונה מארצות הברית. על ישראל תמיד אומרים שהיא מאוד חברותית לאמריקאים, אבל פינלנד זאת תרבות אחרת לגמרי.

“כמובן שזה לא פשוט בהתחלה, אבל היה לי בסדר גמור. האנשים שם מאוד חברותיים, הרב דוברי אנגלית ואני בכל מקרה באתי להתרכז בכדורסל ולהתפתח ולצורך זה הקבוצה שם והליגה בהחלט עזרו לי. מה שכן היה שם, זה מאוד קר (צוחק), אני מפלורידה, לא רגיל לקור הזה. ישראל שונה לגמרי בעניין הזה".

אז איך הגיעה בעצם ההצעה מישראל ומה סיפרו לך על המדינה והליגה?

"הסוכן שלי אמר לי שיש הצעה מפה והמליץ לי לקחת אותה. הוא אמר לי שהליגה פה מאוד תחרותית ויש פה הרבה מאוד שחקנים מוכשרים. שזה מקום שאפשר בהחלט להתפתח בו כשחקן. מעבר לזה, אנשים בישראל מאוד נחמדים אליי. כולם בכפר בלום מדברים אנגלית, עוזרים לי, מתעניינים בי. זה בהחלט עוזר להתאקלם".

ווסלי קרדט. "האנשים בישראל מאוד נחמדים"

בניגוד לרב הזרים שיש פה כרגע, אתה חתמת בישראל בזמן מלחמה, בקבוצה שנמצאת באזור מאוד בעייתי, קרוב לגבול לבנון, עם הרבה מאוד אזעקות ורעשי פיצוצים. לא פחדת? בוודאי סיפרו לך שזה המצב.

"כמובן שסיפרו לי על המצב פה. בהחלט פחדתי בהתחלה, אבל אמרו לי שאני בא לקיבוץ, שזה ישוב מאוד משפחתי ועוטף. הסבירו לי שאני אהיה מוגן והקבוצה תדאג לי למה שאני צריך. אמרו לי שהמצב הזה לא יימשך לנצח ואמור לחזור לשקט ולשגרה בקרוב. החלטתי ללכת על זה".

“השבוע הראשון היה הכי מלחיץ”

האם המצב בפועל דומה למה שתיארו לך? איך אתה מסכם את התחושה שלך פה בשבועיים וחצי שאתה כאן?

"השבוע הראשון היה הכי מלחיץ. קשה להתרגל לרעש של האזעקות והפיצוצים. אבל למדתי שיש הגנה טובה מאוד ושאני צריך ללכת לממ"ד בבית שלי כשצריך לכמה דקות ואחרי זה להמשיך בחיים שלי”.

זה היה הרעיון שלך לבוא לפה עוד לפני חזרת הליגה? רוב הזרים המכריע לא בישראל כרגע ורק נוחתים פה לקראת סוף השבוע.

"הסוכן שלי הציע את זה. הייתי אמור לחזור לארצות הברית מפינלנד והוא הציע שאבוא ישר לישראל, כדי להתחבר לקבוצה, להתאמן איתה ולבוא מוכן לליגה, כשהיא תחזור".

בדרך כלל משווקים את ישראל לשחקנים אמריקאיים דרך תל אביב, החופים, הקיץ, העיר הגדולה. אתה הגעת לאזור אחר לגמרי וגם קצת מרוחק מהבחינה הזאת. זה מתאים לאופי שלך?

"כן. אני בחור יותר מופנם ושקט. ידעתי לאיזה ישוב ואזור אני מגיע וזה דווקא התאים לי".

איך אתה מרגיש בגליל? כרגע, עד שג'סטין ג'יימס הגיע, היית פה רק עם השחקנים הישראלים. איך התאקלמת?

"הפועל גליל עליון היא כמו משפחה. כולם דואגים לך כל הזמן. סלע (ששון, מנהל הקבוצה, הכרוז והדובר) כל הזמן בודק מה חסר לי. הוא מביא לי אוכל, הוא מכבס לי את הבגדים. דואג לי להכל. השחקנים הם כמו משפחה. הם הזמינו אותי אליהם לארוחת החג. העדפתי אמנם להישאר בבית, אבל הם בהחלט דאגו לי. סלע גם הביא לי מאכלים של החג הביתה".

בוא נדבר מקצועית קצת. מה החוזקות שלך במשחק? מה הערך המוסף שאתה מביא לקבוצה?

"אני שחקן עם המון איכויות ומאוד מגוון. קודם כל אני גארד גדול. אני יכול לשמור על שחקנים מעמדה 1 עד עמדה 4. אני לדעתי טוב מאוד בקבלת החלטות. יש לי IQ כדורסל גבוה. אני אוהב למסור ולהפוך את מי שלידי לטוב יותר וגם יכול לייצר נקודות אם צריך".

“השאיפה שלי היא להגיע ל-NBA”

מה אתה רוצה להשיג בזמן שלך בישראל?

"אני תמיד שואף ללמוד ולהתפתח כשחקן. אני יודע שזאת ליגה מאוד טובה לשחקן צעיר לעשות זאת. אני כמובן רוצה קודם כל לעזור לגליל להישאר בליגה הבכירה. אני יודע כמה זה חשוב לכולם כאן ואני בטוח שאני השחקן המתאים לעזור לקבוצה לעשות את זה".

אתה עוקב אחרי הכדורסל האירופאי, היורוליג?

”בארצות הברית לא הכרתי את היורוליג. ראיתי בעיקר כדורסל אמריקאי. כשהגעתי לכאן הראו לי את היורוליג והתחלתי קצת לעקוב. בהחלט הופתעתי מהרמה המאוד גבוהה שיש בה”.

אתה בן 24. איפה אתה רואה את עצמך בהמשך הקריירה, בעוד שלוש או ארבע שנים? חוזר לארצות הברית, אולי מגיע למקום גבוה יותר באירופה?

“השאיפה שלי היא להגיע ל-NBA. אני מאמין שאם אני אמשיך לעבוד קשה ולהתפתח, זה אפשרי”.