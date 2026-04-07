יום שלישי, 07.04.2026 שעה 22:33
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

החוק שמנע מברצלונה לארח את גומלין רבע הגמר

אתלטיקו סיימה את שלב הליגה באלופות במקום ה-14 והקבוצה של פליק סיימה חמישית, אבל החבורה של סימאונה "גנבה" את המקום ה-4 מטוטנהאם וזוכה לעדיפות

לבנדובסקי (IMAGO)
לבנדובסקי (IMAGO)

רבע גמר ליגת האלופות מבטיח עימות מרתק. הוא מבטיח קבוצה ספרדית בין ארבע הגדולות באירופה ומחזיר זיכרונות מחצי גמר גביע המלך האחרון שבו אתלטיקו מדריד הדיחה את ברצלונה בדרך לגמר בלה קרטוחה מול ריאל סוסיאדד. 

אם מפגש הנוקאאוט האחרון בין השתיים במסגרת הגביע הוכרע בניצחון 0:4 במטרופוליטנו, כשניסיון הקאמבק של ברצלונה לא הספיק (0:3 בקאמפ נואו), כעת זה יהיה הבית של אתלטיקו שיכריע מי תעפיל לשלב הבא.

זה קרה גם בשני המפגשים הקודמים בין הקבוצות בליגת האלופות, ואתלטיקו תמיד עלתה לאחר שניצלה את יתרון הביתיות: ב-2014 עם ניצחון 0:1 בוויסנטה קלדרון משער של קוקה לאחר 1:1 במשחק הראשון, וב-2016 באצטדיון הקודם שלה עם ניצחון 0:2 בזכות צמד של אנטואן גריזמן, שהפך פיגור 2:1 מהקאמפ נואו.

ושאלה שמסתובבת בקרב אוהדי ברצלונה: למה אתלטיקו מדריד משחקת את הגומלין בבית אם סיימה נמוך יותר בטבלה? ההסבר פשוט. זה תקף מאז תחילת העונה הנוכחית. הקבוצה המדורגת גבוה יותר מקבלת יתרון ביתיות. עם זאת, במפגש ישיר, הקבוצה שמעפילה תופסת את מקומה של הקבוצה המדורגת גבוה יותר.

כך עובד חוק יתרון הביתיות

במילים אחרות, אם אתלטיקו וברצלונה היו נפגשות בשמינית הגמר, משחק הגומלין היה נערך בקאמפ נואו בשל מיקומה הגבוה יותר של ברצלונה. הקבוצה של סימאונה סיימה במקום ה-14 ונאלצה לעבור את קלאב ברוז' בפלייאוף, שממנו נמנעו רק שמונה הראשונות. ברצלונה סיימה חמישית ולכן נמנעה מהמשחק הזה.

אבל אז הגיע ה"שוד". אתלטיקו פגשה את טוטנהאם בשמינית הגמר, הקבוצה הרביעית בטיבה בשלב הליגה. היא שיחקה את הגומלין בלונדון כקבוצה המדורגת נמוך יותר, אך לאחר שניצחה את הספרס 5:7 בסיכום שני המשחקים, היא הבטיחה לעצמה את המקום הרביעי בדירוג. ברצלונה, שסיימה חמישית, הדיחה את ניוקאסל, שסיימה במקום ה-12, עם הגומלין בבית.

אך כעת היא פוגשת את אתלטיקו, שמגיעה כמדורגת רביעית, לאחר "שנגנבה" מטוטנהאם, ולכן היא זו שמחזיקה ביתרון לשחק את המשחק המכריע במטרופוליטנו. ליגת האלופות אימצה חידושים מאז שינוי הפורמט בעונת 2024/25, אז פאריס סן ז'רמן זכתה בתואר למרות שסיימה במקום ה-15 בשלב הליגה.

כעת המועדונים קובעים את יתרון הביתיות לפי המיקום שלהם, או של היריבה. זהו תגמול אם מדיחים קבוצה שעל הנייר הייתה טובה יותר וגם שיחקה את הגומלין בבית. וזה פועל לטובת אתלטיקו. רביעית על הנייר, בזכות הניצחון על הספרס. ארסנל, באיירן מינכן וליברפול סיימו בשלושת המקומות הראשונים ועדיין בטורניר.

טוטנהאם סיימה רביעית, מקום שכעת מוחזק על ידי אתלטיקו מדריד. ספורטינג ליסבון, שמדורגת כרגע שביעית, יכולה לעקוף את ארסנל ולעלות למקום הראשון אם תדיח אותה. באותה מידה, ריאל מדריד יכולה לאתגר את באיירן מינכן על המקום השני.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
