הוועדה קבעה: מכבי חיפה קופחה נגד הפועל ת"א

ליגת העל חזרה והמחזור ה-25 הושלם במלואו, כאשר הפנים כבר לחצי גמר הגביע ואז למחזור ה-26. יחד עם חזרת הכדורגל, גם דו”ח השיפוט של ועדת השיפוט בישראל חזרה והיא ניתחה את ההחלטות במשחק האחרון של המחזור, ב-0:2 של הפועל ת”א על מכבי חיפה.

היו לא מעט אירועים במפגש הזה, ותחילה התייחסו בוועדה לאדום של נבות רטנר: “בדקה ה-47 החלטה נכונה לכרטיס אדום לשחקן מכבי חיפה בגין מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער”.

לאחר מכן המשיכו לפנדל הראשון של הפועל ת”א, אותה היא קיבלה עד נגיעת יד ברחבה לאחר התערבות ה-VAR: “בדקה ה-62 התערבות שגויה לבעיטת עונשין בגין עבירת יד. זוויות הצילום לא מאפשרות לקבוע בוודאות שהכדור פוגע ביד הפתוחה של שחקן ההגנה. מאחר ולא מדובר באירוע ודאי וברור, נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטת השופט במגרש”.

הפועל ת"א נגד מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

לקראת הסיום הפועל ת”א קיבלה פנדל נוסף, אותו בוועדה הצדיקו לאחר עבירה של איתן אזולאי על פרננד מאיימבו, גם כן בהתערבות ה-VAR: “בדקה ה-87 התערבות מוצדקת לבעיטת עונשין לזכות הפועל ת״א בגין עבירה חסרת אחריות של שחקן ההגנה, לעברו הונף גם הכרטיס הצהוב המוצדק”.