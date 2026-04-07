יום שלישי, 07.04.2026 שעה 15:58
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הוועדה קבעה: מכבי חיפה קופחה נגד הפועל ת"א

אחרי כעס הירוקים, הוועדה באיגוד השופטים הודיעה: "נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטה במגרש של עודה". הפנדל השני והאדום הישיר של רטנר זכו להצדקה

נאאל עודה ועבדולאי סק (רדאד ג'בארה)
ליגת העל חזרה והמחזור ה-25 הושלם במלואו, כאשר הפנים כבר לחצי גמר הגביע ואז למחזור ה-26. יחד עם חזרת הכדורגל, גם דו”ח השיפוט של ועדת השיפוט בישראל חזרה והיא ניתחה את ההחלטות במשחק האחרון של המחזור, ב-0:2 של הפועל ת”א על מכבי חיפה.

היו לא מעט אירועים במפגש הזה, ותחילה התייחסו בוועדה לאדום של נבות רטנר: “בדקה ה-47 החלטה נכונה לכרטיס אדום לשחקן מכבי חיפה בגין מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער”.

לאחר מכן המשיכו לפנדל הראשון של הפועל ת”א, אותה היא קיבלה עד נגיעת יד ברחבה לאחר התערבות ה-VAR: “בדקה ה-62 התערבות שגויה לבעיטת עונשין בגין עבירת יד. זוויות הצילום לא מאפשרות לקבוע בוודאות שהכדור פוגע ביד הפתוחה של שחקן ההגנה. מאחר ולא מדובר באירוע ודאי וברור, נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטת השופט במגרש”.

לקראת הסיום הפועל ת”א קיבלה פנדל נוסף, אותו בוועדה הצדיקו לאחר עבירה של איתן אזולאי על פרננד מאיימבו, גם כן בהתערבות ה-VAR: “בדקה ה-87 התערבות מוצדקת לבעיטת עונשין לזכות הפועל ת״א בגין עבירה חסרת אחריות של שחקן ההגנה, לעברו הונף גם הכרטיס הצהוב המוצדק”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
