רן קוז'וק: לבני יהודה יש מסורת, זה משחק תפקיד

זה לא קל בכלל לזכות בגביע המדינה, מפעל שהוא כמובן נוקאאוט, אבל לבטח מה שלא קל זה לזכות בו פעמיים ברציפות. מי שתנסה לעשות זאת היא הפועל באר שבע, אבל כדי להגיע לגמר ולזכות היא צריכה לעבור קודם את חצי הגמר, וחצי הגמר הזה יתקיים ביום חמישי ב-19:30 נגד בני יהודה, במפגש ללא קהל עקב המצב.

קוז’וק: “לבני יהודה יש מסורת, וזה משחק באירועים האלה”

רן קוז’וק, מאמן הדרומיים, אמר לקראת המשחק: “מבינים את האירוע, יש לנו משחק שצריך לנצח אותו. אמנם זו קבוצה מהליגה השנייה, אבל בסופו של דבר זה מועדון עם מסורת מאוד גדולה בגביע, והמסורת משחקת תפקיד חשוב באירועים האלה, רוצים לשמור על מה ששלנו, לשמור על גביע המדינה, צריכים לבוא מרוכזים ולנצח את המשחק”.

על האם יש לקחים מהתיקו מול הפועל פ”ת: “קודם כל תמיד לוקחים לקחים מהמשחק הקודם למשחק הבא, גם מהמשחק הזה ניקח לקחים כי בסוף מה שהיה בעוכרינו זה המשחק ההגנתי שלנו, צריך לשפר אותו, נדייק את הדברים ונגיע מוכנים. אנחנו צריכים להיות מדויקים על הדברים שאנחנו צריכים לעשות, אם נעשה את זה, ונבוא מספיק מחויבים, נחושים, אגרסיביים, ניקח את זה לכיוון שלנו, מקווה שבעזרת השם נעבור”.

הפועל באר שבע מניפה את הגביע (רדאד ג'בארה)

אליאל פרץ: “ראינו למה בני יהודה מסוגלת”

אליאל פרץ דיבר גם הוא ושיתף על היעדרות הקהל: “אין ספק שהקהל שלנו יהיה חסר לנו, הרגשנו את זה גם במשחק האחרון, זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, לאור הסיטואציה שאין לדעת מתי יחזרו. זו סיטואציה מוזרה לנו, אבל גם עבור בני יהודה, אז נבוא וננסה לעשות את ההכי טוב שלנו כדי באמת לעלות שלב ולהגיע לגמר”.

לגבי איך עושים סוויץ’ מהפועל פ”ת למשחק הזה: “מהר מאוד, בכדורגל כמו בכדורגל יש תמיד את היום שאחרי, לבוא ולתקן, לעשות את הדברים הצורה הכי טובה שיש, שמחים שיש את ההזדמנות הזו. הפעם זה חצי גמר, זה גביע, חוקים משלו, ראינו מה בני יהודה מסוגלת לעשות, את מי היא העיפה בסיבוב הקודם. זה לא יהיה קל, באים מוכנים ורוצים להגיע לגמר”.

לסיכום: “ראינו שבני יהודה באמת איכותית, יש לה מסורת בגביע והיא בתקופה מצוינת בליגה השנייה. היא עם המון ניצחונות לאחרונה, אנחנו אבל צריכים רק להתרכז בעצמנו, לשחק את הכדורגל שלנו, ללחוץ, לייצר כמה שיותר התקפות, להגיע למצבים והכי חשוב כמובן להבקיע, מאמין שבעזרת השם נעשה את העבודה ויהיה טוב”.