באבל: ריאל מדריד המועדון הכי שנוא באירופה

המתח לקראת רבע גמר ליגת האלופות בין ריאל מדריד לבאיירן מינכן ממשיך לעלות, ולא רק על כר הדשא, לקראת המשחק היום (שלישי, 22:00). בגרמניה ממשיכים לתקוף את הבלאנקוס, כאשר לאחר דבריו של לותר מתיאוס, גם מרקוס באבל לא נשאר אדיש וסיפק ביקורת חריפה במיוחד על המועדון הספרדי.

באבל, ששיחק בעבר בבאיירן מינכן ובליברפול וכיום משמש כפרשן, התייחס ליריבה של הבווארים בראיון ל-’Sky90’ ואמר: “ריאל מדריד היא המועדון הכי שנוא באירופה, וזה יהיה נהדר אם באיירן תעפיל לשלב הבא”.

הגרמני המשיך והסביר: “ההתנהלות שלהם בשנים האחרונות, לדעתי, מאוד לא ספורטיבית. זה כבר לא קשור לפייר פליי. יש לי תחושה שהם חושבים שהם מעל כולם, שהם טובים יותר מכל האחרים. זה מאוד מרגיז אותי וגורם לי לחוסר חיבה מוחלט כלפיהם”.

“באיירן לא הייתה מחרימה את כדור הזהב”

באבל גם חזר לאירוע שעורר סערה, כאשר ריאל מדריד החרימה את טקס כדור הזהב לאחר שוויניסיוס לא זכה בפרס: “אם שחקן שלנו לא היה זוכה בכדור הזהב, לא היינו מחרימים את האירוע כקבוצה. זה חוסר כבוד לאחרים, ולכן המועדון איבד הרבה מההערכה שלי. אני פשוט מוצא אותם מאוד לא אהובים”.

בנוסף, כמו מתיאוס לפניו, גם באבל מתח ביקורת אישית על ויניסיוס: “יש להם כמה שחקנים שאני לא אוהב. ויניסיוס, עם כל הכישרון שיש לו, כשאני רואה אותו נופל ומתגלגל שוב ושוב כמעט בכל מהלך, זה פשוט לא מוצא חן בעיניי”.