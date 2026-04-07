יום שלישי, 07.04.2026 שעה 14:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

נקבעו המועדים למחזור חידוש ליגת העל בכדורסל

הדרבי נדחה ונותר ללא תאריך, כשהפועל ירושלים תפגוש את בני הרצליה לקרב צמרת ביום שבת ב-18 באפריל. ב"ש - חולון ביום ראשון, העמק נגד גליל בשני

|
ג'ארד הארפר מול תומר גינת (חגי מיכאלי)
ליגת העל בכדורסל מתקרבת לעבר חזרה לפרקט, כשהיום (שלישי) פורסמו מועדי המשחקים של המחזור בו תחודש הליגה. כל מפגש קיבל תאריך ושעה, מלבד הדרבי התל אביבי שנדחה ועדיין לא נקבע מתי ישוחק.

במוקד: הפועל ירושלים תפגוש את בני הרצליה לקרב צמרת ביום שבת, 18.4 ב-20:15, ביום ראשון הפועל חולון תשחק נגד הפועל ב”ש/דימונה ובשני הפועל העמק תתמודד מול הפועל גליל עליון ב-12:30 לדרבי של הצפון.

צריך לזכור שכל המשחקים צפויים להיערך באולמות ניטרליים מתוך מטרה לשמור על הוגנות וספורטיביות. זהות האולמות תפורסם באופן רשמי לאחר קבלת אישורי פיקוד העורף והגורמים הרלוונטיים, כשכרגע המשחקים יערכו ללא קהל.

המועדים המלאים

הפועל ירושלים – בני הרצליה, יום שבת, 18.4, 20:15

אליצור נתניה – מכבי ראשון לציון, יום שבת, 18.4, 21:00

עירוני נס ציונה – מכבי רמת גן, יום ראשון, 19.4, 16:00

עירוני קריית אתא – מכבי רעננה, יום ראשון, 19.4, 18:00

הפועל ב”ש/דימונה – הפועל חולון, יום ראשון, 19.4, 20:30

הפועל העמק – הפועל גליל עליון, יום שני, 20.4, 12:30

מכבי תל אביב – הפועל תל אביב, נדחה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */