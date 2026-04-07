נקבעו המועדים למחזור חידוש ליגת העל בכדורסל

ליגת העל בכדורסל מתקרבת לעבר חזרה לפרקט, כשהיום (שלישי) פורסמו מועדי המשחקים של המחזור בו תחודש הליגה. כל מפגש קיבל תאריך ושעה, מלבד הדרבי התל אביבי שנדחה ועדיין לא נקבע מתי ישוחק.

במוקד: הפועל ירושלים תפגוש את בני הרצליה לקרב צמרת ביום שבת, 18.4 ב-20:15, ביום ראשון הפועל חולון תשחק נגד הפועל ב”ש/דימונה ובשני הפועל העמק תתמודד מול הפועל גליל עליון ב-12:30 לדרבי של הצפון.

צריך לזכור שכל המשחקים צפויים להיערך באולמות ניטרליים מתוך מטרה לשמור על הוגנות וספורטיביות. זהות האולמות תפורסם באופן רשמי לאחר קבלת אישורי פיקוד העורף והגורמים הרלוונטיים, כשכרגע המשחקים יערכו ללא קהל.

המועדים המלאים

הפועל ירושלים – בני הרצליה, יום שבת, 18.4, 20:15

אליצור נתניה – מכבי ראשון לציון, יום שבת, 18.4, 21:00

עירוני נס ציונה – מכבי רמת גן, יום ראשון, 19.4, 16:00

עירוני קריית אתא – מכבי רעננה, יום ראשון, 19.4, 18:00

הפועל ב”ש/דימונה – הפועל חולון, יום ראשון, 19.4, 20:30

הפועל העמק – הפועל גליל עליון, יום שני, 20.4, 12:30

מכבי תל אביב – הפועל תל אביב, נדחה