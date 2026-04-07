אלי לוי לקראת ב"ש: לא מעניין שלא סופרים אותנו

אחרי חזרת הכדורגל הישראלי וכשליגת העל מגיעה לישורת האחרונה שלה, זה גם מה שקורה בגביע המדינה. ארבע קבוצות נותרו במפעל השני בחשיבותו בישראל, וזה אומר שאנחנו בשלב חצי הגמר, כאשר חצי אחד ישוחק ביום חמישי הקרוב בשעה 19:30, ובו הפועל באר שבע תארח את בני יהודה.

אלי לוי דיבר לקראת המשחק ואמר: “חצי גמר גביע המדינה זה מעמד מרגש משל עצמו, כיום אני מגיע כמאמן הקבוצה וגדלתי בשכונת התקווה, אז בכלל זה מרגש. הגענו לחצי גמר הגביע כדי לבוא ולשחק, להופיע, לא לתרץ, יש לנו מספיק זמן להתארגן, יש סגל טוב, אנחנו בכושר טוב, מתכוננים כרגיל”.

עוד מלוי: “לצערי גם במשחק הקודם הגיעו 3,000 אוהדים שזו הכמות המקסימלית שהיינו יכולים להביא, וגם שם רצינו להגיע עם הרבה יותר קהל, אבל זכינו לשמח אותם. גם במשחק הזה הקהל שלנו שהוא מאוד חשוב ומאוד משמעותי יהיה חסר, נרצה לנצח בשבילו. ב”ש? קבוצה מצוינת, מחזיקת הגביע והטוענת לכתר של האליפות השנה, מאומנת. נבוא עם תוכנית ברורה ונדע מה עושים בכל מקום וכל שלב במשחק, מקווה שזה יספיק”.

אלי לוי (חג'אג' רחאל)

לסיכום נשאל האם זה שלא ממש סופרים את בני יהודה נותן מוטיבציה: “לא, זה לא מעניין אותי אם סופרים אותנו או לא, מעניין אותי מה הקבוצה שלי והביטחון שלי בקבוצה שלי. נבוא עם תוכנית משחק מסודרת, נעשה את ההכי טוב שלנו ונקווה שזה יספיק. ההיסטוריה של המועדון חשובה, אבל כל התארים שהם יפים מאוד זה משהו שהיה, נרצה להגדיל את הדבר הזה, קודם לעלות שלב, להגיע לגמר ואז אם נוכל אז להגדיל את ההיסטוריה של המועדון. המסר שאני רוצה להעביר זה שהקהל מאוד חשוב, הוא חלק בלתי נפרד גם כשהוא לא נמצא”.

ישראלי: “מי שרוצה לזלזל בבני יהודה, אז בבקשה

קפטן הקבוצה, סתיו ישראלי, דיבר גם הוא: “המעמד מרגש מאוד, זה מועדון עם היסטוריה מאוד מפוארת וזה מרגש להיות קפטן במעמד כזה. אין מאושר וגאה ממני, נעשה הכל כדי לשמח את הקהל שאיתנו תמיד. אנחנו מתכוננים למשחק שכולנו יודעים מה החשיבות שלו, יש לנו מטרות גם בגביע וגם בליגה, רוצים להמשיך את הפורמה הטובה שלנו. זה משחק שחשוב למועדון, לקהל, היינו שמחים שבלומפילד יהיה מלא ולראות אלפי כתומים, אבל המצב הוא כזה, נילחם קודם כל בשבילם”.

עוד מהקפטן: “נותנים לב”ש את כל הכבוד שיש, היא קבוצה שראשונה בליגה הראשונה בישראל, ההכנה שלנו לא שונה משום משחק ליגה, מגיעים בפוקוס במאה אחוז, הצוות המקצועי עושה את ההתאמות ואת ההכנות. נותנים כבוד לב”ש, אבל אי אפשר במפעל הזה גם להספיד את בני יהודה. אנחנו שם קודם כל בשביל המועדון, הקהל, הסמל הזה, ויודעים שהסמל הזה עשה הרבה”.

סתיו ישראלי (חג'אג' רחאל)

לסיכום: “ההיסטוריה של המועדון נותנת השפעה, אבל גם אין השפעה. אמנם העבר מפואר, אבל זה לא אותם שחקנים, נצטרך 200% כי 100% לא יספיק. במפעל הזה, מי שרוצה לזלזל בבני יהודה, אז בבקשה, אנחנו יודעים את ההיסטוריה, יהיה משחק מעניין. אין דרך לתאר כמה הקהל יהיה חסר, זה משחק שנועד לקהל, בטח במועדון כזה משפחתי, שכל אוהד מורגש. נעשה הכל לשמח את כולם. התחושות טובות, הקבוצה בכושר טוב, רצף של משחקים שלא הפסדנו ואפילו ניצחנו ברובם. יש לנו גב מהמועדון, מאלי, נעשה הכל לשמח את כולם”.